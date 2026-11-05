Pullaro planteó nuevas reformas en seguridad para Santa Fe: “O manda el Estado o mandan las organizaciones criminales”

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estuvo al frente de la apertura de la ExpoSeguridad Rosario, donde defendió las reformas legislativas impulsadas por su gestión. Al hacer referencia a los logros obtenidos, apuntó que la continuidad del plan de seguridad depende de sostener el control estatal frente a las organizaciones criminales. “En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales”, planteó.

La actividad, organizada por Fundación Rosario con acompañamiento del Gobierno provincial y la Municipalidad, se desarrolla este miércoles y jueves en el Salón Metropolitano. La propuesta reunió a funcionarios, empresarios e instituciones para debatir el vínculo entre la seguridad, la inversión y el desarrollo productivo.

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“En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales”, sostuvo el mandatario. A lo largo de la jornada estuvo acompañado por la ex vicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el presidente de la Fundación Rosario, Nicolás Ruggiero.

En este sentido, Pullaro planteó que la reducción de los niveles de violencia y delito no implicaba que la problemática esté resuelta. “Logramos contener el delito y la violencia, pero las organizaciones criminales están activas”, afirmó ante los asistentes.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante la inauguración de la ExpoSeguridad Rosario

Por esto, el gobernador consideró que el trabajo que permitió exhibir resultados en materia de seguridad estuvo relacionado con los operativos contra la impunidad y el narcomenudeo en la región. También llamó a evitar una lectura triunfalista sobre la situación actual y pidió mantener la cautela.

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“El momento debe disfrutarse, pero no puede dar lugar a la idea de que la batalla está ganada”, sostuvo el mandatario, quien vinculó la consolidación de la estrategia con el respaldo institucional y la continuidad de las medidas implementadas.

Aunque Pullaro afirmó que la Provincia recuperó capacidad de control, planteó que era necesario aprobar normas que se encuentran en debate en la Legislatura santafesina. El paquete incluye herramientas para profundizar el Plan de Seguridad en distintos frentes.

En este marco, el gobernador recordó que la actual administración promovió modificaciones legales, inversiones y tareas de análisis criminal junto con la Policía de Santa Fe. “Hoy hay un Estado que controla, pero falta tiempo y necesitamos leyes”, evaluó.

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Sobre el tratamiento parlamentario, señaló que las diferencias entre los bloques forman parte del proceso democrático, aunque expresó su expectativa de que una parte importante de los proyectos avance. A su entender, las iniciativas responden a necesidades concretas del sistema de seguridad.

También ratificó su respaldo a la fuerza policial y al Servicio Penitenciario. “Mientras sea gobernador voy a seguir empoderando a la Policía y al Servicio Penitenciario, y voy a ir en contra de los malos policías”, aseguró.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, coincidió en la necesidad de actualizar los marcos normativos para fortalecer las políticas de prevención y persecución del delito en la ciudad y en el resto de la provincia.

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a la diputada Gisela Scaglia y el intendente de Rosario, Pablo Javkin

En línea con esto, Javkin sostuvo que varias de las medidas que durante años encontraron resistencias resultaron necesarias para actuar sobre la violencia. “El principio básico es cuidar la vida y la seguridad de nuestra gente”, afirmó.

Pullaro, a su vez, planteó que el nuevo escenario de seguridad puede favorecer la llegada de inversiones a Rosario. Así, destacó el perfil productivo de la ciudad y sostuvo que su desarrollo tendrá incidencia en el crecimiento nacional.

Pullaro junto al entrevistador Sergio Roulier

En esta edición, la ExpoSeguridad Rosario incluirá paneles sobre reformas legislativas y judiciales, compras en emergencia, servicio penitenciario, tecnología aplicada y seguridad vinculada al desarrollo económico y productivo.

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Además, la agenda contempla la Feria de Exposiciones Ciudad Segura y este jueves estará abierta al público general. La iniciativa tiene la intención de mostrar herramientas estatales y experiencias de articulación con empresas e instituciones privadas en el proceso de reducción de la violencia en Rosario y la provincia.