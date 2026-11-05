Rey Felipe VI destaca a Honduras como próxima sede de la Cumbre Iberoamericana en 2028

El rey Felipe VI destacó a Honduras durante la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, al referirse al papel que asumirá el país en la conducción de este mecanismo internacional. (Foto: REUTERS/Alejandro Martinez Velez/Pool)

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El rey de España, Felipe VI, destacó a Honduras como el próximo país anfitrión de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, durante las actividades oficiales que se desarrollan en Madrid, donde el presidente hondureño, Nasry Asfura, participa en la XXX edición del encuentro.

El reconocimiento del monarca español coloca al país centroamericano en el centro de la agenda diplomática iberoamericana, luego de que fuera elegido para organizar la XXXI Cumbre Iberoamericana en 2028, una responsabilidad que también implica asumir la Presidencia Pro Tempore de la comunidad durante el período 2026-2028.

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La reunión internacional se celebra este 4 y 5 de noviembre en la capital española y congrega a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, con el propósito de fortalecer el diálogo político y la cooperación en asuntos de interés común.

La participación de Asfura representa el inicio de los preparativos para que Honduras reciba a los mandatarios y delegaciones internacionales dentro de dos años, cuando el territorio hondureño se convierta en sede de uno de los principales encuentros diplomáticos de la región.

El presidente Nasry Asfura participó en la ceremonia inaugural del encuentro diplomático, que reúne a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana. (Foto: REUTERS/Susana Vera)

Durante su discurso inaugural, Felipe VI hizo referencia al recorrido histórico de las cumbres iberoamericanas, desde su primera edición en Guadalajara, México, hasta la reunión que actualmente se desarrolla en Madrid.

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En ese contexto, mencionó el próximo destino del encuentro y destacó que Honduras asumirá por primera vez la Secretaría Pro Tempore de la comunidad.

La declaración del monarca fue recibida como un reconocimiento a la participación hondureña en el mecanismo de integración, que reúne a países de América Latina, España, Portugal y Andorra.

El rey también llamó a los gobiernos participantes a mantener el trabajo conjunto mediante el diálogo y la cooperación, con el objetivo de construir sociedades más justas, prósperas e inclusivas.

Por su parte, el presidente Nasry Asfura participó en la cena inaugural ofrecida en el marco de la cumbre, donde expresó su agradecimiento a Felipe VI y destacó los vínculos históricos entre Honduras y España.

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Felipe VI mencionó a Honduras en su discurso y recordó que dentro de dos años el país recibirá a las delegaciones internacionales para la siguiente edición de la cumbre. (Foto: Casa Presidencial)

El mandatario recordó que ambas naciones mantienen más de 130 años de relaciones diplomáticas, caracterizadas por la amistad y la cooperación.

“Honduras con España, mantienen 130 años de relaciones, lazos de hermandad, de amistad, que estoy seguro que los vamos a seguir fortaleciendo aún más. Una Iberoamérica viendo hacia el futuro, construyéndola juntos con prosperidad y esperanza para poder servirle y ayudarle a la gente”, manifestó.

Durante el brindis, Asfura también extendió sus buenos deseos al rey Felipe VI, a la reina Letizia y al pueblo español.

La jornada del jueves 5 de noviembre será clave para Honduras, debido a que el país asumirá oficialmente la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2026-2028.

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Esta responsabilidad implica coordinar los trabajos preparatorios de la siguiente cumbre junto con los demás gobiernos y la Secretaría General Iberoamericana.

Además, Honduras tendrá que organizar la XXXI edición del encuentro, que reunirá nuevamente a representantes de los 22 países miembros en 2028.

Honduras asumirá por primera vez la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2026-2028, una responsabilidad que comenzará oficialmente el 5 de noviembre. (Foto: Casa Presidencial)

Entre los asuntos contemplados en la agenda de la actual cumbre figuran la transformación digital, la cooperación frente a los desastres naturales, la movilidad académica y el reconocimiento de los cuidados como un derecho y un bien público esencial.

La reunión de Madrid se desarrolla bajo el lema «Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo», con el propósito de fortalecer los mecanismos de colaboración entre las naciones participantes.

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Para Honduras, la próxima edición representa una oportunidad para proyectar su imagen internacional, fortalecer sus relaciones diplomáticas y convertirse en punto de encuentro para las decisiones y acuerdos de la comunidad iberoamericana.