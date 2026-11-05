República Dominicana afirma que la frontera con Haití permanece tranquila, pese a tensión por pandillas

Miembros del ejército de Chad montan guardia mientras vehículos de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU, llegan a una base militar tras una patrulla, luego del despliegue de miles de tropas salvadoreñas en Haití, días después de la desaparición de cuatro miembros salvadoreños de la GSF en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

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El ministro de Defensa de República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández, afirmó este miércoles que la frontera con Haití “está totalmente tranquila”, luego de recorrer los principales pasos limítrofes en medio de la tensión por las operaciones contra bandas armadas en Puerto Príncipe.

Fernández visitó la zona junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, con el objetivo de supervisar las condiciones de seguridad y el funcionamiento de las actividades cotidianas en los puntos de contacto entre ambos países.

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La inspección se produjo después de que fuerzas de El Salvador intensificaron sus operaciones contra grupos criminales haitianos para localizar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre.

Según informó el Ministerio de Defensa dominicano, las autoridades verificaron que el comercio, el tránsito autorizado de personas y las operaciones habituales continúan en funcionamiento en la franja fronteriza. El recorrido incluyó los cruces formales de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

Vehículos blindados de El Salvador patrullan una calle en Puerto Príncipe (Haití). La operación militar de El Salvador en Haití, con más de 2.000 soldados sobre el terreno para buscar a cuatro soldados desaparecidos, está llena de interrogantes como cuál es el objetivo real de esta campaña, sus aliados y el papel de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) creada por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. EFE/ Jonet St. Élois

Las bandas, lejos de los pasos fronterizos

El titular de Defensa sostuvo que la presencia de bandas armadas en Haití no se desplazó hacia la línea limítrofe durante el último año. “La frontera está totalmente tranquila, las bandas están ubicadas en el mismo lugar que hace un año”, declaró Fernández ante la prensa.

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El ministro situó a las agrupaciones más próximas en Mirebalais, en el centro de Haití, y Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Afirmó que esos grupos “no están tan cerca de la frontera como se ha querido decir”.

La situación de seguridad en Haití volvió a ocupar el centro de la atención regional luego del ataque contra integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Cuatro militares de ese país centroamericano desaparecieron el 18 de octubre después de una emboscada, un hecho que derivó en un aumento de las operaciones para ubicarlos.

La violencia de las bandas mantiene bajo presión a las autoridades haitianas. Esos grupos controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, donde la crisis de seguridad dejó al menos 3.050 muertos durante el primer semestre de este año, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citadas por EFE.

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Un miembro de la pandilla «Vivre Ensemble» («Vivan Juntos») exhibe su rifle en Puerto Príncipe, la capital de Haití, en los barrios de La Saline y Bel Air, territorios controlados por la pandilla «Vivre Ensemble» («Vivan Juntos»), donde aún residen familias. Los frecuentes enfrentamientos con las fuerzas del orden causan daños y víctimas considerables: se estima que en 2025, 6000 personas perdieron la vida en la guerra civil que asola este país caribeño.

Batallones, artillería y equipos pesados en la frontera

A fines del mes pasado, el Gobierno dominicano envió dos batallones, equipos pesados y artillería a la frontera como medida de refuerzo frente al deterioro de la seguridad en el país vecino. El despliegue se incorporó a los cerca de 11.000 militares que ya custodian la delimitación con Haití, según había indicado el presidente dominicano, Luis Abinader.

Durante su visita, Fernández se reunió con los soldados destinados a las unidades fronterizas. El Ministerio de Defensa indicó que el funcionario les transmitió un mensaje de reconocimiento y respaldo por su labor en la zona.

El ministro destacó “el compromiso, la disciplina y el sentido del deber” de los integrantes de las Fuerzas Armadas, a quienes atribuyó un papel central para preservar la seguridad nacional ante la situación en Haití.

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Fotografía de archivo que muestra a un soldado dominicano que cierra la puerta de la frontera entre República Dominicana y Haití, el 8 de mayo de 2021. EFE/Orlando Barría/Archivo

Prudencia dominicana ante la intervención salvadoreña en Haití

Paliza señaló que la llegada de más de 2.000 soldados salvadoreños a Haití obliga a República Dominicana a actuar con prudencia. El funcionario consideró que la relación territorial y política entre los dos países exige que cualquier acción se ajuste a los procesos establecidos, incluidos los internacionales.

“Somos países que compartimos una frontera, una pequeña isla, y cualquier comportamiento o acción que no esté circunscrita en los debidos procesos, inclusive internacionales, pueden devenir en un conflicto más largo”, manifestó el ministro de la Presidencia.

El funcionario añadió que el Gobierno dominicano brinda a El Salvador apoyo logístico, información, inteligencia, material militar y atención médica cuando resulte necesaria. No precisó el alcance ni las condiciones de esa cooperación.

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Paliza sostuvo, además, que las autoridades dominicanas evaluarán nuevas medidas según la evolución de la situación. “Si se requiriese alguna acción adicional, algún cierre” de la frontera, el Gobierno actuará de acuerdo con las circunstancias, afirmó.