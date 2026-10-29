Chile: el gobierno enfrenta su primer paro de camioneros por alzas sostenidas de combustibles

Cerca de 200 máquinas de carga permanecen detenidas.

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La administración del presidente José Antonio Kast enfrenta su primera paralización de camioneros, luego de que transportistas independientes de San Antonio (120 kms al oeste de Santiago) iniciaran un bloqueo total de los depósitos de carga. La movilización responde al incremento sostenido del precio de los combustibles y al rechazo a cuatro nuevos pórticos TAG (peajes) asociados a la ampliación de la Ruta 78.

La protesta comenzó a las 23:00 horas de este miércoles y, según los antecedentes disponibles, reúne a más de 40 camioneros independientes, mientras cerca de 200 máquinas de carga permanecen detenidas. Los organizadores anunciaron que la medida no tiene una fecha definida de término.

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Manuel Araya, dirigente de Agreporsai, agrupación que reúne a porteadores independientes de San Antonio, confirmó la continuidad del bloqueo en conversación con Radio Biobío y explicó que la decisión fue adoptada después de consultar a las bases del gremio.

“Lo lamentamos por los camioneros que vienen viajando. Mantenemos el bloqueo. Es un bloqueo total. No entra ni sale ningún camión de los depósitos. Es una movilización indefinida”, afirmó.

La medida amenaza con afectar el funcionamiento de la cadena logística portuaria, particularmente por las restricciones de acceso a los recintos vinculados con la actividad de carga y descarga.

La movilización partió la noche de este miércoles.

Camioneros exigen intervención directa del Ejecutivo

Los transportistas condicionaron cualquier avance a la intervención de una autoridad del Gobierno que permita abordar sus demandas tarifarias. Araya señaló que esperan un acercamiento del subsecretario de Economía, KarlFranz Köhler, y advirtió que la paralización continuará mientras no exista una respuesta concreta.

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El dirigente descartó que el sector esté disponible para repetir las instancias de conversación que, según su planteamiento, no han permitido resolver el problema.

“Hoy día ya no queremos más mesas de trabajo. Queremos que alguien del gobierno, el subsecretario de Economía, KarlFranz Köhler, que nos recibió con muy buenas vibras en Santiago, se acerque para acá y haya una transferencia de tarifa en San Antonio”, añadió.

La principal exigencia apunta a conseguir un ajuste en las tarifas del transporte de carga que permita enfrentar el encarecimiento de la operación. Los camioneros sostienen que el aumento de los combustibles y los nuevos cobros asociados a la infraestructura vial están presionando sus ingresos y dificultando la continuidad de sus actividades.

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Araya también hizo hincapié en que las consecuencias económicas de estos incrementos no se limitan a los propietarios de los camiones, sino que alcanzan al resto de la comunidad. En esa línea, el dirigente pidió comprensión frente a la decisión de paralizar las operaciones y manifestó su expectativa de alcanzar una salida que permita retomar el trabajo.

“Esto nos afecta a todos, el TAG, el alza de combustible (...) Nosotros queremos que la gente nos entienda y que ojalá tener un buen término, porque esto ya no podemos sostenerlo nosotros como dueños de camiones“, agregó Araya.

Desde el gremio no descartaron que otras organizaciones se sumen al paro esta jornada.

Negociaciones pendientes

Mientras se mantiene la interrupción de las operaciones, desde Agreporsai esperan que los responsables de los depósitos y de los puntos que generan carga se abran a negociar con ellos.

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“Esperaremos no más, esperar que los gerentes de cada depósito, de cada generador de carga, se sienten a conversar con nosotros“, complementó el dirigente gremial.

Araya planteó que la estructura del sector hace especialmente difícil absorber nuevos incrementos de costos, debido al peso que tienen los operadores de menor tamaño dentro de la actividad.

“Hoy día el porteo se puede reflejar en que el 90% somos los pequeños empresarios”, subrayó.

La organización también dejó abierta la posibilidad de que otras agrupaciones se sumen a la protesta durante esta jornada. Consultado por eventuales adhesiones, el dirigente mencionó que “tal vez hoy día también se pueda unir Fede Quinta“.

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Por ahora, los camioneros mantienen su decisión de impedir el ingreso y la salida de vehículos de los depósitos de carga de San Antonio, a la espera de una respuesta que permita destrabar el conflicto.