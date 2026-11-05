Deportes

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

La jornada también tuvo resultados positivos en Brasil, donde Camilo Ugo Carabelli y Lautaro Midón avanzaron a los cuartos del Challenger de Costa do Sauípe

Juan Manuel La Serna se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Villa María (Crédito: Prensa AAT)
Juan Manuel La Serna se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Villa María (Crédito: Prensa AAT)
Guardar

Los tenistas argentinos avanzan en el AAT Challenger de Villa María. Juan Manuel La Serna, Carlos Zárate y Nicolás Kicker se clasificaron para los cuartos de final, por lo que habrá presencia nacional entre los cuatro mejores del certamen. Este jueves se completará la segunda ronda, con los últimos cruces de octavos de final.

La Serna (254°), máximo favorito al título, derrotó a su compatriota Hernán Casanova (438°) por 7-6(3), 4-6 y 6-3. Por un lugar entre los cuatro mejores del cuadro, se medirá con el correntino Carlos Zárate (341°), quien superó al bonaerense Lucio Ratti (371°) por 6-4 y 6-4.

PUBLICIDAD

Tras conseguir su clasificación, Zárate se mostró satisfecho por el presente que atraviesa y destacó la regularidad que consiguió en los últimos certámenes: “Estoy muy feliz por avanzar. Vengo de buenas semanas. Hice lo mismo hace dos semanas en Cali y después en Guayaquil, ya son tres cuartos de final seguidos”.

Además, el correntino explicó cómo fue su proceso de crecimiento en el circuito y la importancia de mantenerse competitivo para alcanzar su nivel actual: “Soy un poco ansioso. Esa ansiedad a veces trae sus cosas malas pero la supe llevar. Esa ansiedad de querer competir siempre, estar en el siguiente partido, en otra instancia con mejores jugadores. Eso me trajo hasta estar instalado en este nivel”.

PUBLICIDAD

Carlos Zárate celebra tras su triunfo en los octavos de final del Challenger de Villa María
Carlos Zárate celebra tras su triunfo en los octavos de final del Challenger de Villa María

Por último, el argentino destacó la dificultad de conseguir títulos en el circuito argentino, donde la competencia es cada vez mayor. Esta temporada, Cali se consagró campeón del M25 de Luján y de los M15 de Trelew y Jujuy: “Eso me hizo también ganar tres torneos en Argentina, que no es nada fácil habiendo tantos chicos muy buenos. Argentina es una base muy buena para el tenis y siempre es duro ganarle a todos acá”.

No obstante, Nicolás Kicker (340°) venció al uruguayo Federico Aguilar Cardozo (1063°) por 6-1 y 6-2 y ahora enfrentará al español Oriol Roca Batalla (290°), verdugo del japonés Ryo Tabata (934°) por 6-1 y 6-3.

Federico Coria, que debutó el martes con una victoria en el Challenger cordobés al superar a su compatriota Iván Dreycopp, se enfrentará este jueves a Valerio Aboian por un lugar entre los ocho mejores del torneo. El santafesino, de 34 años, atraviesa un momento especial de su carrera en donde prometió que, si conquista un título antes de febrero, extenderá su carrera profesional y que, de lo contrario, se despedirá en el ATP 250 del Argentina Open. “Estoy a cuatro partidos de poder seguir jugando y trato de motivarme”, explicó tras el encuentro.

El argentino también hizo un balance de su temporada y reconoció que no pudo encontrar la continuidad que buscaba: “No vengo teniendo buenos resultados. Arranqué motivado en Buenos Aires, pero después me desgarré. Vengo con varios torneos encima, que es lo que necesito”.

Los otros encuentros pendientes de los octavos de final tendrán como protagonistas a Juan Bautista Torres (314°) frente al neerlandés Ryan Nijboer (384°). Ignacio Monzón (578°) contra Genaro Olivieri (257°). Juan Pablo Ficovich (370°) con el boliviano Murkel Dellien (450°).

