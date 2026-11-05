El Salvador

Bukele es la personalidad política extranjera más popular en Haití, según un excónsul de ese país

El exdiplomático, Edwin Paraison, vinculó esa percepción con la disposición del presidente salvadoreño a colaborar en la crisis de seguridad desde el año 2024

Edwin Paraison afirmó que Nayib Bukele es la personalidad política extranjera más popular entre la población de Haití. (Cortesía: Telenoticias RD)

Guardar

El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, afirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es actualmente “la personalidad política extranjera más popular” entre los haitianos. El antiguo diplomático vinculó esa percepción con la disposición que, según dijo, mostró el mandatario salvadoreño para colaborar en la lucha contra las pandillas desde marzo de 2024.

Paraison hizo esas declaraciones este miércoles al referirse a la situación de los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre. “Ya no se trata de una misión de rescate”, sostuvo el exdiplomático durante una entrevista con medios dominicanos. Según su evaluación, los indicios conocidos hasta ahora llevan a pensar que los salvadoreños podrían haber muerto, aunque remarcó que esa versión requiere una confirmación institucional.

PUBLICIDAD

Aunque, el excónsul señaló que no le corresponde confirmar la muerte del grupo. Paraison sostuvo que los salvadoreños desaparecidos no eran combatientes enviados para una operación militar, sino técnicos de aviación. Añadió que la reacción de Bukele dio lugar a una operación de búsqueda, aunque consideró que la información disponible obliga a revisar esa estrategia.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió imágenes en las que ciudadanos haitianos expresan su respaldo al contingente salvadoreño desplegado en Haití. (Cortesía: Redes sociales)

Exdiplomático propuso integrar a los salvadoreños a la Fuerza de Supresión de Pandillas

De igual manera, el excónsul propuso que El Salvador redefina el objetivo de su presencia en Haití y que sus efectivos se incorporen formalmente a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su siglas en inglés). Según explicó, esa estructura podría canalizar la cooperación salvadoreña dentro de un esquema coordinado con el Gobierno haitiano y las fuerzas desplegadas en el país.

PUBLICIDAD

Lo más lógico es que estos soldados se integren a la fuerza de supresión”, afirmó. Para Paraison, esa alternativa evitaría confusiones sobre las funciones de cada contingente y permitiría que las operaciones contra las organizaciones criminales respondan a una conducción central.

La propuesta del ex diplomático plantea integrar formalmente a los efectivos salvadoreños en la Fuerza de Supresión de Pandillas. (REUTERS/Patrice Noel)
La propuesta del ex diplomático plantea integrar formalmente a los efectivos salvadoreños en la Fuerza de Supresión de Pandillas. (REUTERS/Patrice Noel)

El antiguo diplomático consideró que la eventual incorporación de efectivos salvadoreños puede reforzar la estrategia de seguridad haitiana debido a la simpatía que, según él, despiertan Bukele y los soldados de su país. En ese punto, sostuvo que la popularidad atribuida al presidente salvadoreño podría facilitar la aceptación social de una cooperación más amplia contra las pandillas.

Paraison rechazó que una participación de ese tipo pueda ser definida como una invasión. Al mismo tiempo, recordó que Bukele expresó hace más de dos años su disposición a colaborar con Haití en materia de seguridad y afirmó que esa oferta debe articularse bajo parámetros institucionales.

Por su parte, el excónsul señaló que el Gobierno de Haití debe funcionar como centro de coordinación de las operaciones de seguridad. Citó la conferencia de prensa que ofreció el primer ministro haitiano el día anterior a sus declaraciones y dijo que la intervención buscó ordenar la actuación de las fuerzas presentes.

El gobierno central debe convertirse en el espacio que manda la señal adecuada para las operaciones que están en curso”, expresó Paraison. También advirtió que la falta de una definición clara sobre la misión salvadoreña puede provocar una superposición de tareas entre los distintos grupos que operan en el país caribeño.

