Flávio Bolsonaro reaparecerá en público en una conferencia conservadora en Florida tras abandonar Brasil luego de su derrota electoral

FOTO DE ARCHIVO. El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), habla tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, Brasil, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre, participará este jueves en la conferencia anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que tendrá lugar en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida. El encuentro marcará su primera aparición pública presencial desde que abandonó Brasil rumbo a Estados Unidos el pasado 28 de octubre.

La organización confirmó la participación del hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) como uno de los principales ponentes de la gala anual, que se celebrará en el salón de actos Donald J. Trump del complejo ubicado en Palm Beach. El evento reúne cada año a dirigentes políticos, funcionarios electos, activistas y donantes del movimiento conservador.

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La presencia de Flávio Bolsonaro en la conferencia se produce después de varios días de ausencia del foco público desde su llegada a Estados Unidos. El senador viajó junto a su esposa y sus dos hijas tras cruzar la frontera entre Brasil y Argentina y abordar un avión privado en Puerto Iguazú. La aeronave realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de aterrizar en Miami.

Poco después de su llegada, el parlamentario justificó su salida de Brasil al afirmar que no respondió a motivos personales, sino que lo hizo “por Brasil”. También sostuvo que en Estados Unidos puede expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias judiciales.

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En sus primeras intervenciones a distancia, Bolsonaro cuestionó al magistrado del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes, quien ordenó la cancelación de su pasaporte, y denunció una supuesta persecución política y judicial. También acusó a las autoridades de un presunto fraude electoral, aunque no presentó pruebas, y anticipó su intención de encabezar una “oposición en el exilio” contra el Gobierno de Lula.

El senador viajó junto a su esposa y sus dos hijas tras cruzar la frontera entre Brasil y Argentina y abordar un avión privado en Puerto Iguazú (REUTERS)

El senador se negó a reconocer la reelección del mandatario brasileño y cuestionó las medidas cautelares dictadas en su contra siete minutos después de conocerse el resultado electoral. Entre ellas mencionó la retención de sus pasaportes, que consideró parte de una persecución por parte de las autoridades judiciales de su país.

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El domingo pasado, Bolsonaro anunció en un comunicado que concederá entrevistas a grandes medios de comunicación brasileños e internacionales durante los próximos días. El objetivo, según explicó, será expresar “lo que ya nadie puede decir permaneciendo en el país”.

La participación en la CPAC se inscribe en esa estrategia de proyección internacional de su discurso político después de la derrota electoral frente a Lula.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó el sábado que el Gobierno de Trump hubiera facilitado la salida del senador brasileño de su país. Explicó que Flávio Bolsonaro ya contaba con un visado estadounidense y que la única decisión de Washington fue autorizar su entrada al territorio.

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Trump, por su parte, descartó por el momento la posibilidad de mantener una reunión bilateral con el dirigente brasileño, aunque respaldó su permanencia en Estados Unidos al afirmar que era bienvenido a quedarse en el país “todo el tiempo que desee”.

(Con información de EP y EFE)