Triunfos de Ugo Carabelli y Midón

Camilo Ugo Carabelli y Lautaro Midón avanzan en Costa do Sauípe (Crédito: REUTERS/Stephane Mahe)
Camilo Ugo Carabelli y Lautaro Midón avanzan en Costa do Sauípe (Crédito: REUTERS/Stephane Mahe)

En el Challenger 125 de Costa do Sauípe, los argentinos Camilo Ugo Carabelli (81°) y Lautaro Midón (185°) se clasificaron para los cuartos de final. El Brujo, segundo preclasificado, superó al brasileño Igor Ribeiro Marcondes (279°) y ahora espera por el boliviano Juan Carlos Prado (193°) que sorprendió al local Gustavo Heide (112°) por 6-0, 3-6 y 6-4.

Por su parte, el correntino dejó en el camino al chileno Marcelo Barrios (154°) tras imponerse por 7-5, 3-6 y 7-5. En la próxima instancia, Midón se medirá con el peruano Gonzalo Bueno (198°).

Para este jueves se espera por la presencia en los octavos de final de Facundo Díaz Acosta (72°), primer preclasificado frente al austríaco Filip Misolic (676°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoChallengerCosata do SauípeVilla MaríaTenisFacundo Díaz AcostaFederico CoriaCamilo Ugo Carabelli

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La efusiva arenga de Franco Armani antes de un partido clave con Atlético Nacional que se volvió viral

El arquero argentino alentó a sus compañeros en la previa del duelo con Bucaramanga por la liga colombiana

La efusiva arenga de Franco Armani antes de un partido clave con Atlético Nacional que se volvió viral

El sugerente mensaje del técnico de Defensa y Justicia a Boca Juniors antes del choque clave por la definición de la Tabla Anual

Julio Vaccari remarcó que su equipo no especulará en La Bombonera y expuso un invicto de seis partidos sin derrotas ni goles en contra frente al Xeneize

El sugerente mensaje del técnico de Defensa y Justicia a Boca Juniors antes del choque clave por la definición de la Tabla Anual

La llamativa prohibición que le impusieron al DT de Egipto tras el escandaloso divorcio de sus dos esposas

Hossam Hassan enfrenta horas turbulentas tras la polémica en la que se vio envuelto por su vida amorosa

La llamativa prohibición que le impusieron al DT de Egipto tras el escandaloso divorcio de sus dos esposas

El sorpresivo encuentro de Lionel Messi con un subcampeón del mundo en Brasil 2014: “Visitando al número 1”

La Pulga mantuvo una conversación con Julián Camino, quien era uno de los principales colaboradores de Alejandro Sabella durante su ciclo en la selección argentina

El sorpresivo encuentro de Lionel Messi con un subcampeón del mundo en Brasil 2014: “Visitando al número 1”

Julia Riera y Luisina Giovannini avanzaron a los cuartos de final del WTA 125 de Cali

Las argentinas buscarán un lugar en las semifinales del certamen colombiano, mientras que Solana Sierra y Jazmín Ortenzi se despidieron en los octavos de final

Julia Riera y Luisina Giovannini avanzaron a los cuartos de final del WTA 125 de Cali

MALDITOS NERDS

‘Silly Polly Beast’ llegará a Nintendo Switch 2 en noviembre con horror psicológico

‘Silly Polly Beast’ llegará a Nintendo Switch 2 en noviembre con horror psicológico

‘Ova Magica’ lleva su mezcla de granja, JRPG y criaturas a consolas en noviembre

Art of Play llevará ‘Bill & Ted’s Excellent Adventure Arcade’ a PC y consolas

Hypergryph llevará ‘POPUCOM’ a PlayStation 5 el 17 de noviembre tras su paso por PC

King y Scopely deberán cambiar sus anuncios de juegos móviles en Reino Unido

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Dylan Sprouse afirma que solo recibió “5 centavos” por las retransmisiones de ‘Zack y Cody’

De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

Melanie Lynskey desmiente que haya ganado millones en ‘Two and a Half Men’ y revela su sueldo real

El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano antes de su gira por Sudamérica

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH interviene ante la desaparición forzada de un opositor nicaragüense y la violencia contra su pareja

La CIDH interviene ante la desaparición forzada de un opositor nicaragüense y la violencia contra su pareja

Dos ecuatorianos son detenidos en el Pacífico costarricense con más de 2.6 toneladas de marihuana

Organizaciones sociales exigen al Ministerio Público esclarecer el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala

La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti busca declararse culpable en el caso Cooptación del Estado

León XIV y el algoritmo: el heredero inesperado de una estrategia que Francisco tardó años en construir