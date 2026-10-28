Donald Trump volvió a poner en duda el triunfo de Lula en el balotaje

El presidente de EE. UU., Donald Trump, hace gestos durante un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en apoyo al candidato republicano al Senado de EE. UU., Ken Paxton, en Lubbock, Texas, EE. UU., el 27 de octubre de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la legitimidad de las elecciones presidenciales de Brasil, durante un mitin celebrado el martes en Texas, en las que el presidente Lula da Silva se impuso frente al senador y líder del Partido Liberal (PL) Flávio Bolsonaro.

“Son muy buenos haciendo trampa”, afirmó Trump al referirse a los demócratas frente a sus simpatizantes y agregó: “Son los mayores estafadores electorales de la historia. Aunque Brasil también lo hace muy bien, ¿no? No tomé partido, no me gustó, no me pareció bien”, agregó.

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El mandatario ya había puesto en duda el resultado de los comicios brasileños el lunes, después de la victoria del mandatario brasileño. En esa ocasión, también sostuvo que la elección “parecía otra elección manipulada”.

En paralelo a las declaraciones de Trump, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que el líder opositor y su familia recibirán visados para ingresar al país norteamericano, después de que el ex candidato presidencial quedara bajo investigación en Brasil por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

“El Departamento de Estado expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y les permitirá ingresar a Estados Unidos”, declaró el funcionario a Reuters, AP, EFE y AFP bajo condición de anonimato, debido a las normas de privacidad sobre visados.

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El senador de derecha y candidato presidencial por el Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026 (Pablo PORCIUNCULA/AFP)

El congresista demócrata Joaquín Castro, representante de Texas, cuestionó la decisión de la administración estadounidense y escribió en la red social X: “Perder unas elecciones no justifica solicitar asilo”. Castro sostuvo que la Casa Blanca debe explicar ante el Congreso su eventual papel en la salida de Bolsonaro de Brasil. “La Administración Trump debe rendir cuentas al Congreso sobre su papel en ayudar a Bolsonaro a huir de Brasil, en contravención de la ley brasileña”, agregó.

Por su parte, en Brasil, el vicepresidente Geraldo Alckmin calificó de “incomprensible” la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, dos días después de su derrota electoral ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Incomprensible. Nunca vi nada parecido”, declaró Alckmin en el Palacio de la Alvorada, tras la celebración por el cumpleaños número 81 de Lula.

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El avión privado Gulfstream G400 que trasladó al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia despegó el martes desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones, con destino a Estados Unidos. La aeronave, con matrícula argentina LV-JQW, transportaría a ocho personas, entre ellas integrantes de la familia del legislador. El vuelo prevé una escala técnica para cargar combustible en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia su destino final, en una ruta que evita el espacio aéreo brasileño.

La aeronave pertenece a la empresa Baires Fly S.A. y llegó a Puerto Iguazú el lunes por la noche desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. La partida hacia Estados Unidos estaba prevista inicialmente para la noche del martes, aunque el aparato permaneció en el aeropuerto después de que no se concretara un despegue programado para las primeras horas de la jornada.

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El avión había llegado a Puerto Iguazú el lunes por la noche (Composición fotográfica)

La salida ocurre en medio de la situación judicial del legislador, quien habría dejado Brasil pese a una orden atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que le impedía abandonar el país. La empresa había iniciado durante la madrugada del lunes los trámites ante Aduana y Migraciones para los pasajeros y la tripulación.

El lunes, Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida a De Moraes. “Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video que publicó en sus redes sociales.

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La restricción estaría relacionada con una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculada con los nexos entre Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz, también mencionado en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

Bolsonaro sostuvo que la resolución se dictó el domingo por la noche, después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. El senador no especificó cuál de las investigaciones que enfrenta motivó la medida.

(Con información de EFE)