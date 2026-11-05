Honduras

Rey Felipe VI destaca a Honduras como próxima sede de la Cumbre Iberoamericana en 2028

El monarca español resaltó la elección del país centroamericano para albergar el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno, durante una jornada diplomática en Madrid en la que participa el presidente Nasry Asfura.

El rey Felipe VI destacó a Honduras durante la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, al referirse al papel que asumirá el país en la conducción de este mecanismo internacional. (Foto: REUTERS/Alejandro Martinez Velez/Pool)
El rey Felipe VI destacó a Honduras durante la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, al referirse al papel que asumirá el país en la conducción de este mecanismo internacional. (Foto: REUTERS/Alejandro Martinez Velez/Pool)
Guardar

El rey de España, Felipe VI, destacó a Honduras como el próximo país anfitrión de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, durante las actividades oficiales que se desarrollan en Madrid, donde el presidente hondureño, Nasry Asfura, participa en la XXX edición del encuentro.

El reconocimiento del monarca español coloca al país centroamericano en el centro de la agenda diplomática iberoamericana, luego de que fuera elegido para organizar la XXXI Cumbre Iberoamericana en 2028, una responsabilidad que también implica asumir la Presidencia Pro Tempore de la comunidad durante el período 2026-2028.

PUBLICIDAD

La reunión internacional se celebra este 4 y 5 de noviembre en la capital española y congrega a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, con el propósito de fortalecer el diálogo político y la cooperación en asuntos de interés común.

La participación de Asfura representa el inicio de los preparativos para que Honduras reciba a los mandatarios y delegaciones internacionales dentro de dos años, cuando el territorio hondureño se convierta en sede de uno de los principales encuentros diplomáticos de la región.

El presidente Nasry Asfura participó en la ceremonia inaugural del encuentro diplomático, que reúne a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana. (Foto: REUTERS/Susana Vera)
El presidente Nasry Asfura participó en la ceremonia inaugural del encuentro diplomático, que reúne a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana. (Foto: REUTERS/Susana Vera)

Durante su discurso inaugural, Felipe VI hizo referencia al recorrido histórico de las cumbres iberoamericanas, desde su primera edición en Guadalajara, México, hasta la reunión que actualmente se desarrolla en Madrid.

PUBLICIDAD

En ese contexto, mencionó el próximo destino del encuentro y destacó que Honduras asumirá por primera vez la Secretaría Pro Tempore de la comunidad.

La declaración del monarca fue recibida como un reconocimiento a la participación hondureña en el mecanismo de integración, que reúne a países de América Latina, España, Portugal y Andorra.

El rey también llamó a los gobiernos participantes a mantener el trabajo conjunto mediante el diálogo y la cooperación, con el objetivo de construir sociedades más justas, prósperas e inclusivas.

Por su parte, el presidente Nasry Asfura participó en la cena inaugural ofrecida en el marco de la cumbre, donde expresó su agradecimiento a Felipe VI y destacó los vínculos históricos entre Honduras y España.

Felipe VI mencionó a Honduras en su discurso y recordó que dentro de dos años el país recibirá a las delegaciones internacionales para la siguiente edición de la cumbre. (Foto: Casa Presidencial)
Felipe VI mencionó a Honduras en su discurso y recordó que dentro de dos años el país recibirá a las delegaciones internacionales para la siguiente edición de la cumbre. (Foto: Casa Presidencial)

El mandatario recordó que ambas naciones mantienen más de 130 años de relaciones diplomáticas, caracterizadas por la amistad y la cooperación.

“Honduras con España, mantienen 130 años de relaciones, lazos de hermandad, de amistad, que estoy seguro que los vamos a seguir fortaleciendo aún más. Una Iberoamérica viendo hacia el futuro, construyéndola juntos con prosperidad y esperanza para poder servirle y ayudarle a la gente”, manifestó.

Durante el brindis, Asfura también extendió sus buenos deseos al rey Felipe VI, a la reina Letizia y al pueblo español.

La jornada del jueves 5 de noviembre será clave para Honduras, debido a que el país asumirá oficialmente la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2026-2028.

Esta responsabilidad implica coordinar los trabajos preparatorios de la siguiente cumbre junto con los demás gobiernos y la Secretaría General Iberoamericana.

Además, Honduras tendrá que organizar la XXXI edición del encuentro, que reunirá nuevamente a representantes de los 22 países miembros en 2028.

