Kim Kardashian vetó el contrato de su madre con una marca de pañales y Kris Jenner la llamó "aguafiestas"

Kim Kardashian vetó la propuesta publicitaria de la marca de productos para incontinencia Depend dirigida a Kris Jenner - REUTERS/Mario Anzuoni

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Durante décadas, Kris Jenner construyó su reputación como la arquitecta detrás del imperio mediático de sus hijas. Negoció contratos, supervisó marcas y tomó decisiones que convirtieron al clan Kardashian-Jenner en un fenómeno global.

Pero en el episodio del 29 de octubre de The Kardashians, la matriarca de 70 años reveló que el poder, al menos en una ocasión, fluyó en sentido inverso: fue Kim Kardashian quien tomó la decisión final sobre un contrato publicitario de su madre, y la respuesta fue un rotundo no.

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El acuerdo en cuestión involucraba a Depend, la marca de productos para la incontinencia adulta. Jenner estuvo a punto de convertirse en su vocera, pero Kim bloqueó el trato antes de que pudiera cerrarse. La escena quedó registrada en la plataforma Hulu, donde la serie se emite cada jueves.

Kim Kardashian asumió la representación profesional de su hija mayor North West para sus compromisos laborales - REUTERS/Daniel Cole

Kim rechazó la oferta de Depend mientras su madre la consideraba en vivo

La anécdota surgió durante una visita de Jenner al set de rodaje de The Fifth Wheel, la comedia que dirige Eva Longoria y en la que Kim protagoniza uno de sus primeros papeles en el cine. En medio de la visita, la matriarca del clan recibió una propuesta publicitaria en tiempo real y, en lugar de guardarla para más tarde, se la leyó directamente a la directora. “¿Estás lista para esta oferta que me llega en tiempo real? ¡Quieren que haga Depends!”, le dijo Jenner a Longoria.

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La reacción de la cineasta fue inmediata: soltó una carcajada y aprovechó para hacer su propio chiste. “Acabo de salir en la portada de AARP. No tengas envidia”, bromeó Longoria, de 51 años. Jenner admitió que “un poco” sí la tenía, y Longoria la instó a preguntar cuánto dinero estaba en juego. La respuesta de Kris no tardó: “¿Cuántos millones? Te voy a poner un pañal, cariño”.

Kris Jenner calificó a su hija como una aguafiestas tras el bloqueo definitivo del acuerdo comercial - REUTERS/Piroschka van de Wouw

Jenner llamó a su hija “aguafiestas” tras el veto al acuerdo

A pesar del entusiasmo que mostró en el set, Jenner confirmó en una entrevista que el trato nunca llegó a cerrarse. La responsable fue Kim. “Al final no lo hice. Kim dijo que no”, explicó la empresaria. “Kim es una aguafiestas. ¡Es solo un pañal! Todo el mundo tiene que hacer pis”, agregó, sin ocultar su frustración.

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El episodio refleja un giro en la dinámica habitual del clan: durante décadas, fue Kris quien gestionó y supervisó los contratos de sus hijas; ahora, al menos en este caso, la situación se invirtió. Kim tomó la decisión final sobre la imagen pública de su madre, un rol que hasta hace poco le pertenecía exclusivamente a la matriarca.

Kim gestiona la carrera de North y admite que no estaba preparada

La escena también ilumina el proceso de transformación que atraviesa Kim Kardashian, de 46 años, como figura familiar. En temporadas anteriores de The Kardashians, Kim ya había hablado abiertamente de cómo asumió la representación de su hija mayor, North West. “Pensaba que ya estaba ocupada antes. Ahora que tengo que ser la representante de North, es una locura”, reconoció ante Kris y Khloé Kardashian. “No estaba en mis planes para este año”.

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Kim Kardashian descartó oportunidades profesionales propias para supervisar de manera presencial las actividades de North West - (REUTERS/Mario Anzuoni) (Reuters)

En ese mismo episodio, Kris le advirtió que “es mucho trabajo y requiere mucha energía”, a lo que Kim respondió que “no estaba preparada” para todo lo que implicaría asumir ese rol. La empresaria comparte a sus otros tres hijos —Saint, de 10 años; Chicago, de 8; y Psalm, de 7— con su expareja Kanye West.

Kim impone condiciones estrictas para los proyectos de su hija mayor

En 2025, Kim detalló en el podcast de Erin y Sara Foster los criterios con los que evalúa los compromisos de North. “Tengo que estar presente, tengo que verlo todo”, afirmó. “Si North tiene algún proyecto y tengo que interrumpir el rodaje para estar con ella, tiene que ser una decisión familiar”. Kim reconoció también haber descartado varias oportunidades propias por no poder asumir simultáneamente sus obligaciones artísticas y las de su hija. “Hay tantas cosas que he dejado de hacer porque es demasiado”, señaló.

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