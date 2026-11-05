Mandataria de Costa Rica pide a Europa reducir el consumo de drogas para frenar el crimen organizado en América

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, llega a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, el 4 de noviembre de 2026. REUTERS/Susana Vera

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Laura Fernández pidió a Europa reducir el consumo de drogas para contener el crimen organizado en América, antes de la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para este 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid. En una entrevista con ABC, diario español, respondió a qué le pediría a Europa: “Que ojalá consuma menos drogas”.

Fernández explicó que un menor consumo reduciría la demanda de producción ilegal de narcóticos en América y afectaría la distribución, el menudeo y el traslado de drogas hacia Europa. Según Teletica.com, sitio costarricense, las autoridades de Costa Rica incautaron 50 kilos de cocaína en agosto en dos contenedores que salían de la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón: uno tenía como destino Alemania y el otro, Bélgica.

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La mandataria también reclamó una mayor inversión europea en estrategias contra el narcoterrorismo y la seguridad global. Dijo que viajó a la cumbre para fortalecer el multilateralismo, con “menos reuniones y más resultados concretos”, y que su prioridad es la seguridad nacional.

“No solamente la producción de cocaína, sino también su distribución, el menudeo y el trasiego de drogas desde los puertos hacia Europa”, detalló, tal como consignó el medio español.

Publicación de medio español sobre Laura Fernández. La presidente de Costa Rica emitió un mensaje a la comunidad europea (Composición fotográfica)

La reunión congrega a delegaciones de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana y cuenta con la asistencia de 10 jefes de Estado y de Gobierno, según DW, cadena alemana de noticias. En la misma entrevista, Fernández relató que el papa León XIV la recibió con “un inmenso cariño” y que conversaron sobre la situación económica y cultural de Costa Rica, la educación, las familias vulnerables y el narcoterrorismo.

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Alto decomiso en la nación centroamericana

Costa Rica decomisó más de 12 toneladas de cocaína durante el primer trimestre de 2026, más de cuatro veces el volumen incautado en el mismo período de 2025. El registro constituye el mayor resultado para esos tres meses y refleja el refuerzo de los operativos nacionales y la cooperación con fuerzas internacionales, según informó el Ministerio de Seguridad Pública y recogió Infobae.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y su esposo, Jeffrey Umaña Avendaño, llegan a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, el 4 de noviembre de 2026. REUTERS/Susana Vera

La comparación interanual muestra el alcance del incremento: en los primeros tres meses de 2025 se habían confiscado casi tres toneladas. El anterior ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, sostuvo que la coordinación entre autoridades costarricenses y cuerpos de seguridad extranjeros fue determinante para el resultado.

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“El 2026 lo iniciamos con el pie derecho, rompiendo récords de captura de drogas”, afirmó Zamora en un video difundido en redes sociales. El funcionario atribuyó el resultado al “trabajo consistente de nuestra Fuerza Pública para enfrentar el flagelo del narcotráfico en Costa Rica”.

El aumento alcanzó también a otras sustancias. Las incautaciones de crack pasaron de 16.380 dosis en el primer trimestre de 2025 a 20.900 dosis al inicio de este año, mientras que la marihuana decomisada subió de una tonelada a cerca de cuatro toneladas.

Una embarcación utilizada para transportar droga medía 32 pies de largo y estaba equipada con tres motores fuera de borda, según informó el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica. Las sustancias fueron decomisadas por las autoridades. (Foto archivo, crédito: MSP)

Los registros oficiales indican que la Fuerza Pública intensificó los controles sobre las rutas terrestres y marítimas utilizadas por los traficantes. Las acciones conjuntas y las nuevas estrategias de vigilancia apuntaron tanto a la intercepción de cargamentos como a las redes internas de distribución.

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