Bukele es la personalidad política extranjera más popular en Haití, según un excónsul de ese país

Edwin Paraison afirmó que Nayib Bukele es la personalidad política extranjera más popular entre la población de Haití. (Cortesía: Telenoticias RD)

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El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, afirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es actualmente “la personalidad política extranjera más popular” entre los haitianos. El antiguo diplomático vinculó esa percepción con la disposición que, según dijo, mostró el mandatario salvadoreño para colaborar en la lucha contra las pandillas desde marzo de 2024.

Paraison hizo esas declaraciones este miércoles al referirse a la situación de los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre. “Ya no se trata de una misión de rescate”, sostuvo el exdiplomático durante una entrevista con medios dominicanos. Según su evaluación, los indicios conocidos hasta ahora llevan a pensar que los salvadoreños podrían haber muerto, aunque remarcó que esa versión requiere una confirmación institucional.

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Aunque, el excónsul señaló que no le corresponde confirmar la muerte del grupo. Paraison sostuvo que los salvadoreños desaparecidos no eran combatientes enviados para una operación militar, sino técnicos de aviación. Añadió que la reacción de Bukele dio lugar a una operación de búsqueda, aunque consideró que la información disponible obliga a revisar esa estrategia.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió imágenes en las que ciudadanos haitianos expresan su respaldo al contingente salvadoreño desplegado en Haití. (Cortesía: Redes sociales)

Exdiplomático propuso integrar a los salvadoreños a la Fuerza de Supresión de Pandillas

De igual manera, el excónsul propuso que El Salvador redefina el objetivo de su presencia en Haití y que sus efectivos se incorporen formalmente a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su siglas en inglés). Según explicó, esa estructura podría canalizar la cooperación salvadoreña dentro de un esquema coordinado con el Gobierno haitiano y las fuerzas desplegadas en el país.

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“Lo más lógico es que estos soldados se integren a la fuerza de supresión”, afirmó. Para Paraison, esa alternativa evitaría confusiones sobre las funciones de cada contingente y permitiría que las operaciones contra las organizaciones criminales respondan a una conducción central.

La propuesta del ex diplomático plantea integrar formalmente a los efectivos salvadoreños en la Fuerza de Supresión de Pandillas. (REUTERS/Patrice Noel)

El antiguo diplomático consideró que la eventual incorporación de efectivos salvadoreños puede reforzar la estrategia de seguridad haitiana debido a la simpatía que, según él, despiertan Bukele y los soldados de su país. En ese punto, sostuvo que la popularidad atribuida al presidente salvadoreño podría facilitar la aceptación social de una cooperación más amplia contra las pandillas.

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Paraison rechazó que una participación de ese tipo pueda ser definida como una invasión. Al mismo tiempo, recordó que Bukele expresó hace más de dos años su disposición a colaborar con Haití en materia de seguridad y afirmó que esa oferta debe articularse bajo parámetros institucionales.

Por su parte, el excónsul señaló que el Gobierno de Haití debe funcionar como centro de coordinación de las operaciones de seguridad. Citó la conferencia de prensa que ofreció el primer ministro haitiano el día anterior a sus declaraciones y dijo que la intervención buscó ordenar la actuación de las fuerzas presentes.

“El gobierno central debe convertirse en el espacio que manda la señal adecuada para las operaciones que están en curso”, expresó Paraison. También advirtió que la falta de una definición clara sobre la misión salvadoreña puede provocar una superposición de tareas entre los distintos grupos que operan en el país caribeño.

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