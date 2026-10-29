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Netflix estrena una nueva versión de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden

La miniserie de seis episodios, escrita por Dolly Alderton, llegará el 3 de diciembre y recuperará el vínculo entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy

Amor, anhelo y primeras impresiones. La adorada novela de Jane Austen llega a la pantalla en una adaptación de seis episodios escrita por Dolly Alderton. «Orgullo y prejuicio» ―con Emma Corrin en el papel de Elizabeth Bennet, Jack Lowden en el del señor Darcy y Olivia Colman en el de la señora Bennet― se estrena el 3 de diciembre. (Netflix)
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Netflix estrenará el 3 de diciembre una nueva adaptación de Orgullo y prejuicio, la novela de Jane Austen publicada en 1813. La miniserie tendrá seis episodios, estará protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden, y contará con guion de la escritora británica Dolly Alderton.

El primer tráiler sitúa de nuevo a Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy en la Inglaterra rural del siglo XIX, entre bailes, visitas familiares y conversaciones atravesadas por el dinero, el linaje y el matrimonio. La producción propone una nueva lectura audiovisual de una obra que conserva vigencia más de dos siglos después de su primera edición.

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Imágenes oficiales de "Orgullo y prejuicio"
Emma Corrin interpreta a Elizabeth Bennet en la nueva miniserie de Netflix basada en la novela de Jane Austen. (Netflix)

Corrin interpreta a Elizabeth, la segunda de las cinco hermanas Bennet, una joven que cuestiona las expectativas de su entorno y se resiste a convertir el matrimonio en una salida obligada. Lowden encarna a Darcy, heredero de una fortuna cuya reserva y posición social alimentan la antipatía inicial de la protagonista.

Elizabeth Bennet y el señor Darcy vuelven a encontrarse en seis episodios

El avance difundido por Netflix muestra los primeros cruces entre ambos personajes y adelanta el recorrido de una relación marcada por impresiones equivocadas, diferencias de clase y una atracción que ninguno de los dos reconoce con facilidad.

Imágenes oficiales de "Orgullo y prejuicio"
Emma Corrin y Jack Lowden protagonizan Orgullo y prejuicio, que se estrenará el 3 de diciembre de 2026. (Netflix)

La historia transcurre en Hertfordshire, donde la llegada de Charles Bingley a la vecindad despierta las expectativas de la familia Bennet. Para la señora Bennet, madre de cinco hijas, cada baile y cada visita representan una oportunidad para asegurar el futuro de las jóvenes en una sociedad que limita sus alternativas económicas.

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El tráiler recupera esa tensión doméstica mediante las escenas de la familia reunida en Longbourn. Olivia Colman interpreta a la señora Bennet, mientras que Rufus Sewell asume el papel del señor Bennet, observador de las preocupaciones y el entusiasmo de su esposa ante las posibilidades matrimoniales de sus hijas.

Un hombre con anteojos y ropa del siglo diecinueve sostiene un documento impreso sentado en un sillón dentro de una sala amueblada
Rufus Sewell interpreta al señor Bennet en la nueva versión de la historia creada por Jane Austen. (Netflix)

La miniserie también presenta a Jane, Mary, Kitty y Lydia Bennet, personajes que permiten ampliar las distintas respuestas de las mujeres frente a las normas sociales de la época. Freya Mavor dará vida a Jane Bennet; Hopey Parish y Hollie Avery interpretarán a Mary y Kitty, respectivamente; y Rhea Norwood será Lydia.

Dolly Alderton adapta una novela atravesada por el deseo y la posición social

Alderton, autora de Todo lo que sé sobre el amor, escribió los seis capítulos de la producción. La guionista señaló que el libro conserva fuerza por temas que permanecen reconocibles para el público contemporáneo, como el temor al aislamiento, la presión familiar y el dolor que provocan los prejuicios.

Imágenes oficiales de "Orgullo y prejuicio"
Olivia Colman dará vida a la señora Bennet, preocupada por el porvenir matrimonial de sus cinco hijas. (Netflix)

La adaptación estará dirigida por Euros Lyn, responsable de episodios de Heartstopper. La serie combina el tono de comedia de costumbres de Austen con una recreación de los paisajes, la vestimenta y las jerarquías de la Inglaterra de comienzos del siglo XIX.

La novela, inicialmente titulada Primeras impresiones, se publicó finalmente como Orgullo y prejuicio en 1813. Su trama sigue el vínculo entre Elizabeth y Darcy, cuyos juicios precipitados condicionan la manera en que se miran. A partir de ese conflicto, Austen examina el peso de la herencia, el patrimonio y las convenciones que rodeaban al matrimonio.

Imágenes oficiales de "Orgullo y prejuicio"
Jack Lowden encarna al señor Darcy, cuya relación con Elizabeth Bennet atraviesa malentendidos y diferencias sociales. (Netflix)

El reparto incluye a Jamie Demetriou como el señor Collins, Daryl McCormack como Charles Bingley y Louis Partridge como George Wickham. Siena Kelly interpretará a Caroline Bingley y Fiona Shaw asumirá el papel de Lady Catherine de Bourgh, figura decisiva en el conflicto entre Elizabeth y Darcy.

También participarán Anjana Vasan, Sebastian Armesto, Rosie Cavaliero, Saffron Coomber, James Dryden, Justin Edwards, James Northcote, Eloise Webb e Isabella Sermon.

Emma Corrin suma su primer crédito como productora ejecutiva

Además de encabezar el elenco, Corrin figura como productora ejecutiva de la miniserie. Alderton y Lyn comparten esa función con Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter, de la productora Lookout Point. Lisa Osborne trabaja como productora.

Imágenes oficiales de "Orgullo y prejuicio"
La miniserie recrea los paisajes rurales y las convenciones sociales de la Inglaterra del siglo XIX. (Netflix)

La actriz sostuvo que el guion busca conservar la autenticidad del material original sin perder una sensibilidad cercana al presente. El desafío estará en dialogar con una obra que ya tuvo versiones populares en cine y televisión, entre ellas la miniserie de la BBC de 1995 y la película dirigida por Joe Wright en 2005.

Los seis episodios de Orgullo y prejuicio estarán disponibles en Netflix desde el 3 de diciembre de 2026. La fecha marcará el regreso de Elizabeth Bennet y Darcy a la pantalla con una generación renovada de intérpretes para uno de los romances más conocidos de la literatura inglesa.

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