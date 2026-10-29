Ecuador extraditó a Daniel Salcedo a Estados Unidos: sigue pendiente su proceso por el crimen de Villavicencio

Daniel Salcedo ha sido condenado por delincuencia organizada y es procesado por el magnicidio de Fernando Villavicencio.

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Ecuador extraditó este jueves 29 de octubre a Daniel Salcedo Bonilla, condenado en varios procesos por corrupción y delincuencia organizada, quien deberá comparecer ante la justicia de Estados Unidos por acusaciones relacionadas con narcotráfico, armas y lavado de activos. Su salida del país se concretó mientras permanece pendiente una decisión judicial sobre su eventual llamamiento a juicio por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

El presidente Daniel Noboa confirmó la extradición mediante una publicación en su cuenta oficial de X, en la que también anunció la entrega del expolicía Ronald Herrera y de Francisco Bermúdez, conocido como alias Churrón, señalado como integrante de la organización criminal Los Choneros. El mandatario acompañó su mensaje con fotografías que muestran a los detenidos bajo custodia de agentes ecuatorianos y estadounidenses.

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“Daniel Salcedo, Ronald Herrera y alias Churrón fueron extraditados. Con ellos, ya son nueve los enviados a responder ante la justicia internacional”, escribió Noboa. En el mismo mensaje sostuvo que el combate contra las organizaciones criminales debe extenderse más allá de las fronteras ecuatorianas.

Las imágenes muestran a Salcedo esposado y escoltado por personal policial durante el procedimiento de entrega. Según la información publicada por Ecuavisa, en el operativo participaron agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que acompañaron a los detenidos durante su embarque en una aeronave.

El momento en el que Daniel Salcedo ingresa al avión para su extradición a los Estados Unidos.

La extradición fue autorizada el pasado 1 de octubre por Marco Rodríguez Ruiz, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, después de que Salcedo y Herrera aceptaran someterse al procedimiento simplificado. Ambos son requeridos por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, aunque enfrentan imputaciones diferentes.

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En el caso de Salcedo, la acusación estadounidense comprende cinco cargos vinculados con una presunta conspiración para importar cocaína, delitos relacionados con armas de fuego, asociación para cometer lavado de activos y operaciones de blanqueo de capitales. Herrera enfrenta tres imputaciones relacionadas con narcotráfico y armamento, pero no los cargos financieros atribuidos a Salcedo.

Según la documentación judicial examinada previamente por Infobae, los investigadores estadounidenses describen una presunta estructura internacional con conexiones en Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos y Europa. La investigación incluye comunicaciones electrónicas, información obtenida de dispositivos móviles y registros relacionados con operaciones de tráfico de drogas.

Entre los episodios investigados figura un supuesto envío de aproximadamente 15 kilogramos de cocaína desde Ecuador hacia Miami en febrero de 2026. Las autoridades estadounidenses también atribuyen a Salcedo presuntas operaciones para convertir en criptomonedas dinero procedente del narcotráfico. Estas imputaciones deberán ser examinadas por los tribunales estadounidenses y no constituyen condenas.

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Daniel Salcedo ha sido sentenciado por corrupción y delincuencia organizada. (Fernando Sandoval / Asamblea Nacional)

La entrega se produjo, además, después de varias diligencias judiciales fallidas en Ecuador, durante las cuales Salcedo había anunciado que proporcionaría información sobre otros acontecimientos de relevancia pública. Según una investigación publicada por Ecuavisa el 28 de octubre, el condenado pretendía ampliar sus declaraciones sobre el asesinato del presentador Efraín Ruales, presuntas irregularidades en hospitales públicos y supuestas presiones para declarar contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Su última intervención pública sobre estos asuntos ocurrió el 25 de septiembre, durante una audiencia de hábeas corpus relacionada con su traslado a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en la provincia de Santa Elena. La diligencia no pudo completarse y su conexión fue interrumpida antes de que desarrollara sus afirmaciones.

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Posteriormente, una audiencia prevista para el 1 de octubre no se instaló tras actuaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y de la Procuraduría General del Estado. Otra convocatoria, programada para el 21 de octubre, fue anulada por el juez Leonardo Lastra. Una nueva notificación presentó inconsistencias al identificar a otro procesado y también quedó sin efecto.

De acuerdo con Ecuavisa, estas circunstancias impidieron que Salcedo ampliara públicamente sus denuncias antes de abandonar Ecuador. No obstante, sus señalamientos sobre supuestas presiones y otros hechos delictivos no han sido corroborados independientemente mediante las actuaciones judiciales conocidas.

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Su extradición también coincide con una etapa decisiva del denominado caso Magnicidio FV, en el que la Fiscalía ecuatoriana lo señala como presunto autor mediato del asesinato de Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023, cuando el candidato presidencial salía de un acto político en Quito.

La audiencia preparatoria de juicio, inicialmente prevista para el 29 y 30 de octubre, fue aplazada el miércoles 28 por disposición del juez Giovanny Freire. La diligencia deberá reinstalarse el 5 de noviembre, a las 09:00, después de que Salcedo alegara dificultades para comunicarse con su defensa y Xavier Jordán, otro procesado, presentara un conflicto de agenda de su abogado.

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La Fiscalía solicita el llamamiento a juicio de siete personas: José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, Esteban Aguilar y Luis Arboleda. Todos mantienen su presunción de inocencia respecto de las imputaciones formuladas en este proceso.

El traslado de Salcedo a Estados Unidos no extingue sus responsabilidades judiciales en Ecuador. La resolución de extradición contempla mecanismos para evitar la prescripción de las penas y acciones penales pendientes mientras permanezca a disposición de las autoridades extranjeras.