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Cynthia Erivo responde a quienes cuestionaron su amistad con Ariana Grande durante la promoción de Wicked

La actriz señaló que algunos fanáticos se convirtieron en "psicólogos de sofá" y criticaron cada emoción que las dos mujeres mostraron en público durante más de un año de gira

Cynthia Erivo defendió la autenticidad de su amistad con Ariana Grande tras los cuestionamientos surgidos en la gira de Wicked - Crédito: Universal Pictures México
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Cynthia Erivo salió al cruce de quienes, durante la extensa gira de prensa de Wicked y Wicked: For Good, pusieron en duda la autenticidad de su amistad con Ariana Grande y cuestionaron cada gesto de emoción que las dos actrices compartieron en público.

La actriz señaló que el público analizó de forma contradictoria las expresiones de afecto entre ambas intérpretes - (Universal Pictures)
La actriz señaló que el público analizó de forma contradictoria las expresiones de afecto entre ambas intérpretes - (Universal Pictures)

En una entrevista con The Guardian publicada el martes 27 de octubre, Erivo describió con ironía la reacción de una parte del público: “Resultó interesante que hubiera mucha gente que se había convertido en psicóloga desde sus sofás”, señaló.

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Según la actriz, la incomodidad de algunos fanáticos ante el vínculo entre ambas mujeres tenía algo de paradójico: “Había una especie de extraña molestia por el hecho de que dos mujeres pudieran ser amigas”.

Un fanático burló la seguridad y abrazó sin consentimiento a Ariana Grande durante el estreno de la película en Singapur - (Foto AP/Chris Pizzello)
Un fanático burló la seguridad y abrazó sin consentimiento a Ariana Grande durante el estreno de la película en Singapur - (Foto AP/Chris Pizzello)

Los fanáticos cuestionaron cada expresión de las actrices durante las presentaciones

Erivo profundizó en la contradicción que percibió en las críticas. Las mismas personas que juzgaban las muestras de afecto y emotividad habrían reaccionado de manera igualmente negativa ante la frialdad. “Es como si me preguntara: ‘¿Por qué son amigas? ¿Por qué están conectadas? ¿Cómo se atreven a llorar? ¿Y cómo se atreven a reír?’”, reprodujo, resumiendo el tono de los comentarios que llegaron a sus oídos.

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Calificó esa dinámica como un “arma de doble filo”: “Porque si hubiéramos tenido la mirada perdida y no hubiéramos mostrado ninguna emoción, habría habido algo más que decir al respecto”, afirmó, y agregó que habría deseado que alguien les indicara cuál era el “equilibrio adecuado” de emociones que debían expresar.

Las adaptaciones cinematográficas del musical estrenadas en 2024 y 2025 alcanzaron récords de taquilla y candidaturas al premio Óscar - (Foto AP/Chris Pizzello)
Las adaptaciones cinematográficas del musical estrenadas en 2024 y 2025 alcanzaron récords de taquilla y candidaturas al premio Óscar - (Foto AP/Chris Pizzello)

Erivo intervino para proteger a Grande de un fanático que la abrazó sin consentimiento en Singapur

El incidente más concreto al que hizo referencia ocurrió el 13 de noviembre de 2025, durante el estreno en Asia-Pacífico de Wicked: For Good en los estudios Universal de Singapur. Un fanático irrumpió en la alfombra roja y abrazó a Grande sin que nadie del entorno reaccionara de inmediato. Erivo intervino. “Nadie más se movía. Estábamos sobre una alfombra. Estábamos expuestas. Mi reacción inmediata fue: ‘Alejen a este hombre de nosotros ahora mismo’”, recordó.

La actriz rechazó con firmeza la lectura que algunos hicieron del episodio, presentándola como guardaespaldas de su compañera. “¿Crees que porque tengo este aspecto puedes hablarme así de algo que es humano, algo que yo habría hecho por cualquier amiga?”, respondió ante esa caracterización, que consideró reduccionista.

Esta imagen difundida por Universal Pictures muestra a Cynthia Erivo, izquierda, y Ariana Grande en una escena de la película "Wicked".(Universal Pictures via AP)
Ambas artistas sellaron el vínculo forjado en el rodaje con un tatuaje de la frase For Good en las palmas de las manos - (Universal Pictures via AP)

El director Jon M. Chu describió el vínculo entre ambas como “una de las amistades más bonitas” que presenció

El lazo entre Erivo y Grande no pasó desapercibido para el equipo detrás de las películas. El director Jon M. Chu declaró previamente a la revista People que fue testigo privilegiado de algo poco frecuente en una producción de esa escala. “Estas dos son las dos voces más importantes del mundo, quizás de nuestra generación. Podrían haberse odiado”, afirmó. “Podría haber habido una rivalidad desmedida, pero siempre antepusieron Wicked a sí mismas, y creo que eso es una gran señal de que son grandes artistas”.

Las dos adaptaciones del musical de Broadway, estrenadas en 2024 y 2025, batieron récords de taquilla y les valieron a ambas actrices nominaciones al Óscar. En los filmes, Erivo interpretó a Elphaba y Grande a Glinda, compañeras de habitación en la ficticia Universidad de Shiz cuya relación es el eje narrativo central de la historia.

Cynthia Erivo proyectó el drama legal Prima Facie en el Festival de Toronto a la espera de su distribución en Estados Unidos - REUTERS/Kylie Cooper
Cynthia Erivo proyectó el drama legal Prima Facie en el Festival de Toronto a la espera de su distribución en Estados Unidos - REUTERS/Kylie Cooper

Ambas actrices se tatuaron “For Good” en las palmas de las manos tras el final de la saga

La amistad que nació durante el rodaje perduró más allá de la pantalla y de las giras. En noviembre de 2025, Erivo y Grande se tatuaron la frase “For Good” —título del segundo filme y canción emblemática del musical— en las palmas de las manos, un gesto que condensó públicamente el vínculo construido a lo largo de años de trabajo compartido.

En paralelo, Erivo tiene en carpeta el estreno en Estados Unidos de Prima Facie, un drama legal que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2026 y que aún no tiene fecha de lanzamiento en ese mercado.

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