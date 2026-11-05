Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

Juan Manuel La Serna se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Villa María (Crédito: Prensa AAT)

Guardar

Los tenistas argentinos avanzan en el AAT Challenger de Villa María. Juan Manuel La Serna, Carlos Zárate y Nicolás Kicker se clasificaron para los cuartos de final, por lo que habrá presencia nacional entre los cuatro mejores del certamen. Este jueves se completará la segunda ronda, con los últimos cruces de octavos de final.

La Serna (254°), máximo favorito al título, derrotó a su compatriota Hernán Casanova (438°) por 7-6(3), 4-6 y 6-3. Por un lugar entre los cuatro mejores del cuadro, se medirá con el correntino Carlos Zárate (341°), quien superó al bonaerense Lucio Ratti (371°) por 6-4 y 6-4.

PUBLICIDAD

Tras conseguir su clasificación, Zárate se mostró satisfecho por el presente que atraviesa y destacó la regularidad que consiguió en los últimos certámenes: “Estoy muy feliz por avanzar. Vengo de buenas semanas. Hice lo mismo hace dos semanas en Cali y después en Guayaquil, ya son tres cuartos de final seguidos”.

Además, el correntino explicó cómo fue su proceso de crecimiento en el circuito y la importancia de mantenerse competitivo para alcanzar su nivel actual: “Soy un poco ansioso. Esa ansiedad a veces trae sus cosas malas pero la supe llevar. Esa ansiedad de querer competir siempre, estar en el siguiente partido, en otra instancia con mejores jugadores. Eso me trajo hasta estar instalado en este nivel”.

PUBLICIDAD

Carlos Zárate celebra tras su triunfo en los octavos de final del Challenger de Villa María

Por último, el argentino destacó la dificultad de conseguir títulos en el circuito argentino, donde la competencia es cada vez mayor. Esta temporada, Cali se consagró campeón del M25 de Luján y de los M15 de Trelew y Jujuy: “Eso me hizo también ganar tres torneos en Argentina, que no es nada fácil habiendo tantos chicos muy buenos. Argentina es una base muy buena para el tenis y siempre es duro ganarle a todos acá”.

No obstante, Nicolás Kicker (340°) venció al uruguayo Federico Aguilar Cardozo (1063°) por 6-1 y 6-2 y ahora enfrentará al español Oriol Roca Batalla (290°), verdugo del japonés Ryo Tabata (934°) por 6-1 y 6-3.

PUBLICIDAD

Federico Coria, que debutó el martes con una victoria en el Challenger cordobés al superar a su compatriota Iván Dreycopp, se enfrentará este jueves a Valerio Aboian por un lugar entre los ocho mejores del torneo. El santafesino, de 34 años, atraviesa un momento especial de su carrera en donde prometió que, si conquista un título antes de febrero, extenderá su carrera profesional y que, de lo contrario, se despedirá en el ATP 250 del Argentina Open. “Estoy a cuatro partidos de poder seguir jugando y trato de motivarme”, explicó tras el encuentro.

El argentino también hizo un balance de su temporada y reconoció que no pudo encontrar la continuidad que buscaba: “No vengo teniendo buenos resultados. Arranqué motivado en Buenos Aires, pero después me desgarré. Vengo con varios torneos encima, que es lo que necesito”.

PUBLICIDAD

Los otros encuentros pendientes de los octavos de final tendrán como protagonistas a Juan Bautista Torres (314°) frente al neerlandés Ryan Nijboer (384°). Ignacio Monzón (578°) contra Genaro Olivieri (257°). Juan Pablo Ficovich (370°) con el boliviano Murkel Dellien (450°).

Triunfos de Ugo Carabelli y Midón

Camilo Ugo Carabelli y Lautaro Midón avanzan en Costa do Sauípe (Crédito: REUTERS/Stephane Mahe)

En el Challenger 125 de Costa do Sauípe, los argentinos Camilo Ugo Carabelli (81°) y Lautaro Midón (185°) se clasificaron para los cuartos de final. El Brujo, segundo preclasificado, superó al brasileño Igor Ribeiro Marcondes (279°) y ahora espera por el boliviano Juan Carlos Prado (193°) que sorprendió al local Gustavo Heide (112°) por 6-0, 3-6 y 6-4.

PUBLICIDAD

Por su parte, el correntino dejó en el camino al chileno Marcelo Barrios (154°) tras imponerse por 7-5, 3-6 y 7-5. En la próxima instancia, Midón se medirá con el peruano Gonzalo Bueno (198°).

Para este jueves se espera por la presencia en los octavos de final de Facundo Díaz Acosta (72°), primer preclasificado frente al austríaco Filip Misolic (676°).