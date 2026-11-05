Cuba

La Embajada de Estados Unidos exige atención por el encarcelamiento de Félix y Saylí Navarro en Cuba

Las representantes conversaron con Sonia Álvarez en Perico, Matanzas, y la sede estadounidense afirmó en redes sociales que padre e hija siguen privados de libertad de forma injusta desde el 4 de noviembre

Composición dividida con una mujer con estola a la izquierda y un hombre con anteojos y camisa a cuadros a la derecha.
La Embajada de Estados Unidos exige atención por el encarcelamiento de Félix y Saylí Navarro en Cuba. (Composición fotográfica Infobae)
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La Embajada de Estados Unidos en Cuba reclamó atención sobre la situación de Félix Navarro y Saylí Navarro, dos opositores encarcelados, tras una reunión de funcionarias diplomáticas con Sonia Álvarez, esposa y madre de ambos, en Perico, provincia de Matanzas.

La representación diplomática difundió el encuentro el 4 de noviembre a través de sus redes sociales. En el mensaje sostuvo que mantiene su preocupación por la situación de los dos integrantes de la familia Navarro y afirmó que ambos permanecen detenidos de forma “injusta”.

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La publicación estuvo acompañada por una fotografía tomada durante la visita. Allí se observa a Álvarez junto a dos funcionarias de la embajada, Félix Navarro y otros integrantes del entorno familiar y opositor. La imagen fue compartida con la etiqueta #LiberenTodos, una consigna utilizada por organizaciones y activistas que reclaman excarcelaciones de presos políticos en Cuba.

La visita a Perico, Matanzas

La visita tuvo lugar en Perico, una localidad de la provincia de Matanzas, donde reside la familia. Según el mensaje de la sede diplomática, las funcionarias conversaron con Sonia Álvarez, esposa de Félix Navarro y madre de Saylí Navarro.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba reclamó atención sobre la situación de Félix Navarro y Saylí Navarro, dos opositores encarcelados, tras una reunión de funcionarias diplomáticas con Sonia Álvarez, esposa y madre de ambos, en Perico, provincia de Matanzas.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba reclamó atención sobre la situación de Félix Navarro y Saylí Navarro, dos opositores encarcelados, tras una reunión de funcionarias diplomáticas con Sonia Álvarez, esposa y madre de ambos, en Perico, provincia de Matanzas.

La embajada informó que durante el encuentro también estuvieron presentes los activistas Iván Hernández Carrillo y Asunción Carrillo Hernández. No precisó si la conversación incluyó gestiones diplomáticas concretas, pedidos a las autoridades cubanas o información sobre las condiciones de reclusión de los detenidos.

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El pronunciamiento público de Estados Unidos se centró en la situación de padre e hija y en el respaldo a sus familiares. La embajada no informó las causas judiciales bajo las cuales están privados de libertad ni dio detalles sobre sus sentencias, lugares de detención o eventuales procesos de apelación.

Félix y Saylí Navarro, en el centro del pronunciamiento

Félix Navarro es una de las figuras de la disidencia cubana y ha mantenido actividad política opositora durante décadas. Su hija, Saylí Navarro, también participa en iniciativas de activismo y en reclamos vinculados con los derechos civiles y políticos en la isla.

La mención conjunta de los dos en el comunicado subraya el impacto familiar de los encarcelamientos. Sonia Álvarez quedó situada como interlocutora de las representantes de Estados Unidos y como una de las voces cercanas a los detenidos que transmiten información sobre su situación.

La embajada empleó una formulación directa al sostener que Navarro y su hija están “injustamente encarcelados”. Esa definición expresa la posición oficial de Washington sobre el caso, aunque la publicación no incluyó una respuesta de instituciones cubanas ni una referencia a la postura de la Fiscalía, los tribunales o el Gobierno de Cuba.

La sede diplomática estadounidense difundió una fotografía del encuentro con familiares y activistas en Matanzas, acompañada de la consigna #LiberenTodos, utilizada por organizaciones que reclaman excarcelaciones políticas (Foto, archivo)
La sede diplomática estadounidense difundió una fotografía del encuentro con familiares y activistas en Matanzas, acompañada de la consigna #LiberenTodos, utilizada por organizaciones que reclaman excarcelaciones políticas (Foto, archivo)

Tensión persistente entre Estados Unidos y Cuba

El encuentro se produjo en un contexto de tensión persistente entre Estados Unidos y Cuba por cuestiones vinculadas con derechos humanos, libertades políticas y el trato a opositores, periodistas independientes y activistas. La situación de los presos políticos suele ocupar un lugar central en los pronunciamientos de la embajada estadounidense y de organizaciones de la sociedad civil.

La etiqueta #LiberenTodos amplió el alcance del reclamo más allá del caso de Félix y Saylí Navarro. La consigna plantea la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos, según la definición de quienes impulsan esa campaña.

La publicación no detalló si la embajada prevé nuevas reuniones con familiares de detenidos ni si presentará pedidos formales ante autoridades cubanas. Tampoco informó sobre posibles comunicaciones posteriores con organizaciones internacionales dedicadas al seguimiento de los derechos humanos en Cuba.

El mensaje dejó constancia de que la sede diplomática estadounidense mantiene contacto con familiares y activistas en distintas provincias de la isla, mientras sostiene públicamente su demanda por la liberación de Félix Navarro, Saylí Navarro y otros opositores detenidos.

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