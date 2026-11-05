Detienen a supuesto dueño de hotel en Costa Rica sospechoso de atraer a menores con videojuegos para presuntamente abusar de ellos

El sospechoso, de apellido Mata, es investigado por el presunto delito de abuso sexual contra persona menor de edad, según informaron las autoridades judiciales. Crédito: OIJ

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Un hombre de 62 años, quien aparentemente es propietario de un hotel en San Isidro del General, Pérez Zeledón, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de abuso sexual contra una persona menor de edad, después de una investigación que reveló que presuntamente se acercaba a niños y adolescentes en espacios públicos para invitarlos a utilizar videojuegos y otras instalaciones del establecimiento.

El sospechoso, identificado con el apellido Mata, fue capturado durante un allanamiento realizado la mañana de este miércoles 4 de noviembre de 2026, por funcionarios de la Delegación Regional del OIJ de Pérez Zeledón.

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Según la información preliminar proporcionada por las autoridades judiciales, el hombre supuestamente aprovechaba lugares donde se desarrollaban encuentros deportivos para establecer contacto con personas menores de edad.

Entre los sitios mencionados por los investigadores figuran plazas, parques y otros espacios recreativos, donde el sospechoso habría buscado acercarse a niños y adolescentes.

Una vez que conseguía establecer contacto, presuntamente los invitaba a un hotel del cual sería propietario, ofreciéndoles la posibilidad de utilizar las instalaciones y los juegos electrónicos disponibles en el lugar.

Las autoridades investigan si estos ofrecimientos fueron utilizados como una forma de acercamiento a las posibles víctimas.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría contactado a menores en plazas, parques y espacios deportivos para invitarlos a un hotel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una denuncia permitió descubrir el presunto abuso

La investigación comenzó en octubre de 2026, cuando los agentes judiciales recibieron una denuncia que alertaba sobre las conductas atribuidas al sospechoso.

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, en uno de los encuentros que el hombre habría mantenido con personas menores de edad presuntamente ocurrió un abuso sexual.

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Esta situación motivó la presentación de la denuncia y el inicio de las diligencias correspondientes.

Según explicó un representante judicial, el sospechoso aparentemente buscaba a los menores en lugares donde se realizaban actividades deportivas y posteriormente los invitaba al establecimiento.

“Presuntamente, el hombre se acercaba a los menores de edad y los invitaba al hotel, del cual supuestamente es propietario, para que utilizaran sus instalaciones y los juegos electrónicos que había en el lugar”, señaló la autoridad judicial.

OIJ allanó el hotel y decomisó aparatos electrónicos

Después de recibir la denuncia, los agentes de la Delegación Regional de Pérez Zeledón desarrollaron diferentes diligencias para esclarecer los hechos e identificar a la persona señalada.

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Como resultado de estas investigaciones, las autoridades judiciales coordinaron un allanamiento en el establecimiento hotelero ubicado en San Isidro del General.

Durante el operativo, realizado en horas de la mañana, los oficiales localizaron y detuvieron al hombre de apellido Mata.

Además, efectuaron una revisión de las instalaciones y decomisaron varios dispositivos electrónicos, junto con otros elementos considerados importantes para el desarrollo de la investigación.

Los materiales serán incorporados a las diligencias correspondientes para determinar su eventual relevancia dentro del proceso penal.

Sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público

Después de su captura, el hombre de 62 años fue remitido al Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica y valorar las actuaciones correspondientes.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado si solicitarán medidas cautelares contra el detenido ni si se han identificado otras posibles víctimas.

El caso continúa bajo investigación y las conductas atribuidas al sospechoso deberán ser esclarecidas mediante las pruebas recopiladas por los agentes judiciales.

Corresponderá a las autoridades determinar si el investigado utilizó este mecanismo para cometer el presunto delito.

Por ahora, el OIJ mantiene abierta la investigación, mientras el Ministerio Público deberá resolver las actuaciones judiciales correspondientes contra el detenido.