Honduras asumirá por primera vez la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2026-2028, una responsabilidad que comenzará oficialmente el 5 de noviembre. (Foto: Casa Presidencial)
Honduras asumirá por primera vez la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2026-2028, una responsabilidad que comenzará oficialmente el 5 de noviembre. (Foto: Casa Presidencial)

Entre los asuntos contemplados en la agenda de la actual cumbre figuran la transformación digital, la cooperación frente a los desastres naturales, la movilidad académica y el reconocimiento de los cuidados como un derecho y un bien público esencial.

La reunión de Madrid se desarrolla bajo el lema «Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo», con el propósito de fortalecer los mecanismos de colaboración entre las naciones participantes.

Para Honduras, la próxima edición representa una oportunidad para proyectar su imagen internacional, fortalecer sus relaciones diplomáticas y convertirse en punto de encuentro para las decisiones y acuerdos de la comunidad iberoamericana.

Temas Relacionados

HondurasRey Felipe VIsedeCumbre Iberoamericana 2028Nasry Asfura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Instituto Nacional Penitenciario anuncia cambios de mando en cárcel de máxima seguridad de Ilama e investigará ingreso de ilícitos

El director del Instituto Nacional Penitenciario, Walter Amador Lacayo, advirtió que los funcionarios que faciliten la entrada de objetos prohibidos a los centros penales podrían enfrentar condenas de entre 30 y 40 años de prisión y ser sometidos al régimen de máxima seguridad

Honduras: Instituto Nacional Penitenciario anuncia cambios de mando en cárcel de máxima seguridad de Ilama e investigará ingreso de ilícitos

Honduras exporta 6.67 millones de sacos de café y genera más de 2,000 millones de dólares en ocho meses

Alemania, Bélgica, Italia y Estados Unidos figuran entre los principales destinos del grano hondureño, en un periodo en el que el volumen comercializado creció mientras el precio promedio internacional registró una disminución

Honduras exporta 6.67 millones de sacos de café y genera más de 2,000 millones de dólares en ocho meses

Nasry Asfura recibe la máxima distinción de la Comunidad de Madrid durante su visita a España

La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso entregó la Medalla Internacional al mandatario hondureño durante una ceremonia en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, donde también estuvieron presentes la primera dama Lisseth del Cid y el ministro de Finanzas, Emilio Hernández.

Nasry Asfura recibe la máxima distinción de la Comunidad de Madrid durante su visita a España

Capturan en Honduras a 18 presuntos integrantes del Cártel del Diablo

Los operativos se desarrollan en Sulaco, Victoria y Yorito, mientras las autoridades reportan 84 detenidos por asociación terrorista en el marco del Plan Escudo Nacional. Entre los objetivos pendientes figura el supuesto cabecilla de la organización, conocido como «El Diablo»

Capturan en Honduras a 18 presuntos integrantes del Cártel del Diablo

Honduras asignará bienes y fondos incautados al crimen entre instituciones de seguridad y justicia

El nuevo mecanismo contempla porcentajes específicos para siete instituciones del sistema de seguridad y justicia, establece la obligación del Estado de reintegrar los recursos si una resolución judicial así lo dispone

Honduras asignará bienes y fondos incautados al crimen entre instituciones de seguridad y justicia

TECNO

Trucos para reducir el consumo de electricidad del aire acondicionado

Trucos para reducir el consumo de electricidad del aire acondicionado

Anthropic permitirá a pequeños inversores de Estados Unidos y otros 14 países comprar acciones en su debut

Una campaña atribuida a Rusia infectó iPhone y Android desactualizados con solo abrir un sitio web

Google revela solución para el fallo de los Pixel Watch que drena su batería

La basura invisible de WhatsApp: cómo eliminar los archivos residuales que la app no te muestra

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Entre herencias, música y hallazgos inesperados: así luce la casa de Emma Chamberlain por dentro

Dylan Sprouse afirma que solo recibió “5 centavos” por las retransmisiones de ‘Zack y Cody’

De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

Melanie Lynskey desmiente que haya ganado millones en ‘Two and a Half Men’ y revela su sueldo real

MUNDO

Netanyahu advirtió que un gobierno alternativo junto a los partidos árabes pondría en riesgo la estabilidad de Israel

Netanyahu advirtió que un gobierno alternativo junto a los partidos árabes pondría en riesgo la estabilidad de Israel

El Gobierno de Canadá presenta un presupuesto para reducir su dependencia de EEUU y reforzar su autonomía económica y comercial

El jefe del SBU destituyó a dos altos funcionarios investigados por corrupción en Ucrania

Eisenkot recibe el respaldo de Israel Beitenu para intentar formar el próximo gobierno israelí

Zelensky reclamó avances “a toda máquina” en las negociaciones antes de la reunión con Rusia en Abu Dabi