Cuba

La Seguridad del Estado detuvo a la periodista Yoani Sánchez cuando salía de su casa en La Habana

La fundadora de 14ymedio alcanzó a enviar un mensaje de alerta diez minutos después de salir al mercado de Nuevo Vedado, y su redacción perdió contacto con ella desde entonces

La Seguridad del Estado empujó a Yoani Sánchez dentro de una patrulla este jueves en La Habana, mientras ella gritaba que la estaban secuestrando.
La Seguridad del Estado empujó a Yoani Sánchez dentro de una patrulla este jueves en La Habana, mientras ella gritaba que la estaban secuestrando.
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La Seguridad del Estado empujó a Yoani Sánchez dentro de una patrulla este jueves en La Habana, mientras ella gritaba que la estaban secuestrando.

Así lo relató una persona que presenció el arresto, citada por el periodista Mario J. Pentón en redes sociales y reproducida por CubaNet, portal de noticias sobre Cuba.

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La tiraron a la patrulla y gritaba a todo pulmón que la estaban secuestrando”, describió el testigo. El operativo ocurrió en la calle Estancia, junto al estacionamiento del Ministerio de la Agricultura, en el municipio Plaza de la Revolución.

Yoani Sánchez, fundadora y directora de 14ymedio, fue detenida por agentes de la Seguridad del Estado cuando salía de su casa en La Habana. Su esposo, el periodista Reinaldo Escobar, denunció el arresto en Facebook. La periodista llevaba meses documentando apagones, protestas vecinales y la crisis de agua y electricidad en la isla.

Su esposo, el periodista Reinaldo Escobar, denunció el arresto en Facebook.
Su esposo, el periodista Reinaldo Escobar, denunció el arresto en Facebook.

Sánchez salió a comprar al mercado y nunca regresó

La directora de 14ymedio había avisado a sus colegas que iría al mercado de su barrio, en Nuevo Vedado, y que volvería pronto. Salió de su vivienda alrededor de las 9:30 de la mañana del jueves, según relató el propio medio.

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La directora de 14ymedio había avisado a sus colegas que iría al mercado de su barrio, en Nuevo Vedado, y que volvería pronto(AP)
La directora de 14ymedio había avisado a sus colegas que iría al mercado de su barrio, en Nuevo Vedado, y que volvería pronto(AP)

Diez minutos después de salir, Sánchez logró enviar un mensaje de apenas cuatro palabras para alertar sobre lo que ocurría. Desde entonces sus compañeros de redacción no tuvieron más noticias de su paradero.

“Ha sido detenida por la Seguridad del Estado hoy en La Habana”, escribió Escobar en Facebook. El periodista se encontraba en Madrid en el momento del arresto, junto a su hija Luz Escobar, periodista cubana exiliada en España desde 2022.

No es la primera vez que la reprimen en 2026

La detención del jueves no es un hecho aislado en la vida de Sánchez durante este año, según documentó CiberCuba, portal de noticias sobre Cuba.

En enero, agentes la interceptaron cuando se dirigía a una recepción en la residencia del jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, y la escoltaron de vuelta a su domicilio con prohibición de salir.

(Reuters)
(Reuters)

En marzo, un agente vestido de civil le impidió abandonar su edificio sin identificarse ni mostrar una orden legal. En septiembre la retuvieron en su casa junto a Escobar y otros activistas para evitar que asistiera a un acto en la embajada estadounidense, consignó el portal.

Otros dos periodistas de CubaNet detenidos la misma semana

El arresto de Sánchez se suma al de otros comunicadores independientes detenidos días antes. El lunes 2 de noviembre, la Policía interceptó en la vía pública, en el reparto Santos Suárez, a Adel Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet.

“Lo trasladaron a una unidad policial, lo interrogaron, le quitaron sus equipos, lo multaron y lo amenazaron con la cárcel”, declaró a Martí Noticias Arailaisy Rosabal, especialista del Observatorio Cubano de Libertad de Prensa y Expresión (OCLE).

A Bonne Gamboa le confiscaron laptop, teléfono, cámara y equipo de audio, y le impusieron una multa de 3.000 pesos al amparo del Decreto-Ley 370, la norma que el régimen usa para sancionar la difusión de información en plataformas digitales.

Un día después, el martes 3 de noviembre, fue detenida Camila Acosta, también colaboradora de CubaNet y corresponsal del diario ABC en La Habana. Los agentes la interceptaron cuando se dirigía con su mascota a una consulta veterinaria y la trasladaron esposada en una patrulla.

La periodista Camila Acosta recuperó la libertad tras permanecer en un calabozo de la estación policial de Playa./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
La periodista Camila Acosta recuperó la libertad tras permanecer en un calabozo de la estación policial de Playa./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acosta quedó libre esa misma tarde, tras pasar varias horas detenida en la estación policial de Playa. “Estuve toda la tarde en un calabozo de la estación policial de Playa. Mañana cuento en detalle lo sucedido”, escribió la periodista en Facebook tras su liberación.

Su esposo, el escritor y expreso político Ángel Santiesteban, relató al portal independiente que los agentes justificaron el arresto con una acusación vaga: que “por culpa de ella habían golpeado al familiar de un revolucionario”. Acosta figura como regulada, con prohibición de salir del país, desde 2019.

Freedom House denuncia un patrón de hostigamiento contra la prensa

Freedom House, organización internacional de defensa de los derechos civiles y políticos, calificó las detenciones de Bonne Gamboa y Acosta como parte de “un esfuerzo más amplio para silenciar el periodismo independiente y ocultar la realidad de la represión en Cuba”. La entidad exigió a las autoridades cubanas que liberen de inmediato a los detenidos por ejercer el periodismo.

El OCLE, perteneciente al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, sostiene que las detenciones, las amenazas de procesos penales y la confiscación de equipos buscan restringir la difusión de información sobre la situación del país, según consignó Martí Noticias.

Henry Constantín, preso desde septiembre

Al patrón de arrestos recientes se suma el caso de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, quien permanece en prisión preventiva desde el 16 de septiembre en la cárcel de Kilo 7, en Camagüey. Las autoridades lo acusan de desobediencia.

El periodista independiente Henry Constantin cumplió un mes de reclusión y las autoridades ordenaron su traslado a una celda de castigo./ (Diario de Cuba)
El periodista independiente Henry Constantin cumplió un mes de reclusión y las autoridades ordenaron su traslado a una celda de castigo./ (Diario de Cuba)

El periodista continúa detenido mientras organizaciones de prensa en el exterior reclaman su liberación y la de los demás comunicadores arrestados en la isla durante los últimos días.

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