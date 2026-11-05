Luis de Llano ofrece disculpa pública a Sasha Sokol

Más de un año después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo condenara, el productor Luis de Llano finalmente pidió perdón públicamente a la cantante Sasha Sokol por el daño moral que le causó cuando era menor de edad. (Redes sociales)

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El productor Luis de Llano emitió este miércoles 4 de noviembre una disculpa pública a la cantante Sasha Sokol, en la que reconoció su responsabilidad civil por daño moral tras el vínculo que ambos sostuvieron cuando ella tenía 14 años y él era un adulto en una posición de poder.

En un video, De Llano admitió que sus declaraciones de 2022 —tanto en una entrevista con Yordi Rosado como en un comunicado en redes sociales— fueron “desafortunadas e inexactas” y que minimizaron el daño que le causó a la exintegrante de Timbiriche.

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El productor se comprometió formalmente a no hacer ninguna mención sobre Sokol en medios de comunicación o redes sociales, y declaró su voluntad de respetar su “vida privada, honor, dignidad e integridad”.

La disculpa se da en cumplimiento de la sentencia del expediente 642/2022, que involucró al Juzgado Sexagésimo Segundo Civil, la Séptima Sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De Llano reconoció que sus palabras “minimizaron” el daño

En marzo de 2022, el conductor habló en su canal de YouTubecon el productor de televisión.

La disculpa se estructuró en tres puntos. Primero, reconoció su responsabilidad civil por daño moral derivada de lo que la legislación civil califica como conductas de asimetría temporal.

Segundo, se retractó de sus declaraciones públicas de 2022. Tercero, se comprometió formalmente a no volver a mencionar a Sokol en ningún medio de comunicación o red social.

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“Mi encarecida solicitud de perdón público se da en un acatamiento voluntario incondicional a las medidas de satisfacción decretadas por la juez del Juzgado sexagésimo segundo de lo Civil de la Ciudad de México, en estricto y cabal cumplimiento del resolutivo en la sentencia civil definitiva del expediente 642/2022″, dijo en un video de dos minutos.

En aquella entrevista del 6 de marzo de 2022 con Yordi Rosado en YouTube, De Llano había descrito el vínculo como una relación “abierta y consentida”.

Sokol respondió públicamente calificándolo de abuso y, en julio de ese año, ratificó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y promovió una demanda civil.

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La batalla legal duró tres años y pasó por cuatro instancias

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsó nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

El proceso arrancó el 18 de julio de 2022, cuando Sokol presentó formalmente la demanda civil por daño moral. El 10 de mayo de 2023, un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó a De Llano. El productor apeló la resolución, pero el 27 de septiembre de 2023 la Séptima Sala Civil no solo confirmó el fallo, sino que amplió sus efectos e impuso cuatro medidas: grabar una disculpa pública, pagar una indemnización, prohibirle mencionar a Sokol en cualquier plataforma y tomar un curso especializado en prevención de abuso sexual. Este último fue el único que De Llano cumplió en tiempo, según reportó la propia cantante en marzo de 2026.

Tras la derrota en apelación, De Llano promovió un amparo ante la SCJN, argumentando prescripción y falta de pruebas, y acusó que había “intereses oscuros y perversos” detrás del proceso.

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En octubre de 2024, la Suprema Corte atrajo el caso por su relevancia constitucional. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó el proyecto ante la Primera Sala con una postura clara: “Cualquier término de prescripción vulneraría los derechos de acceso a la justicia de las personas que sufrieron violencia sexual cuando eran menores de edad”.

El 25 de junio de 2025, la Primera Sala negó el amparo por unanimidad y dejó la condena firme e inatacable. La resolución estableció además un precedente: las víctimas de abuso sexual infantil pueden exigir reparación civil sin importar cuánto tiempo haya pasado desde los hechos.

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El plazo para disculparse venció en enero de 2026 y derivó en su arresto

Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

El plazo para grabar la disculpa venció el 9 de enero de 2026. En agosto, el productor declaró a medios que consideraba que los recursos legales lo eximían de cumplir: “Esa disculpa es una vez un amparo”, dijo.

El 2 de septiembre de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) lo arrestaron a las 18:13 horas en ejecución de dos órdenes judiciales, cada una de 15 horas acumulables, por no grabar la disculpa y no publicar la síntesis de la sentencia. Fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas San Fernando, en Tlalpan.

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De continuar el desacato, De Llano podría haber enfrentado hasta cinco años de prisión, según informaron los representantes jurídicos de Sokol.

Comunicado de los representantes legales de Sasha Sokol. (Redes sociales)

La indemnización económica que De Llano debe pagar será destinada íntegramente a una organización dedicada a la prevención del abuso infantil, según anunció Sokol desde el inicio del proceso.

El caso dejó además dos tesis de jurisprudencia obligatorias para todos los jueces del país desde el 1 de septiembre de 2025: una que establece que las relaciones entre adultos y menores en contextos de poder constituyen un hecho ilícito equiparable a violencia sexual, y otra que determina que el reclamo de reparación por abuso sexual infantil es imprescriptible.

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