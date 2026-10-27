Un piloto brasileño aseguró conocer el plan de vuelo y que Flávio Bolsonaro iba a partir rumbo a EEUU desde Puerto Iguazú

El avión del misterio: se encuentra en el aeropuerto de Puerto Iguazú, luego de llegar procedente de Aeroparque

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Un piloto brasileño aseguró al periódico Folha de San Pablo que el nombre del senador Flávio Bolsonaro figuraba en la lista de pasajeros de un jet ejecutivo estacionado en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, Argentina.

La revelación se produce un día después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara la cancelación de los pasaportes del legislador y le prohibiera abandonar Brasil.

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Mauro Mattosinho, el piloto que proporcionó el dato, declaró al diario paulista que un empleado del aeropuerto de Puerto Iguazú —que prefirió no ser identificado— le transmitió la información durante la madrugada de este martes.

Según su relato, la aeronave tenía previsto despegar a las 2 de la mañana, pero nunca se produjo el decolaje. “Según me informaron, el despegue estaba previsto inicialmente para las 2 de la madrugada, pero permanecía en la pista a las 7”, afirmó Mattosinho.

De acuerdo con el piloto, se trata de un jet Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW, operado por la empresa argentina Baires Fly S.A. La aeronave había partido de Buenos Aires, aterrizó en Puerto Iguazú y aguardaba a cuatro pasajeros, entre ellos Flávio Bolsonaro. El empleado aeroportuario señaló, además, que el campo destinado a los documentos de identificación de Bolsonaro estaba en blanco.

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Un piloto brasileño aseguró que el nombre del senador Flávio Bolsonaro figura en la lista de pasajeros de un jet ejecutivo estacionado en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, Argentina

El mismo funcionario relató que hacia la 1:30 de la madrugada, tres de los cuatro pasajeros ya se habían presentado en la terminal. Sin embargo, inconvenientes con la documentación obligaron a suspender la partida de la aeronave.

La noticia sobre el posible viaje de Flávio fue publicada inicialmente por Infobae, que también identificó el avión e informó que Baires Fly había solicitado los procedimientos de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes. La aeronave despegó de Buenos Aires a las 22:14 del lunes y aterrizó en Puerto Iguazú a las 23:45.

Cancelaron los pasaportes de Bolsonaro

Este lunes, el ministro Alexandre de Moraes dispuso el cancelamiento de los pasaportes del senador y prohibió su salida de Brasil.

La medida llegó apenas un día después de que Bolsonaro fuera derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), en el segundo turno de la elección presidencial.

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Mônica Bergamo en Folha reveló que la Policía Federal (PF) está rastreando todos los puntos fronterizos del país para verificar si el senador abandonó territorio brasileño. Según las verificaciones realizadas hasta el momento, Bolsonaro no cruzó de manera oficial la frontera regular entre Brasil y Argentina. Los agentes también revisan los registros de vuelos entre ambos países.

Flávio Bolsonaro (Europa Press)

El paradero de Bolsonaro

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina afirmó no tener registro alguno de la entrada de Flávio Bolsonaro al territorio argentino. Las autoridades de ese país también negaron haber constatado su presencia.

El senador Rogério Marinho, coordinador de la campaña presidencial de Bolsonaro, rechazó la versión y aseguró que el legislador no había abandonado Brasil. Hasta el momento, no existe confirmación de que Flávio Bolsonaro haya llegado al aeropuerto argentino ni de que haya abordado la aeronave.

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Por su parte, aliados del círculo más cercano de Bolsonaro fueron avisados de que el senador abandonó su país, indicó Folha, sin dar más detalles.