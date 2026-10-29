América Latina

Chile: la oposición confirmó un juicio político al ministro de Justicia por rebajas de penas a delincuentes

A pesar de que Fernando Rabat defendió en el Congreso su postura basada en fallos previos de la Corte Suprema, la centroizquierda en pleno anunció una Acusación Constitucional (AC) que tensiona también al oficialismo

Chile: la oposición confirmó un juicio político al ministro de Justicia por rebajas de penas a delincuentes
El ministro Rabat visó las rebajas de condenas a 56 pederastas, tres violadores de derechos humanos y tres delincuentes que aseguraron ser del Tren de Aragua, buena parte de los cuales quedaron en libertad.
Guardar

Pese a que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió a ultranza este miércoles en el Congreso su postura basada en fallos anteriores de la Corte Suprema para explicar las rebajas de condenas a 56 pederastas, tres violadores de derechos humanos y tres delincuentes que aseguraron ser del Tren de Aragua -buena parte de los cuales quedaron en libertad-, la centroizquierda en pleno anunció una Acusación Constitucional (AC) en su contra, asunto que también tensiona las relaciones entre los partidos oficialistas.

En su intervención ante la Cámara de Diputadas y Diputados, Rabat no ofreció disculpas por los beneficios concedidos ni calificó como equivocada su aprobación. Reconoció, eso sí, una falencia en el mecanismo: la ausencia de participación de las víctimas en el procedimiento, y también admitió haber modificado su postura inicial que apuntaba a rechazar las solicitudes, tal como lo hizo la cartera de Justicia en la administración de Boric.

PUBLICIDAD

En el contraataque, trasladó parte de la responsabilidad al Congreso -al que reprochó no haber solucionado las dificultades surgidas con la aplicación de la reforma de 2022-, sostuvo que su cartera debía acatar las resoluciones previas de la Corte Suprema y de paso, recordó que durante la administración anterior también se concedieron rebajas de condena, incorporando ese antecedente a su defensa.

Chile: la oposición confirmó un juicio político al ministro de Justicia por rebajas de penas a delincuentes
La centroizquierda pide la salida del ministro Rabat, del subsecretarios de Justicia, Luis Silva Irarrazával, y del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira Hurtado.

El juicio político

El anuncio de la AC se produjo después de que el ministro concluyera su presentación en la Sala y la encargada de comunicar la decisión fue Daniela Serrano, jefa de bancada del comité del Partido Comunista e Independientes, quien cuestionó los argumentos expuestos por el titular de Justicia.

PUBLICIDAD

“Nosotros ya iniciamos el primer paso, que era escuchar al Gobierno en lo injustificable. Se retiró, no le dio una respuesta a la Cámara y, por tanto, de manera responsable, acá todos los partidos presentes, los parlamentarios y parlamentarias, vamos a impulsar una acusación constitucional“, anunció.

Serrano también abordó el proyecto de resolución aprobado por la Cámara, mediante el cual se solicitó la salida de Rabat y de los subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos. Según la parlamentaria, esa medida resulta insuficiente frente a la controversia.

“No nos basta, acá hay que buscar la responsabilidad política hasta el final”, afirmó taxativa.

“Sabemos que este Gobierno, una vez que saca a sus ministros de Estado, los pone de asesores, y no de cualquier tipo de asesor, en el segundo piso, o incluso le ofrece puestos diplomáticos. Así que, por un tema de convicción política y también de resguardo a las víctimas, nosotros y nosotras vamos a perseverar”, acusó.

De est amanera, la resolución, aprobada con 68 votos favorables, 42 en contra y siete abstenciones, exige al presidente José Antonio Kast “ejercer las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, en particular, solicitar la renuncia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Fernando Rabat Celis, así como también al señor Subsecretario de Justicia, don Luis Silva Irarrazával, y del señor Subsecretario de Derechos Humanos, don Pablo Mira Hurtado”.

Pese a que el presidente Kast asumió la responsabilidad de las rebajas y blindó a Rabat, voces en el oficialismo han pedido igual su salida.
Pese a que el presidente Kast asumió la responsabilidad de las rebajas y blindó a Rabat, voces en el oficialismo han pedido igual su salida.

Tensión en el oficialismo

La continuidad del ministro no solo abrió un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y la oposición, sino que también profundizó las diferencias al interior de la coalición oficialista, luego de que parlamentarios de Chile Vamos (RN+UDI+Evópoli), insistieran en pedir la renuncia de Rabat, pese al respaldo expresado por el presidente Kast.

En las filas republicanas existe malestar por la posición adoptada por sus socios. Según se reconoce en el sector, las solicitudes públicas para que Rabat deje el cargo han alimentado un clima de desconfianza y cuestionamientos entre las colectividades que sustentan al Gobierno. La discusión incluso puso nuevamente sobre la mesa las dudas respecto de una eventual alianza más amplia entre Republicanos, Renovación Nacional (RN) y la UDI.

En RN, donde la discusión provocó diferencias internas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, puso paós fríos y recordó que “es el presidente de la República el que toma la decisión. Los problemas internos nuestros, obviamente, que se conversan internamente y también se solucionan internamente”.

La UDI también enfrenta dificultades para ordenar su postura. Su presidente, Guillermo Ramírez, reconoció que la colectividad atraviesa un escenario político complejo, especialmente después de que parlamentarios de su propia bancada se sumaran a las voces que piden la salida del ministro.

“Es un momento difícil, no vale la pena esconderlo”, admitió.

