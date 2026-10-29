Costa Rica impulsa la construcción y reconstrucción de 117 puentes con una inversión de USD 220 millones

Las obras en los puentes benefician a más de un millón de personas en más de 40 cantones del territorio nacional./ (CNE)

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La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, junto con el Consejo Nacional de Vialidad (MOPT-CONAVI), impulsan la reconstrucción y construcción de 117 puentes en distintas regiones de Costa Rica, con una inversión cercana a USD 220 millones, según informó la CNE el 21 de octubre.

Las intervenciones forman parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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El plan busca restablecer conexiones afectadas por emergencias, reducir riesgos en estructuras deterioradas y facilitar el acceso de las comunidades a servicios esenciales.

De acuerdo con los datos consignados por la CNE, las obras alcanzarán a comunidades de más de 40 cantones y beneficiarán a más de un millón de personas. Del total de puentes contemplados, 94 se encuentran en ejecución o en procesos de licitación, mientras que otros 23 ya fueron finalizados.

La distribución de responsabilidades responde al origen de cada intervención. El MOPT-CONAVI ejecuta los proyectos ubicados en puntos de riesgo inminente, donde las condiciones de puentes existentes requieren obras para evitar interrupciones viales o eventuales daños a los usuarios.

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La rehabilitación vial facilita el traslado de cosechas hacia los mercados y el acceso regular a servicios esenciales en zonas rurales./ (CNE)

La CNE, en cambio, desarrolla las obras destinadas a recuperar puentes afectados, destruidos o dañados por emergencias anteriores. La institución indicó que el objetivo es que las nuevas estructuras ofrezcan condiciones de tránsito más seguras y una mayor capacidad de respuesta frente a futuros eventos meteorológicos.

Los proyectos buscan responder a problemas de conectividad de larga data en zonas rurales, agrícolas, ganaderas y turísticas. Para los productores, las obras permitirán el traslado de cosechas, animales y mercadería hacia los mercados. También favorecerán los desplazamientos de familias hacia escuelas, centros de salud, comercios y lugares de trabajo.

La rehabilitación de estas conexiones tiene además incidencia en el tránsito entre cantones y regiones, un aspecto relevante para la actividad comercial y turística del país.

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PROERI contempla más de 450 intervenciones en infraestructura pública

El PROERI fue diseñado para atender daños provocados por la tormenta tropical Bonnie, la Zona de Convergencia Intertropical del Pacífico y el huracán Julia. El programa contempla más de 450 proyectos de reconstrucción de infraestructura pública en condición de emergencia o peligro inminente.

El programa PROERI contempla más de 450 intervenciones públicas para responder a los efectos de la tormenta Bonnie y el huracán Julia./ (CNE)

Además de los puentes, el plan incluye intervenciones en centros educativos, carreteras, infraestructura ferroviaria, viviendas y obras de protección. Participan la CNE, el CONAVI, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).

El BCIE informó el 24 de septiembre que PROERI registraba un avance general del 88% al cierre de agosto, si se consideran proyectos concluidos, en construcción, adjudicados, en elaboración de estudios y diseños, o en licitación. La entidad también señaló que la inversión destinada a puentes superaba los USD 220 millones.

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Entre los trabajos finalizados, el BCIE destacó la rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles, en Garabito, Puntarenas, y la intervención del paso sobre el río María Aguilar, en San José. En Sarapiquí, el puente sobre el río Chirripó superaba el 85% de avance, según el banco regional.

La CNE y el MOPT-CONAVI sostienen que la reconstrucción de los 117 puentes apunta a recuperar infraestructura afectada y a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades ante nuevas emergencias.