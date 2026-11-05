Más de 44,000 estudiantes en Costa Rica reciben chalecos reflectivos para reducir riesgos de accidentes en las carreteras

El Ministerio de Educación Pública (MEP) entregó chalecos reflectivos a 44.775 estudiantes de diferentes centros educativos de Costa Rica. Crédito: MEP

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Miles de estudiantes costarricenses contarán con una nueva herramienta para aumentar su seguridad durante los desplazamientos hacia escuelas y colegios. El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la entrega de 44,775 chalecos reflectivos a alumnos de 123 centros educativos del país, con el objetivo de mejorar su visibilidad en las carreteras y reducir su exposición a posibles accidentes de tránsito.

La distribución forma parte del programa “Camino Seguro a la Escuela”, una iniciativa que busca promover condiciones más seguras para las personas menores de edad que diariamente deben compartir las vías públicas con automóviles, motocicletas y otros medios de transporte.

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De acuerdo con el MEP, los implementos fueron entregados mediante el Departamento de Participación Estudiantil de la Dirección de Vida Estudiantil, como parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la educación y la seguridad vial.

Los chalecos están diseñados para aumentar la visibilidad de quienes los utilizan, especialmente cuando deben transitar por espacios donde circulan vehículos.

El objetivo es que los estudiantes puedan ser identificados con mayor facilidad por los conductores durante sus recorridos cotidianos, particularmente en condiciones que dificulten la visibilidad.

Chalecos podrán utilizarse dentro y fuera de los centros educativos

La iniciativa no se limita únicamente a los recorridos habituales entre las viviendas y los centros educativos.

Según explicó el MEP, los implementos también pueden utilizarse durante giras educativas y actividades realizadas fuera de las instalaciones escolares, cuando los estudiantes necesitan desplazarse por espacios públicos.

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Además de quienes caminan hacia sus escuelas y colegios, la medida contempla a estudiantes que utilizan bicicletas o motocicletas como medios de transporte.

Las autoridades educativas consideran que el chaleco reflectivo constituye una herramienta preventiva para quienes deben compartir las carreteras con vehículos de diferentes tamaños.

Sin embargo, su utilización no elimina por completo los riesgos asociados al tránsito, por lo que debe complementarse con otras medidas de seguridad y con el respeto de las normas de circulación.

El MEP recomendó incorporar el uso cotidiano de los chalecos reflectivos como una medida preventiva para proteger a los menores de edad durante sus traslados. Crédito: MEP

MEP pide mayor compromiso de familias y conductores

La directora de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP, Jacqueline Badilla Jara, explicó que la seguridad de los estudiantes no depende únicamente de la entrega de implementos de protección, sino también de la participación de las familias y del personal educativo.

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“La entrega de chalecos reflectivos forma parte del compromiso del MEP con la protección de las personas menores de edad y de su aporte al trabajo que realiza el país en seguridad y educación vial”, manifestó la funcionaria.

Badilla insistió en que resulta fundamental promover el uso constante de estos dispositivos y fortalecer la responsabilidad de quienes conducen vehículos en las cercanías de los centros educativos.

“Este esfuerzo requiere también el apoyo de las familias y del personal educativo para promover el uso habitual del chaleco, así como la responsabilidad de las personas conductoras de respetar a quienes transitan por las vías”, agregó.

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Las autoridades consideran que este tipo de acciones también contribuye a fomentar hábitos preventivos desde edades tempranas y a generar mayor conciencia sobre los peligros que pueden presentarse durante los desplazamientos.

La iniciativa beneficia a 123 centros educativos que participan en el programa “Camino Seguro a la Escuela”, enfocado en la protección del estudiantado. Crédito: MEP

Buscan que los estudiantes utilicen los chalecos diariamente

Uno de los principales retos del programa será conseguir que los 44.775 estudiantes beneficiados incorporen los chalecos reflectivos como parte de sus prácticas habituales.

El Ministerio de Educación Pública señaló que el impacto de la iniciativa dependerá de que los implementos sean utilizados de manera constante y no únicamente durante actividades especiales.

La institución también destacó que la protección de los estudiantes requiere una participación conjunta de los centros educativos, las familias y las comunidades.

Aunque la entrega busca contribuir a la prevención de accidentes, el MEP no presentó estimaciones sobre la cantidad de incidentes que podrían evitarse mediante esta medida.

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Por ahora, la institución espera que el programa “Camino Seguro a la Escuela” permita fortalecer la cultura de prevención y brindar mayor seguridad a miles de estudiantes costarricenses que diariamente utilizan las vías públicas para asistir a clases.