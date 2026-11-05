El Caribe y Centroamérica concentran el 30% de las preferencias vacacionales de los canadienses

El presidente Luis Abinader inauguró el muelle turístico del Atelón y lanzó la construcción de un club de playa en Isla Catalina para potenciar el turismo de lujo en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

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Centroamérica y República Dominicana se consolidan como el destino preferido de los canadienses que buscan vacacionar lejos de Estados Unidos.

Una encuesta realizada por Canada Pulse Insights reveló que el 30% de los canadienses que planean un viaje en los próximos seis meses eligió México, Centroamérica o el Caribe como destino, por encima de Europa y de Estados Unidos, según informó City News, portal canadiense de noticias.

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El sondeo detectó que casi la mitad de los canadienses, un 49%, tiene previsto tomar al menos unas vacaciones entre ahora y abril de 2027, un período que incluye el receso de marzo. El 51% restante no cuenta con planes de viaje para esas fechas.

La región latinoamericana y caribeña superó ampliamente a Estados Unidos, que apenas concentró el 16% de las preferencias entre quienes sí planean viajar. Europa quedó en segundo lugar con el 17%, mientras que Asia, incluido el sudeste asiático, sumó el 14%.

El auge de Centroamérica entre los viajeros canadienses

El fenómeno no se limita a las intenciones declaradas en la encuesta. Datos de compra de eSIM para viajeros canadienses, recopilados por Airalo, plataforma de distribución de eSIM, entre enero y agosto de este año, muestran que Panamá creció 28.3%, Nicaragua un 27.4% y El Salvador un 24.4% en la cantidad de visitantes desde Canadá.

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Guatemala también sumó un incremento del 22.6% en el mismo período, según ese relevamiento.

Fotografía cedida este jueves, 11 de enero, por la línea de cruceros MSC en la que se registró el barco MSC Seascape, que a partir del 9 de noviembre de 2025 partirá del puerto de Galveston (Texas, EE.UU.) con itinerarios de siete noches visitando la Costa Maya y Cozumel, en México, e Isla de Roatán, en Honduras. EFE/MSC Cruises

El atractivo de estos países responde a factores concretos. El surf impulsa la llegada de turistas a El Salvador, mientras que los alojamientos ecológicos económicos explican el repunte en Nicaragua. Panamá, por su parte, se benefició de su infraestructura para nómadas digitales, de acuerdo con el mismo análisis de Airalo.

La combinación de costos más bajos que los destinos tradicionales, nuevas rutas aéreas y una oferta diversificada que va del surf al ecoturismo atrajo a viajeros que antes concentraban sus opciones en el Caribe clásico o en Estados Unidos.

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El surf impulsa la llegada de turistas a El Salvador, mientras que los alojamientos ecológicos económicos explican el repunte en Nicaragua. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

República Dominicana, el gran ganador regional

El caso dominicano resulta aún más contundente. Según cifras de Estadísticas Canadá citadas por Travel and Tour World, sitio especializado en turismo, el país recibió aproximadamente 441 mil visitas canadienses durante el primer trimestre de este año.

El operador turístico Sunwing Vacations informó un incremento del 50% interanual en las reservas hacia República Dominicana, tras la suspensión de su programa de vuelos a Cuba, de acuerdo con Pinion Newswire.

La República Dominicana prevé un récord con la llegada de 32 cruceros a sus principales terminales durante junio de 2026. (Cortesía: Autoridad Portuaria Dominicana)

Costa Rica también se sumó a esta tendencia. El país centroamericano recibió unas 193 mil visitas canadienses en el primer trimestre, la cifra más alta desde que la Encuesta Nacional de Viajes comenzó a recolectar datos comparables en 2018, según la misma fuente. Las reservas hacia la ciudad de Liberia, en Costa Rica, se duplicaron.

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El viraje lejos de Estados Unidos tiene causas políticas

La encuesta de Canada Pulse Insights encontró que el 29% de los planificadores de vacaciones en Ontario espera viajar a México, Centroamérica o el Caribe, frente a apenas un 17% que prevé visitar Estados Unidos.

City News vinculó este dato con la tensión bilateral vigente, marcada por una guerra arancelaria y negociaciones comerciales en curso entre ambos países.

El distanciamiento con el destino estadounidense no es un fenómeno aislado de este sondeo. Según cifras de Estadísticas Canadá recogidas por Travel and Tour World, los canadienses realizaron 5,5 millones de viajes con destino a Estados Unidos durante el primer trimestre, una caída del 10,6% respecto del mismo período del año anterior.

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En paralelo, el gasto turístico canadiense hacia el exterior aumentó un 16,7% hasta alcanzar los USD 10.100 millones, con una estadía promedio de 13,3 noches por viaje, de acuerdo con la misma fuente.

Las provincias con más intención de viajar

El relevamiento mostró diferencias marcadas entre provincias. Alberta lideró con el 57% de sus residentes con intención de vacacionar, seguida por Columbia Británica con el 55%.

Ontario se ubicó en el 49%, Quebec en el 45% y la región Atlántica cerró la lista con el 32%.

El ingreso del hogar también incidió en los planes de viaje. Solo el 24% de los canadienses con ingresos familiares inferiores a USD 50.000 planea vacacionar, frente al 73% de quienes superan los USD 150.000 anuales, siempre según los datos difundidos por City News.

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16/04/2025 Un crucero en República Dominicana ESPAÑA EUROPA DESDE ESPAÑA ECONOMIA MADRID TURISMO RD

La edad marcó otra brecha: el 55% de los canadienses de entre 18 y 34 años tiene previsto un viaje, contra el 44% de los mayores de 55 años.

El turismo interno, una alternativa con peso propio

Pese al atractivo de los destinos cálidos, el turismo interno mantiene peso entre los canadienses. En la región Atlántica, el 41% de quienes planean vacacionar prevé visitar otra provincia o territorio, mientras que un 42% optará por viajar dentro de su propia provincia.

En Ontario, esos porcentajes bajan al 20% y al 18%, respectivamente. A nivel nacional, el 22% de los encuestados planea visitar otra provincia o territorio, y el 21% se quedará dentro de la propia.

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Estados Unidos conservó cierto atractivo desigual según la región: fue mencionado por el 20% de los planificadores de Alberta, el 19% en Saskatchewan-Manitoba, el 17% tanto en Columbia Británica como en Ontario, el 13% en Quebec y apenas el 5% en la región Atlántica, de acuerdo con City News.

La encuesta fue realizada en línea entre el 1 y el 8 de octubre, con una muestra de 1,531 adultos canadienses ponderada según las estimaciones poblacionales de Estadísticas Canadá. El margen de error para una muestra probabilística equivalente es de 2,5 puntos porcentuales, 19 de cada 20 veces. Los datos reflejan intenciones de viaje y no reservas confirmadas, y los encuestados pudieron elegir más de un destino.

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