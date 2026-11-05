América Latina

Convidó gomitas de marihuana a sus colegas en el aeropuerto de Santiago de Chile: siete intoxicados, uno grave

Su formalización tuvo que ser postergada pues en la audiencia aún presentaba efectos de la droga

Trabajador convidó caramelos de marihuana a sus colegas en el aeropuerto de Santiago de Chile: siete intoxicados, uno grave
Las gomitas están siendo analizadas pues no se descarta que tengan otras sustancias, debido a sus fuertes efectos.
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Un día de trabajo que parecía normal terminó con una emergencia sanitaria al interior del Aeropuerto Internacional de Santiago, luego de que siete funcionarios resultaran intoxicados tras consumir gomitas y chocolates que contenían marihuana. La situación más delicada corresponde a uno de los afectados, quien permanece internado en estado grave, intubado y bajo coma inducido.

El episodio ocurrió este martes, cuando uno de los funcionarios compartió las golosinas con sus compañeros de trabajo y lo que inicialmente habría sido una broma, terminó con varios trabajadores presentando mareos, náuseas y vómitos.

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La situación fue denunciada por los propios jefes de los afectados, quienes advirtieron que los funcionarios no se encontraban en sus cabales y solicitaron la presencia de Carabineros.

Según señaló señaló la mayor Priscila Aguilar, comisaria de la 27ª Comisaría del Aeropuerto Internacional, “trabajadores del aeropuerto se encontraban intoxicados aparentemente producto de que se comenzaron a sentir mal y no se encontraban en condiciones normales. Sus propias jefaturas traspasaron la información y se comunicó con Carabineros”.

El hecho fue denunciado por los jefes de los trabajadores, quienes advirtieron que los afectados no se encontraban en sus cabales.
El hecho fue denunciado por los jefes de los trabajadores, quienes advirtieron que los afectados no se encontraban en sus cabales.

Formalización postergada

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, no existirían indicios de que el funcionario que distribuyó las golosinas buscara deliberadamente provocar una intoxicación entre sus compañeros. Así lo explicó la capitán Belén Galaz, integrante del OS7 de Carabineros, quien explicó que “nosotros vamos por el que no fue mala intención, solamente les dio de probar, pero hay que ver de dónde las adquirió o quién se las regaló a él”.

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Las cuatro gomitas y el chocolate que quedaron como pruebas fueron derivados al Instituto de Salud Pública (ISP), puesto que “no descartamos que pueda tener otro tipo de sustancias por los efectos que provocó en estas personas. También es importante para Carabineros ver de dónde adquirió esta persona estas gomitas, si se comercializaron más”, complementó la uniformada.

Desde Carabineros señalaron que existen casos previos en los que se han detectado golosinas elaboradas con sustancias ilícitas, sin embargo, precisaron que no habían enfrentado episodios con consecuencias sanitarias de la gravedad registrada en esta oportunidad.

La situación más compleja fue confirmada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, que informó que uno de los siete trabajadores intoxicados permanece hospitalizado en el Hospital Félix Bulnes, en estado grave, intubado y bajo coma inducido.

De hecho, la audiencia de formalización, que inicialmente estaba prevista para este miércoles, tuvo que ser postergada debido a que el propio imputado también había consumido las gomitas y permanecía bajo los efectos de la sustancia.

Así las cosas, la Fiscalía analiza los antecedentes para determinar los cargos que podrían imputársele, entre ellos microtráfico de sustancias ilícitas y lesiones.

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