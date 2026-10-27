La OEA validó el resultado electoral en Brasil, pero cuestionó la judicialización tras la victoria de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva superó a Flávio Bolsonaro por más de cuatro millones de votos en el balotaje presidencial (REUTERS/Gledston Tavares)

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La Organización de los Estados Americanos (OEA) descartó dudas sobre el resultado electoral en Brasil, pero criticó la judicialización del proceso y recomendó cambios en la Justicia Electoral después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial del domingo.

La misión de observación sostuvo que los datos difundidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE) coincidieron con la información que sus integrantes reunieron durante la jornada. El organismo afirmó que no encontró motivos para cuestionar la integridad de los resultados oficiales y felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección.

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Lula obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% del senador Flávio Bolsonaro. La diferencia superó los 4,4 millones de sufragios. El TSE proclamó el resultado tras el cierre de la votación, mientras los observadores destacaron la capacidad técnica, logística y organizativa de las autoridades que llevaron adelante los comicios.

El informe preliminar de la OEA señaló, sin embargo, que la campaña y la jornada electoral quedaron atravesadas por un número elevado de acciones judiciales. Los observadores advirtieron que esa dinámica expuso tensiones entre las decisiones urgentes que requieren los procesos electorales y las garantías de debido proceso.

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La misión indicó que algunas decisiones individuales de magistrados pueden mantener sus efectos durante un período prolongado sin una revisión del pleno del TSE, porque no existen plazos definidos para llevar esos casos a consideración colegiada. Por ese motivo, propuso procedimientos más rápidos y previsibles para resolver las controversias electorales.

También recomendó fijar plazos breves para las resoluciones vinculadas a derechos de respuesta y fortalecer el diálogo institucional entre el TSE y el Supremo Tribunal Federal (STF). La OEA planteó una delimitación más precisa de las competencias de ambos tribunales para evitar problemas de coordinación durante etapas sensibles de una elección.

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Uno de esos episodios ocurrió el domingo, cuando se registraron denuncias por dificultades en el transporte público gratuito de votantes en distintos estados. Cristiano Zanin, magistrado del STF, ordenó ampliar en dos horas el horario de votación en todo el país cuando la jornada se acercaba a su final.

La decisión judicial de ampliar dos horas la jornada de votación ocasionó inconvenientes en mesas electorales que ya habían cerrado (Europa Press)

La resolución extendió la votación de las 17.00 a las 19.00 horas. Según la misión electoral, la medida generó inconvenientes operativos porque algunas mesas ya habían cerrado las urnas. El informe situó el episodio como una muestra de los problemas de coordinación entre las dos cortes.

Flávio Bolsonaro cuestionó después la extensión nacional del horario y, al conocerse los resultados, anunció que recurriría a la Justicia. “Vamos a usar nuestro equipo jurídico, vamos a pedir la anulación de estas elecciones”, afirmó la noche del domingo.

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Al día siguiente, el senador modificó ese planteo. En un video publicado en redes sociales, informó que pediría la revocación de la fórmula integrada por Lula y el vicepresidente electo Geraldo Alckmin por un presunto abuso de poder político y económico. Bolsonaro dejó de referirse a la anulación general de la votación.

Esa estrategia se sumó a otras acciones ya presentadas ante el TSE por la campaña de Bolsonaro. Una de ellas cuestionó un supuesto uso de la estructura del Ministerio de Cultura; otra apuntó a la difusión oficial de información sobre beneficios sociales. El tribunal también admitió una tercera denuncia por el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói, que tuvo a Lula como tema para el Carnaval de 2027. No se conocieron decisiones de fondo sobre esos expedientes.

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Bajo este contexto, el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, admitió formalmente el resultado: “Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral, pero entendemos que los cuestionamientos planteados deben aclararse debidamente en un debate político equilibrado y democrático”, escribió.

Valdemar Costa Neto, reconoció formalmente el resultado proclamado por el TSE (Reuters)

Costa Neto no felicitó a Lula en su comunicado ni respaldó expresamente el anuncio inicial de Bolsonaro sobre una anulación. El titular del PL recordó que el senador consiguió 2.200.000 votos más que Lula en la primera vuelta y cuestionó el aumento del gasto federal en beneficios sociales durante la campaña, aunque no detalló irregularidades concretas ni aportó cifras para sustentar esa acusación.

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En la primera vuelta del 4 de octubre, Bolsonaro reunió el 47,03% de los votos válidos, equivalentes a 56.104.503 sufragios, mientras Lula obtuvo el 45,16%, con 53.879.538 votos. La segunda vuelta invirtió aquella ventaja y aseguró a Lula, de 81 años, su cuarto mandato presidencial y el segundo consecutivo. Republicanos, União Brasil y Podemos, que acompañaron a Bolsonaro en el balotaje, reconocieron el triunfo del presidente electo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también cuestionó el proceso sin presentar pruebas de fraude. “Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente”, declaró antes de viajar a Misisipi. Luego sostuvo que las elecciones “tienen que ser indiscutibles” y calificó de extraña la extensión de dos horas.

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Trump afirmó que no apoyó a ningún candidato y diferenció sus críticas al proceso de su relación con Lula. “Me llevo muy bien con él. Simplemente creo que tiene muy mala pinta... las elecciones, la forma en la que se hizo la tabulación. La prórroga que se dio fue muy extraña”, dijo. La ampliación horaria produjo 34.000 votos adicionales, una cifra inferior a la diferencia final entre los candidatos.

Pasaportes cancelados y proceso judicial contra Bolsonaro

Tras la derrota, Flávio Bolsonaro abandonó hoy Brasil junto con su esposa y sus dos hijas rumbo a Estados Unidos, con Florida como destino final, según informó Reuters, tras la confirmación de un aliado del senador. El diputado del Partido Liberal Mauricio Marcon afirmó en un video que Bolsonaro “ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos”. La Policía Federal señaló que no encontró un registro formal de la salida del senador del territorio brasileño.

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El Supremo Tribunal Federal ordenó el domingo la cancelación de los pasaportes de Bolsonaro, incluido el diplomático, y le concedió 24 horas para entregar otros documentos de viaje que pudiera poseer. La resolución también prohibió su salida de Brasil y dispuso una alerta migratoria. El senador dijo que agentes federales lo abordaron al salir de la residencia de su padre en Brasilia y negó que hubiera planeado dejar el país.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, cuestionó Bolsonaro, en referencia a dichos de su hermano Eduardo sobre una eventual salida del país en caso de derrota. El legislador aseguró que entregaría sus documentos y reiteró que promovería una impugnación contra la fórmula ganadora.

La decisión judicial se vinculó con una investigación sobre presunto lavado de dinero y evasión de divisas que alcanza a Bolsonaro y al abogado Willer Tomaz. La Policía Federal investigó además el financiamiento de la película Dark Horse, centrada en la vida del expresidente Jair Bolsonaro. Mientras continuaban las verificaciones migratorias sobre el paradero del senador, el TSE mantuvo como fecha límite el 18 de diciembre para diplomar a Lula y Alckmin; la asunción presidencial quedó prevista para el 5 de enero de 2027.

(Con información de EFE y Reuters)