Honduras

Honduras buscará nuevas opciones migratorias para sus ciudadanos en EEUU tras cambios en el Congreso

El embajador hondureño en Washington, Roberto Flores Bermúdez, anunció que el Gobierno impulsará gestiones para conseguir permisos de trabajo, visas laborales y programas temporales que permitan a los compatriotas encontrar alternativas para permanecer legalmente en territorio estadounidense.

Roberto Flores Bermúdez, embajador de Honduras en Washington, anunció que el Gobierno buscará nuevos interlocutores políticos para impulsar alternativas migratorias que beneficien a los compatriotas residentes en Estados Unidos. (FOTO: White House)
Roberto Flores Bermúdez, embajador de Honduras en Washington, anunció que el Gobierno buscará nuevos interlocutores políticos para impulsar alternativas migratorias que beneficien a los compatriotas residentes en Estados Unidos. (FOTO: White House)
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Honduras buscará flexibilizar las opciones migratorias para sus ciudadanos en Estados Unidos, mediante nuevas gestiones diplomáticas y canales de diálogo con los interlocutores políticos que asumirán protagonismo tras los cambios en el Congreso estadounidense, informó el embajador hondureño en Washington, Roberto Flores Bermúdez.

El diplomático explicó que la nueva composición del Legislativo estadounidense podría representar una oportunidad para replantear las conversaciones sobre la situación de los migrantes hondureños, particularmente de aquellos que han permanecido durante décadas en ese país y necesitan alternativas para regularizar su estatus.

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“Se abre como es lógico, un cambio de esta naturaleza implica nuevos interlocutores con posiciones ojalá flexibles que nos permita gestionar una solución duradera para quienes vivieron legalmente durante décadas”, manifestó Bermúdez.

La representación diplomática hondureña espera que el nuevo escenario político permita encontrar mayor apertura para abordar las solicitudes que el país ha planteado ante las autoridades estadounidenses, aunque el embajador reconoció que no se trata de gestiones que producirán resultados inmediatos.

El presidente estadounidense Donald Trump mantiene una política migratoria enfocada en los controles fronterizos y las deportaciones, medidas cuyo alcance podría continuar pese a los cambios en la composición del Congreso. (Foto: EFE/ Ángel Colmenares)
El presidente estadounidense Donald Trump mantiene una política migratoria enfocada en los controles fronterizos y las deportaciones, medidas cuyo alcance podría continuar pese a los cambios en la composición del Congreso. (Foto: EFE/ Ángel Colmenares)

Entre las principales propuestas que Honduras mantendrá sobre la mesa figuran la posibilidad de establecer una transición ordenada para los migrantes, facilitar permisos de trabajo, ampliar el acceso a visas laborales y promover programas para trabajadores temporales.

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Bermúdez señaló que las gestiones estarán encaminadas a identificar mecanismos que permitan flexibilizar las condiciones migratorias y generar oportunidades para quienes buscan permanecer en territorio estadounidense bajo las disposiciones legales.

El funcionario también reconoció que los cambios en el Congreso podrían favorecer un ambiente más receptivo para discutir estas propuestas, aunque evitó asegurar que exista una decisión concreta o un compromiso de las autoridades estadounidenses.

“Puede que haya más amplitud ahora con los cambios que se dan en el Congreso, es una posibilidad que no se puede descartar. Pero a eso vamos a encaminar nuestro trabajo, a ver cómo se pueden abrir y flexibilizar las opciones que puedan tener nuestros compatriotas aquí en Estados Unidos”, expresó.

El Congreso de Estados Unidos tendrá un nuevo escenario político que podría modificar las condiciones para discutir iniciativas relacionadas con migración, permisos laborales y protección de los inmigrantes. (Foto: AP Foto/Bryon Houlgrave)
El Congreso de Estados Unidos tendrá un nuevo escenario político que podría modificar las condiciones para discutir iniciativas relacionadas con migración, permisos laborales y protección de los inmigrantes. (Foto: AP Foto/Bryon Houlgrave)

En medio de la incertidumbre migratoria, el representante hondureño hizo un llamado a los compatriotas que consideran que su situación en Estados Unidos ha llegado a un punto complicado para que busquen orientación especializada y evalúen sus posibilidades antes de tomar decisiones.

Bermúdez insistió en que quienes deseen permanecer en ese país deben procurar hacerlo mediante las vías legales disponibles y evitar asumir riesgos por desconocimiento de los procedimientos migratorios.

“Es importante la asesoría legal, es importante que el que se quiera quedar en Estados Unidos lo haga de manera legal”, subrayó.

Otro de los aspectos abordados por Bermúdez fue el posible impacto de los cambios políticos en Estados Unidos sobre la aplicación de las medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

El diplomático consideró que el nuevo escenario legislativo podría propiciar ajustes en la manera en que se ejecutan algunas acciones contra los inmigrantes, especialmente en lo relacionado con las redadas y el trato que reciben durante los procedimientos de las autoridades.

El embajador recomendó a los hondureños buscar asesoría legal especializada antes de tomar decisiones relacionadas con su permanencia en Estados Unidos, especialmente cuando enfrentan dificultades migratorias. (Foto: Cortesía)
El embajador recomendó a los hondureños buscar asesoría legal especializada antes de tomar decisiones relacionadas con su permanencia en Estados Unidos, especialmente cuando enfrentan dificultades migratorias. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, aclaró que una eventual mayor apertura política no significa que desaparecerán las medidas de control migratorio ni que se reducirán automáticamente las deportaciones.

“Yo creo que es importante que consideremos que no significa un relajamiento de la política migratoria en sí. Es decir, los procesos de deportación, ese tipo de acciones, es muy probable que vayan a continuar y que no vayan a disminuir”, advirtió.

En ese sentido, diferenció entre una posible modificación en el trato hacia los inmigrantes y un cambio de fondo en las disposiciones migratorias estadounidenses.

A su criterio, podría existir una mayor consideración hacia las condiciones humanas de los migrantes, sin que esto implique necesariamente detener los procedimientos de expulsión que actualmente se encuentran vigentes.

Finalmente, Bermúdez aseguró que los consulados hondureños en Estados Unidos continuarán trabajando en la protección y asistencia de los compatriotas, especialmente de quienes atraviesan situaciones adversas o necesitan orientación sobre sus opciones migratorias.

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