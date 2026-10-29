Panamá

Detienen a mujer en Panamá por presunta corrupción de menores

La sospechosa fue aprehendida en La Chorrera, mientras las autoridades investigan otro caso de violación que involucra a dos víctimas menores de edad

La Policía Nacional aprehendió en La Chorrera a una mujer investigada por su presunta relación con el delito de corrupción de menores. Tomada de la PN
La Policía Nacional aprehendió en La Chorrera a una mujer investigada por su presunta relación con el delito de corrupción de menores. Tomada de la PN
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Una mujer fue aprehendida en el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste, por su presunta vinculación con el delito de corrupción de menores, informó la Policía Nacional.

La captura se produce en medio de un incremento de las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, que superaron los 5,000 casos durante los primeros nueve meses de 2026.

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La institución confirmó que la sospechosa fue localizada por unidades policiales durante un operativo desarrollado en ese distrito, como parte de investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad. Hasta el momento, no se han divulgado su identidad, edad ni las circunstancias específicas de los hechos que motivaron su aprehensión.

Las autoridades tampoco han precisado cuántas posibles víctimas están relacionadas con la investigación, ni si existen otras personas vinculadas al expediente.

La mujer deberá quedar a disposición de las autoridades competentes para continuar las diligencias y determinar su eventual responsabilidad mediante el proceso judicial correspondiente.

Ilustración en acuarela de un niño que camina de espaldas junto a una cerca, iluminado por la linterna de una persona con un portapapeles.
Las autoridades mantienen investigaciones por presuntos delitos sexuales contra menores de edad en distintos sectores del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención coincide con otro procedimiento desarrollado el 28 de octubre en Calidonia, donde agentes de la Dirección de Investigación Judicial aprehendieron a un hombre de 61 años, requerido por su presunta vinculación con delitos de violación y corrupción de menores, en una investigación relacionada con dos víctimas menores de edad.

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Después de la captura, las autoridades judiciales ordenaron un allanamiento en la residencia del sospechoso, ubicada en Caimitillo, donde fueron recopilados varios equipos tecnológicos. Tanto el detenido como los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar las investigaciones y determinar la relevancia de los elementos encontrados.

Un tercer caso fue reportado el 27 de octubre, cuando la Procuraduría General de la Nación anunció una condena de 12 años de prisión por violación agravada en Colón. Los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 2025 y fueron investigados por la sección especializada en delitos sexuales y violencia de género.

Además de la pena principal, el condenado recibió la prohibición de residir o frecuentar el corregimiento donde vive la víctima durante 12 años, una vez cumplida su sentencia. Esta medida accesoria busca restringir el acercamiento del agresor al entorno de la persona afectada, según lo dispuesto por las autoridades judiciales.

La Policía Nacional realizó diligencias en Caimitillo tras la captura de un hombre de 61 años investigado por violación y corrupción de menores. Tomada de la PN
La Policía Nacional realizó diligencias en Caimitillo tras la captura de un hombre de 61 años investigado por violación y corrupción de menores. Tomada de la PN

Los tres acontecimientos se conocen mientras las estadísticas oficiales muestran un aumento de los delitos sexuales denunciados en Panamá durante 2026. Entre enero y septiembre, el Ministerio Público registró 5,186 denuncias, frente a 4,679 durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento interanual del 11%.

Dentro de ese total, 1,716 denuncias corresponden al delito de violación y otras 198 a violación doblemente agravada. También se contabilizaron 1,956 casos de acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años, mientras los actos libidinosos sumaron 866 denuncias en el período analizado.

Uno de los indicadores que presenta mayor crecimiento es la corrupción de personas menores de edad, con 291 denuncias hasta septiembre, frente a 230 durante los primeros nueve meses de 2025. Esta diferencia representa un aumento del 27%, de acuerdo con el informe estadístico de la Procuraduría General de la Nación.

Las cifras también reflejan 70 denuncias por pornografía infantil, un incremento del 49% respecto al año anterior, cuando se registraron 47. Por su parte, los casos relacionados con acceso sexual con adolescentes de entre 14 y 17 años aumentaron 22%, al pasar de 1,604 a 1,956 denuncias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las denuncias por corrupción de personas menores de edad aumentaron 27% en Panamá durante los primeros nueve meses de 2026, según cifras oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la distribución territorial, la provincia de Panamá concentra 1,050 denuncias, seguida de Chiriquí, con 825, y Panamá Oeste, con 708. Esta última provincia, donde ocurrió la captura de la mujer, registró un aumento del 20% respecto a 2025, cuando contabilizó 592 casos.

El informe también muestra 619 denuncias en la comarca Ngäbe Buglé y 514 en Bocas del Toro, mientras San Miguelito acumuló 241 y Colón 210. Las estadísticas corresponden a investigaciones registradas en el Sistema Penal Acusatorio y no representan necesariamente condenas ni hechos judicialmente comprobados.

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