Temas Relacionados

HaitíNayib BukelePersonas desaparecidasPandillasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenan a 115 años de prisión a palabrero del Barrio 18 acusado de homicidio agravado en El Salvador

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado impuso la mayor pena del proceso al palabrero de la cancha El Edén, por desaparición de personas y delitos relacionados con armas de fuego

Condenan a 115 años de prisión a palabrero del Barrio 18 acusado de homicidio agravado en El Salvador

Ordenan prisión provisional contra hombre acusado de violencia sexual y agresiones contra su pareja en el occidente salvadoreño

La medida afecta a J. C. A., de 55 años, mientras la Fiscalía investiga lesiones, amenazas, tocamientos sexuales y expresiones de violencia denunciadas por la mujer tras hechos ocurridos el 18 de octubre de 2026

Ordenan prisión provisional contra hombre acusado de violencia sexual y agresiones contra su pareja en el occidente salvadoreño

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador asegura que la seguridad fronteriza no cambiará tras las elecciones

El vocero Timothy Brown afirmó que la administración Trump mantendrá la aplicación de las leyes migratorias y atribuyó esa continuidad a la protección territorial y regional, pese al triunfo demócrata en el Congreso

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador asegura que la seguridad fronteriza no cambiará tras las elecciones

“La Diablita” fue deportada de Estados Unidos y capturada en El Salvador por presuntos vínculos con Barrio 18 Sureños

La Policía Nacional Civil identificó a Jessica Lisseth Orellana Arévalo como presunta integrante de Barrio 18 Sureños y le atribuyó antecedentes por delitos relacionados con drogas, agrupaciones ilícitas y conspiración para homicidio agravado

“La Diablita” fue deportada de Estados Unidos y capturada en El Salvador por presuntos vínculos con Barrio 18 Sureños

Joya de Cerén, los dedos en la vasija y la costa donde surfistas de 56 países compiten: así narra National Geographic la reinvención de El Salvador

Un guía que redescubrió su propia ciudad, un yacimiento sepultado por ceniza en el año 600 y olas que atraen a miles de visitantes internacionales. La transformación de un destino que hasta hace poco pocos viajeros consideraban.

Joya de Cerén, los dedos en la vasija y la costa donde surfistas de 56 países compiten: así narra National Geographic la reinvención de El Salvador

TECNO

Anthropic permitirá a pequeños inversores de Estados Unidos y otros 14 países comprar acciones en su debut

Anthropic permitirá a pequeños inversores de Estados Unidos y otros 14 países comprar acciones en su debut

Una campaña atribuida a Rusia infectó iPhone y Android desactualizados con solo abrir un sitio web

Google revela solución para el fallo de los Pixel Watch que drena su batería

La basura invisible de WhatsApp: cómo eliminar los archivos residuales que la app no te muestra

Desarrollan biocomputadora que utiliza bacterias para funcionar y usa menos memoria RAM que los ordenadores

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Entre herencias, música y hallazgos inesperados: así luce la casa de Emma Chamberlain por dentro

Dylan Sprouse afirma que solo recibió “5 centavos” por las retransmisiones de ‘Zack y Cody’

De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

Melanie Lynskey desmiente que haya ganado millones en ‘Two and a Half Men’ y revela su sueldo real

MUNDO

El Gobierno de Canadá presenta un presupuesto para reducir su dependencia de EEUU y reforzar su autonomía económica y comercial

El Gobierno de Canadá presenta un presupuesto para reducir su dependencia de EEUU y reforzar su autonomía económica y comercial

El jefe del SBU destituyó a dos altos funcionarios investigados por corrupción en Ucrania

Eisenkot recibe el respaldo de Israel Beitenu para intentar formar el próximo gobierno israelí

Zelensky reclamó avances “a toda máquina” en las negociaciones antes de la reunión con Rusia en Abu Dabi

Ataques rusos dejaron sin agua ni electricidad a varios sectores de Kiev durante horas