Beca Rita Cetina 2026: cómo registrarte mañana 6 de noviembre, último día de inscripciones

Las familias de estudiantes de primaria y secundaria públicas tienen hasta mañana 6 de noviembre para completar el registro de la Beca Rita Cetina 2026 (Gobierno de México)

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Las familias de estudiantes de primaria y secundaria públicas tienen hasta mañana 6 de noviembre para completar el registro de la Beca Rita Cetina 2026, un programa que otorga 2,500 pesos por alumno de primaria y 1,900 pesos bimestrales por familia con estudiantes de secundaria.

Cabe recordar que la inscripción inició el 26 de octubre y concluirá este jueves para alumnos inscritos en escuelas públicas del país.

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El trámite se realiza en el portal oficial becaritacetina.gob.mx. La madre, padre, tutora o tutor debe ingresar con una cuenta de Llave MX, revisar la información disponible y registrar a cada estudiante que busca incorporarse al apoyo.

Video tutorial que muestra el procedimiento para solicitar la Beca Universal Rita Cetina mediante el portal oficial de gob.mx. En la secuencia se observa el inicio de sesión con la cuenta Llave, el ingreso de datos de domicilio del tutor y la captura de información requerida para registrar a hijas e hijos de educación básica.

La cuenta Llave MX es obligatoria para iniciar el registro

La persona responsable del estudiante necesita una cuenta Llave MX activa antes de comenzar la inscripción. Esta herramienta debe crearse con los datos de la madre, padre, tutora o tutor, no con los del menor de edad.

Para abrir la cuenta se requiere una CURP certificada, datos personales y domicilio. También es necesario proporcionar un número de celular y una dirección de correo electrónico vigentes.

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Después de establecer una contraseña, la plataforma envía un enlace de activación por correo electrónico o mensaje SMS. La cuenta debe activarse para que la persona tutora pueda iniciar sesión y avanzar con la solicitud de la beca.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

La CURP certificada es uno de los requisitos que pueden detener el proceso. Las familias deben revisar la constancia antes de ingresar al portal para comprobar que contenga la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”.

En algunos casos, la verificación puede aparecer vinculada con la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración. La constancia puede consultarse y descargarse desde el portal oficial del gobierno federal.

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El tutor debe cargar identificación y comprobante de domicilio

Una vez dentro del sitio de la Beca Rita Cetina, la persona responsable debe revisar sus datos precargados. Después debe cargar una credencial para votar del INE y un comprobante de domicilio.

El sistema solicita aceptar el aviso de privacidad antes de guardar la información. Tras ese paso, el tutor puede incorporar los datos de cada estudiante mediante su CURP y la Clave de Centro de Trabajo, conocida como CCT, de la escuela pública.

La plataforma también pide indicar el turno, el grado escolar y el parentesco de la persona que realiza la solicitud. Al finalizar, la familia debe guardar el registro y descargar el comprobante del trámite.

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Las familias con más de un alumno deben completar el proceso por cada estudiante que busque ingresar al programa. El registro individual permite que el sistema identifique el nivel escolar y calcule el monto correspondiente.

La Beca Rita Cetina tiene reglas distintas para primaria y secundaria. Por ello, antes de enviar la solicitud, las personas tutoras deben confirmar el grado de cada alumno y registrar los datos de acuerdo con el nivel que cursa.

Primaria recibe 2,500 pesos por alumno durante el ciclo escolar

Como se mencionó al principio, para estudiantes de primaria pública, el programa contempla un pago único de 2,500 pesos por alumno durante el ciclo escolar. El recurso busca apoyar gastos relacionados con útiles escolares y uniformes.

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El monto se entrega por cada estudiante incorporado al programa. Una familia con dos o más alumnos de primaria pública debe registrar los datos de todos ellos para que cada caso sea considerado.

En secundaria pública, el apoyo parte de un monto familiar de 1,900 pesos bimestrales. La beca suma 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en ese mismo nivel educativo.

Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)

Esto significa que una familia con un estudiante de secundaria recibe el monto base. Si tiene más de un alumno en secundaria pública, obtiene un incremento de 700 pesos por cada estudiante adicional registrado.

Las personas que ya reciben otra beca educativa con el mismo propósito, otorgada por una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, no pueden completar la inscripción a este programa.

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La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomienda consultar sus canales oficiales y los de su titular, Julio León, para conocer cualquier ajuste en el procedimiento antes de que concluya el registro este 6 de noviembre.