Chile: la oposición confirmó un juicio político al ministro de Justicia por rebajas de penas a delincuentes
De ser hallado culpable Rabat enfrenta la destitución de su cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante cinco años.

Las etapas de una AC

La AC es un mecanismo establecido en la Constitución para perseguir la responsabilidad de determinadas autoridades públicas cuando se les atribuyen delitos, infracciones constitucionales o legales, o abusos de poder cometidos en el desempeño de sus funciones.

La herramienta puede dirigirse contra gobernadores, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de Justicia, el contralor general de la República, generales o almirantes y delegados presidenciales, entre otras autoridades contempladas en la normativa.

Su presentación requiere el patrocinio de un grupo de entre 10 y 20 diputados y el procedimiento puede iniciarse en contra de una autoridad mientras se encuentre en ejercicio o hasta tres meses después de haber dejado el cargo. Durante ese período, no puede abandonar el país sin autorización de la Cámara. Para los presidentes de la República, el plazo posterior al término de su mandato se extiende a seis meses.

Una vez ingresado el documento, la Cámara de Diputadas y Diputados debe designar una comisión de cinco integrantes para examinar sus fundamentos y emitir un informe. La autoridad cuestionada, por su parte, debe ser notificada y dispone de hasta diez días para comparecer personalmente o presentar su defensa por escrito.

Posteriormente, la comisión analiza los antecedentes y se pronuncia sobre la acusación. La Cámara debe destinar sesiones al conocimiento y debate del asunto, instancia en la que la autoridad puede cuestionar la procedencia formal del procedimiento y “deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala”.

Si los diputados acogen ese planteamiento, el proceso termina. Si lo rechazan, la tramitación continúa y la Sala debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la acusación.

En caso de superar esa etapa, el asunto pasa al Senado, que actúa como jurado y debe resolver si la autoridad es culpable de las infracciones o abusos que se le imputan. La decisión requiere la mayoría de los senadores en ejercicio, mientras que las acusaciones contra un presidente o un gobernador exigen el respaldo de dos tercios.

Una declaración de culpabilidad implica la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante cinco años.

Temas Relacionados

ChileFernando RabatAcusación Constitucional (AC)Juicio políticoJosé Antonio KastDaniela SerranoLuis Silva IrarrazávalPaulina NúñezGuillermo Ramírez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Acoso callejero en El Salvador: la intimidación en aceras y autobuses condiciona el tránsito cotidiano femenino

Los reportes institucionales confirman cómo el acoso callejero y la falta de iluminación en las vías públicas restringen la libre circulación de la población femenina

Acoso callejero en El Salvador: la intimidación en aceras y autobuses condiciona el tránsito cotidiano femenino

Estados Unidos extraditó a El Salvador a un hombre acusado de asesinar a su expareja y abandonar a su hijo menor de dos años

La entrega, confirmada por la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, es la primera de un ciudadano estadounidense para afrontar en territorio salvadoreño acusaciones por delitos presuntamente cometidos en ese país

Estados Unidos extraditó a El Salvador a un hombre acusado de asesinar a su expareja y abandonar a su hijo menor de dos años

La brecha entre pensiones y canasta básica en Nicaragua: un desequilibrio que presiona al sistema previsional

El promedio mensual del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte apenas cubre un tercio del costo de los bienes esenciales, mientras el número de pensionados crece cuatro veces más rápido que el de trabajadores cotizantes activos

La brecha entre pensiones y canasta básica en Nicaragua: un desequilibrio que presiona al sistema previsional

Organismo electoral de Guatemala solicita al Congreso un presupuesto de USD 363 millones para los próximos comicios

La petición del Tribunal Supremo Electoral supera en USD 58 millones la asignación prevista por el Ministerio de Finanzas, y refleja la magnitud logística de un proceso que ampliará centros y mesas de votación en todo el país

Organismo electoral de Guatemala solicita al Congreso un presupuesto de USD 363 millones para los próximos comicios

Tres hondureños capturados y deportados de Estados Unidos

Los arrestos se ejecutaron luego de verificar que los tres tenían órdenes de captura vigentes por suponerlos responsables de homicidio, asesinato y robo, en distintos procesos judiciales

Tres hondureños capturados y deportados de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El accidente ferroviario en Toledo amenaza el turismo de Sevilla: cancelaciones en cadena y pérdidas millonarias

El accidente ferroviario en Toledo amenaza el turismo de Sevilla: cancelaciones en cadena y pérdidas millonarias

¿Qué pasó con los trabajadores del INVI? Secretaría de Vivienda anuncia investigación

Corte Suprema ordenó al Hospital de Sincelejo proteger a ingeniera que denunció presunto acoso sexual: “Me quedé paralizada”

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales por el choque en Urda

¿Por qué las películas de terror parecen tan reales? El órgano del cuerpo que provoca el miedo intenso, según la ciencia

DEPORTES

Viaje al interior de la pasión en las tribunas durante un partido de la Copa de Alemania: el show de los fanáticos en Bayern Múnich-Magdeburgo

Viaje al interior de la pasión en las tribunas durante un partido de la Copa de Alemania: el show de los fanáticos en Bayern Múnich-Magdeburgo

El provocador mensaje de Cristiano Ronaldo tras ganar la votación del “Balón de Oro de todos los tiempos”

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

ENTRETENIMIENTO

La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

Jack Nicholson, de leyenda de Hollywood a una vida de aislamiento: qué se sabe de él a sus 89 años

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

Netflix estrena una nueva versión de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden