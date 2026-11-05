Jasmine Blandford respondió a los mensajes racistas con un baile de la Costa Caribe de Nicaragua

Miss Nicaragua, Jasmine Blandford, presenta una cautivadora actuación de danza, como un mensaje de amor, aceptación y celebración de la vida, inspirada en las raíces nicaragüenses. /(La Mesa Redonda)

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La nicaragüense Jasmine Blandford respondió a los comentarios racistas que ha recibido en redes sociales con un video en el que baila Tulululu Pasanda, una expresión cultural de la Costa Caribe de Nicaragua. La modelo publicó las imágenes a semanas de su participación en Miss Universo 2026 y acompañó la secuencia con un mensaje de defensa de sus raíces, su identidad y la diversidad.

Según informó La Mesa Redonda, los ataques surgieron después de que Blandford fuera elegida como representante de Nicaragua para el certamen internacional. Los comentarios apuntaron contra su apariencia física y su procedencia, en un episodio que reabrió el debate sobre las expresiones discriminatorias que circulan en plataformas digitales contra mujeres afrodescendientes y habitantes de comunidades caribeñas.

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La joven evitó responder de manera directa a los mensajes ofensivos. En cambio, eligió publicar una pieza audiovisual junto a integrantes de la agrupación Nicaragua Baila, con vestuario tradicional y una coreografía vinculada a la herencia afrocaribeña del país.

“Mis raíces, mi cultura y la belleza de un país que tiene tantos colores como historias que contar”, escribió Blandford en una publicación difundida en español e inglés, de acuerdo con La Mesa Redonda. La representante nicaragüense también llamó a celebrar las diferencias y a rechazar los prejuicios.

Jasmine Blandford contestó a los ataques racistas en redes sociales con una danza tradicional de la Costa Caribe./ (Captura de pantalla de video)

Los mensajes contra Blandford se conocieron en el contexto de su designación como Miss Universo Nicaragua 2026. Los comentarios contra la representante nicaragüense cuestionan su aspecto y su origen. La modelo dirigió su respuesta a quienes juzgan a otras personas por su apariencia o lugar de procedencia.

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“La vida es demasiado corta para estar juzgándonos unos a otros”, expresó. Luego pidió mayor empatía, exhortó a abrazar a los seres queridos y reivindicó el lugar del que proviene. “Mis raíces, mi gente, mi Nicaragua”, añadió al final del video.

La reacción de Blandford puso el foco en un fenómeno habitual en redes sociales: la amplificación de ataques racistas bajo publicaciones de figuras públicas. En concursos de belleza, estos episodios suelen concentrarse en representantes que desafían modelos tradicionales de apariencia o que visibilizan identidades étnicas, regionales y culturales históricamente marginadas.

En este caso, la concursante optó por trasladar la discusión desde las agresiones hacia una manifestación artística de su comunidad. El video no presenta una confrontación con los autores de los mensajes, sino una reivindicación pública de la identidad afrocaribeña nicaragüense.

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Jasmine Blandford fue coronada en septiembre pasado como Miss Universo Nicaragua 2026 en Miami, Florida.

Tulululu Pasanda forma parte de la tradición de Bluefields

La elección del baile tuvo un significado central en su respuesta. El Tulululu Pasanda es una de las expresiones tradicionales más reconocidas de Bluefields, ciudad de la Costa Caribe Sur de Nicaragua de donde es originaria Blandford.

La danza también se practica en otros territorios de la costa, entre ellos Laguna de Perlas y Palo de Mayo. Su presencia en el video llevó al escenario de Miss Universo una expresión cultural afrocaribeña vinculada con la música, el baile colectivo y las celebraciones de esa región.

Se prevé que Blandford viaje el viernes 6 de noviembre para incorporarse a las actividades previas al concurso de belleza, según el medio nicaragüense. La edición de Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre en Puerto Rico.

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La representante llegará al certamen después de convertir una serie de ataques en redes sociales en una defensa de su origen. Su publicación puso en primer plano la diversidad cultural de Nicaragua y el lugar de las comunidades de la Costa Caribe dentro de la identidad nacional.