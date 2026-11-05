Costa Rica

Costa Rica incorpora 29 nuevos oficiales de Tránsito para reforzar controles en carreteras y reducir congestionamientos

Los nuevos funcionarios serán destinados a puntos estratégicos de la red vial nacional, especialmente en carreteras de alta circulación vehicular, con el objetivo de mejorar la presencia policial y agilizar el tránsito durante las horas de mayor congestión.

Un total de 29 nuevos oficiales de la Policía de Tránsito fueron juramentados para fortalecer la vigilancia y los controles en las carreteras de Costa Rica. Crédito: MOPT
Un total de 29 nuevos oficiales de la Policía de Tránsito fueron juramentados para fortalecer la vigilancia y los controles en las carreteras de Costa Rica. Crédito: MOPT
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Las autoridades costarricenses anunciaron la incorporación de 29 nuevos oficiales a la Policía de Tránsito, quienes fueron juramentados con el propósito de reforzar la vigilancia en las carreteras nacionales, mejorar la regulación vehicular y aumentar la presencia policial en sectores donde diariamente se registran importantes congestionamientos.

La llegada de estos funcionarios permitirá ampliar la capacidad operativa de la institución y atender algunas de las principales necesidades relacionadas con la circulación de vehículos, especialmente durante las horas de mayor movilización de conductores.

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De acuerdo con las autoridades, el objetivo es distribuir estratégicamente a los nuevos policías en los puntos donde su presencia resulte más necesaria, tanto para regular el flujo vehicular como para fortalecer las labores de seguridad vial.

“Con estos recursos vamos a poder llegar muchísimo más a las carreteras, tener mayor presencia y asegurar la seguridad de todos los ciudadanos costarricenses en las vías de este país”, destacó Sofía Fallas, viceministra de transportes.

La medida busca reforzar el trabajo que actualmente desarrolla la Policía de Tránsito en diferentes rutas nacionales, donde los oficiales deben atender labores de regulación, vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones de circulación.

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Nuevos oficiales serán enviados a carreteras estratégicas

Uno de los principales objetivos de la incorporación de personal es mejorar la presencia policial en aquellas carreteras que requieren mayores esfuerzos de regulación vehicular.

Según explicaron las autoridades, los 29 nuevos funcionarios serán asignados a sectores considerados prioritarios, tomando en cuenta las necesidades operativas y los problemas de circulación que enfrentan los conductores.

“Estos nuevos oficiales de policía los vamos a colocar en los lugares donde realmente los necesitamos”, manifestó Erick Calderón, director de la policía de tránsito.

El funcionario explicó que se pretende aumentar la visibilidad de los oficiales en las principales carreteras nacionales, donde su presencia puede contribuir a ordenar el tránsito y atender situaciones que afectan el desplazamiento de los usuarios.

“Necesitamos regular y hacernos visibles en las carreteras nacionales principales”, agregó.

Las autoridades buscan incrementar la presencia de oficiales de Tránsito en las principales rutas nacionales, especialmente durante las horas de mayor circulación vehicular. Crédito: MOPT
Las autoridades buscan incrementar la presencia de oficiales de Tránsito en las principales rutas nacionales, especialmente durante las horas de mayor circulación vehicular. Crédito: MOPT

Atención de las presas durante las horas pico

Otro de los aspectos que se pretende fortalecer es la atención de los congestionamientos vehiculares, principalmente durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada laboral.

Estos periodos representan un desafío para los funcionarios encargados de regular la circulación, debido a la cantidad de vehículos que se movilizan simultáneamente por las principales vías del país.

Las autoridades consideran que contar con más personal permitirá reforzar los operativos de regulación en los sectores donde se concentran mayores dificultades de desplazamiento.

“Necesitamos trabajar todas las presas que tenemos en horas de la mañana, en horas de la tarde”, señaló el representante de la Policía de Tránsito.

El objetivo es que los nuevos oficiales no solamente desarrollen funciones de vigilancia, sino que también contribuyan directamente a mejorar la circulación vehicular mediante su presencia en puntos estratégicos.

Erick Calderón, director de la policía de tránsito, indicó que, la incorporación de 29 policías de Tránsito permitirá ampliar la capacidad operativa de la institución para atender las necesidades de los conductores.Crédito: MOPT
Erick Calderón, director de la policía de tránsito, indicó que, la incorporación de 29 policías de Tránsito permitirá ampliar la capacidad operativa de la institución para atender las necesidades de los conductores.Crédito: MOPT

Buscan mayor presencia policial en las vías

La incorporación de los funcionarios también responde a la intención de fortalecer la cercanía entre la Policía de Tránsito y los ciudadanos que utilizan diariamente las carreteras nacionales.

Las autoridades señalaron que el nuevo personal deberá aprovecharse de manera estratégica para garantizar que su presencia sea perceptible para los conductores.

“Este recurso lo vamos a potencializar para que realmente sea visible para el ciudadano que hace uso diario de las carreteras nacionales”, afirmó el funcionario.

Con esta incorporación, la Policía de Tránsito de Costa Rica busca fortalecer su capacidad de respuesta ante las necesidades de circulación y seguridad vial, mientras mantiene como prioridad aumentar la presencia de funcionarios en las carreteras de mayor tránsito del país.

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