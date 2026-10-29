El Salvador

Costa Rica impulsa la construcción y reconstrucción de 117 puentes con una inversión de USD 220 millones

El programa, financiado por el BCIE, interviene en más de 40 cantones para restablecer conexiones dañadas por emergencias y reducir riesgos en estructuras deterioradas, según informó la Comisión Nacional de Emergencias

Las obras en los puentes benefician a más de un millón de personas en más de 40 cantones del territorio nacional./ (CNE)
Las obras en los puentes benefician a más de un millón de personas en más de 40 cantones del territorio nacional./ (CNE)
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La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, junto con el Consejo Nacional de Vialidad (MOPT-CONAVI), impulsan la reconstrucción y construcción de 117 puentes en distintas regiones de Costa Rica, con una inversión cercana a USD 220 millones, según informó la CNE el 21 de octubre.

Las intervenciones forman parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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El plan busca restablecer conexiones afectadas por emergencias, reducir riesgos en estructuras deterioradas y facilitar el acceso de las comunidades a servicios esenciales.

De acuerdo con los datos consignados por la CNE, las obras alcanzarán a comunidades de más de 40 cantones y beneficiarán a más de un millón de personas. Del total de puentes contemplados, 94 se encuentran en ejecución o en procesos de licitación, mientras que otros 23 ya fueron finalizados.

La distribución de responsabilidades responde al origen de cada intervención. El MOPT-CONAVI ejecuta los proyectos ubicados en puntos de riesgo inminente, donde las condiciones de puentes existentes requieren obras para evitar interrupciones viales o eventuales daños a los usuarios.

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La rehabilitación vial facilita el traslado de cosechas hacia los mercados y el acceso regular a servicios esenciales en zonas rurales./ (CNE)
La rehabilitación vial facilita el traslado de cosechas hacia los mercados y el acceso regular a servicios esenciales en zonas rurales./ (CNE)

La CNE, en cambio, desarrolla las obras destinadas a recuperar puentes afectados, destruidos o dañados por emergencias anteriores. La institución indicó que el objetivo es que las nuevas estructuras ofrezcan condiciones de tránsito más seguras y una mayor capacidad de respuesta frente a futuros eventos meteorológicos.

Los proyectos buscan responder a problemas de conectividad de larga data en zonas rurales, agrícolas, ganaderas y turísticas. Para los productores, las obras permitirán el traslado de cosechas, animales y mercadería hacia los mercados. También favorecerán los desplazamientos de familias hacia escuelas, centros de salud, comercios y lugares de trabajo.

La rehabilitación de estas conexiones tiene además incidencia en el tránsito entre cantones y regiones, un aspecto relevante para la actividad comercial y turística del país.

PROERI contempla más de 450 intervenciones en infraestructura pública

El PROERI fue diseñado para atender daños provocados por la tormenta tropical Bonnie, la Zona de Convergencia Intertropical del Pacífico y el huracán Julia. El programa contempla más de 450 proyectos de reconstrucción de infraestructura pública en condición de emergencia o peligro inminente.

El programa PROERI contempla más de 450 intervenciones públicas para responder a los efectos de la tormenta Bonnie y el huracán Julia./ (CNE)
El programa PROERI contempla más de 450 intervenciones públicas para responder a los efectos de la tormenta Bonnie y el huracán Julia./ (CNE)

Además de los puentes, el plan incluye intervenciones en centros educativos, carreteras, infraestructura ferroviaria, viviendas y obras de protección. Participan la CNE, el CONAVI, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).

El BCIE informó el 24 de septiembre que PROERI registraba un avance general del 88% al cierre de agosto, si se consideran proyectos concluidos, en construcción, adjudicados, en elaboración de estudios y diseños, o en licitación. La entidad también señaló que la inversión destinada a puentes superaba los USD 220 millones.

Entre los trabajos finalizados, el BCIE destacó la rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles, en Garabito, Puntarenas, y la intervención del paso sobre el río María Aguilar, en San José. En Sarapiquí, el puente sobre el río Chirripó superaba el 85% de avance, según el banco regional.

La CNE y el MOPT-CONAVI sostienen que la reconstrucción de los 117 puentes apunta a recuperar infraestructura afectada y a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades ante nuevas emergencias.

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