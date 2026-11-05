¿Quién era Chuy Rentería? El músico regional que murió tras caer de un árbol en Nuevo León (Facebook: Chuy Rentería)

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El músico regional Jesús “Chuy” Rentería murió a los 61 años tras sufrir una caída desde un nogal en la comunidad de Santa Cruz de Sauces, en el municipio de Galeana, Nuevo León.

La noticia causó conmoción entre habitantes del sur del estado y compañeros del ambiente musical, quienes despidieron al intérprete con mensajes de condolencias.

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El accidente ocurrió este miércoles, cuando el cantante se encontraba en una zona rural de la localidad. Aunque cuerpos de emergencia acudieron para brindarle atención, al llegar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

¿Cómo murió Chuy Rentería en Galeana, Nuevo León?

De acuerdo con los reportes, Protección Civil de Galeana recibió una llamada de emergencia por una persona que había caído de un árbol en Santa Cruz de Sauces. La unidad ECO-14 se trasladó al lugar para atender el incidente.

Al arribar, los paramédicos encontraron al hombre con lesiones de gravedad y confirmaron su fallecimiento. Sus allegados lo identificaron como Jesús Rentería, conocido en la región como Chuy Rentería.

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Hasta el momento, las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. No se han difundido detalles adicionales sobre cómo ocurrió la caída.

Chuy Rentería murió en la comunidad de Santa Cruz de Sauces, en el municipio de Galeana, Nuevo León. (facebook)

¿Quién era Jesús “Chuy” Rentería y cuál era su trayectoria musical?

Chuy Rentería era un cantante de música regional reconocido en Galeana y distintas localidades rurales del sur de Nuevo León. Durante su trayectoria se ganó el aprecio de habitantes y colegas, quienes destacaban tanto su talento como su calidad humana.

Su muerte provocó numerosas expresiones de duelo en redes sociales. La comunidad musical “Músicos de Galeana” lamentó su partida y lo recordó como una figura importante para la escena local.

“Hoy lamentablemente recibimos una de las peores noticias que nadie quisiéramos escuchar; hoy se apaga un grande en la música regional de nuestro municipio, nuestro compañero Chuy Rentería. Acompañamos a su familia en este gran dolor, el ambiente musical está de luto. QDEP”, publicó el colectivo.

La despedida de su sobrina y las condolencias a la familia

Entre los mensajes que se difundieron tras la noticia destacó el de una sobrina del cantante, quien recordó que ambos se habían reunido esa misma mañana para tomar café junto con su madre.

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“Es tan triste tu partida, tío Chuy, te nos fuiste y quién lo iba a decir que en la mañana fuiste a tomar café ahí conmigo y mamá, que esa sería la última vez. Descansa en paz y ya no vas a sufrir más. Va a ser muy difícil, te queremos tanto y ahora ya te fuiste”, escribió.

Vecinos y seguidores también enviaron condolencias a sus hermanos, hijos y sobrinos. La muerte de Chuy Rentería, ocurrida tras el accidente en Santa Cruz de Sauces, deja de luto a su familia y a la comunidad musical de Galeana.