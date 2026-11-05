Pedro Sola aseguró que amigas de Inés Gómez Mont la visitaban en su mansión mientras se encontraba prófuga

Entre deslindes y contradicciones, el equipo de Ventaneando abordó el paradero y la situación legal de Inés Gómez Mont, generando una oleada de críticas en redes sociales. (Foto: Instagram / inesgomezmont)

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Pedro Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Jimena Pérez “La Choco” recientemente se pronunciaron sobre la detención de Inés Gómez Mont en EEUU y rechazaron que se le identificara como conductora actual del programa. La exconductora permanece bajo custodia del Broward Transitional Center, en espera de una resolución sobre su posible deportación a México.

Pedro Sola abrió la discusión al cuestionar la forma en que los medios se refirieron a Gómez Mont. “Inés trabajó aquí unos cuantos años, hace muchísimo, y en todas las publicaciones ponen: Inés Gómez Mont, la conductora de Ventaneando. No, señores”, dijo el conductor.

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Jimena Pérez “La Choco” precisó los tiempos de la salida de la exconductora del foro. “Yo entré a Ventaneando en 2008 y me acuerdo que en ese momento ella se fue, porque a nosotros la que nos tocó fue la Inés casada, en ese momento con Javier Díaz, que estaba embarazada de su hija, la mayor”, relató.

Por su parte, Mónica Castañeda cuestionó la selectividad con la que, según ella, se recuerda la trayectoria laboral de figuras señaladas por la justicia. “A mí lo que me llama la atención es cómo para eso sí tenemos memoria, ¿no? Para saber dónde trabajó”, dijo la conductora.

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Existen tres órdenes de aprehensión contra Gómez Mont vigentes en México

Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión en su contra (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Castañeda fue más contundente al referirse a la situación legal de la expresentadora. “La señora tiene, sí, tiene la presunción de inocencia y tendrá que responder o no ante la autoridad mexicana, pero que no se les olvide, está detenida por un asunto migratorio”, señaló.

Rosario Murrieta explicó que existen procesos legales en curso contra Gómez Mont y descartó cualquier encubrimiento por parte del equipo del programa. “Se sabe que hay tres órdenes de aprehensión vigentes aquí en México, pero pues tendrá que ser las autoridades quienes definan su situación”, dijo.

Mientras que Linet Puente deslindó al programa de las decisiones personales de la exconductora. “Todo, todo lo que sucedió con Inés Gómez Mont son decisiones que ella tomó. Ligarse a una persona que se dedica a facturar, esa es una decisión suya, de nadie más que de ella”, expresó.

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Pedro Sola insistió en que ni el canal ni sus compañeros mantuvieron contacto con Gómez Mont tras su salida del programa. “Y TV Azteca nada tiene que ver con Inés Gómez Mont. Entonces, cuando dicen la conductora de Ventaneando, no, bueno, pues esas son cosas en las que ella decidió qué iba a hacer con este marido que tuvo”, dijo el conductor.

Fue entonces cuando Sola mencionó la residencia de la exconductora y aseguró lo siguiente: “Pero todos sabían en dónde estaba Inés. Todo mundo sabía, las amigas iban a visitarla, a esa mansión que tenía, los niños, todos sabían”.

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El elenco de Ventaneando rechazó que se identifique a Inés Gómez Mont como conductora actual del programa. (TV Azteca)

Jimena Pérez respondió de inmediato al comentario de Sola sobre el conocimiento generalizado del paradero de Gómez Mont. “Pero sí es curioso que a nosotros nos pregunten: ‘¿Y dónde está?’ Y... no sé”, dijo la conductora.

Los comentarios del equipo de Ventaneando desataron una oleada de críticas en las cuentas oficiales del programa. Las declaraciones de Sola sobre el conocimiento compartido de la ubicación de Gómez Mont contrastaron con el deslinde que, minutos antes, había planteado sobre la relación laboral entre la exconductora y la televisora.

La mansión de Inés Gómez Mont

Una propiedad vinculada a Inés Gómez Mont volvió al centro de la polémica que rodea a la exconductora, después de que Pedro Sola hablara sobre la mansión. Se trata de la residencia que Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, adquirieron en Florida en 2021. La residencia, ubicada en Pinecrest, estaría valuada en más de 6 millones de dólares.

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La vivienda fue comprada el 25 de agosto de 2021 bajo el nombre de Casa Mía, una empresa creada por la exconductora. La operación se cerró por 6 millones 300 mil dólares, aunque los papeles de compraventa quedaron firmados con el nombre de Gómez Mont.

Pedro Sola asegura que "todos sabían" dónde vivía Inés Gómez Mont antes de su detención, declaración. (Captura: realtor.com/ página web)

El inmueble, construido en 2008, tiene casi mil metros cuadrados de construcción, siete recámaras, garaje, alberca, gimnasio, jardines y un teatro privado con capacidad para 18 personas. La familia la utilizó como casa de descanso para vacacionar con amigos, según versiones recogidas en 2022.

Reportes recientes ubican la mansión dentro de las propiedades donde la pareja vivió durante sus años como prófugos. Ahí mismo, agentes del ICE detuvieron a Álvarez Puga en 2025, antes de la captura de Gómez Mont este año.

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