De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

Imagen de 'Los que se quedan'

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El guionista Simon Stephenson demandó al director Alexander Payne y aseguró que el guion de Los que se quedan se construyó a partir de su libreto inédito, titulado “Frisco”. La denuncia se presentó el miércoles y también apunta contra el guionista David Hemingson, el productor Mark Johnson, Miramax, Focus Features y otras entidades corporativas vinculadas a la producción. La demanda sostiene que existen 46 “incidentes coincidentes” entre las tramas de ambos guiones. Según el texto legal, la estructura y los sucesos de “Frisco” “fueron trasladados meticulosamente” al filme, con “detalles cosméticos superficiales” modificados para disimular el parecido.

El guion Frisco narra la historia de un médico desanimado que trabaja en un hospital pediátrico y debe hacerse cargo de una paciente adolescente precoz. Entre ambos surge una amistad durante un viaje a San Francisco, que termina con la decisión del doctor de renunciar a su empleo y emprender un recorrido por el país. La demanda plantea que esas similitudes con Los que se quedan exceden la coincidencia. El propio documento legal recurre a una metáfora del oficio para graficar el reclamo: “Los guiones suelen llamarse el plano de una película. Los demandados construyeron su film usando Frisco como su plano”. ¿Por qué Simon Stephenson demandó a Alexander Payne? El guionista sostiene que el director tuvo acceso a su libreto “Frisco” años antes del estreno de Los que se quedan y que elementos centrales de esa historia (un médico desencantado, un viaje con un paciente joven y una decisión final de abandonar el trabajo) reaparecen en la película con cambios superficiales. La demanda reclama 46 coincidencias puntuales entre ambos guiones.

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Antes de iniciar acciones legales, Stephenson llevó sus acusaciones al Gremio de Guionistas de Estados Unidos (WGA) en 2024. El sindicato le informó que no tenía competencia para resolver ese tipo de disputas y lo derivó a un abogado. Payne salió al cruce de las acusaciones en el Festival de Cine de Sarajevo, donde calificó el reclamo como “lo más estúpido del mundo”. El director no ofreció otros detalles sobre el caso en esa oportunidad. Stephenson es guionista con créditos en Paddington 2, Luca y The Electrical Life of Louis Wain. Escribió Frisco entre 2012 y 2013, a partir de su propia experiencia como pediatra antes de dedicarse al cine. El guion no quedó en el olvido entre los especialistas de la industria: ocupó el tercer puesto en el Black List, el ranking anual que reúne a los mejores guiones inéditos de Hollywood según encuestas entre ejecutivos del sector.

Los que se quedan

La demanda detalla que los agentes de Stephenson intentaron interesar a Payne en llevar “Frisco” a la pantalla mucho antes del estreno de Los que se quedan. Según el documento, lograron que el director leyera el guion en dos oportunidades: primero en 2013 y luego nuevamente en 2019. En ambas ocasiones, Payne decidió no avanzar con el proyecto. El reclamo legal cita una comunicación en la que el socio de producción del director le habría transmitido al agente de Stephenson que “a Payne sí le gustó, pero no estaba interesado en producirlo ni en dirigirlo”.

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A partir de ese rechazo formal, la demanda construye su argumento central: que pese a no haber avanzado con Frisco como proyecto propio, Payne habría incorporado elementos de ese guion a los borradores de Los que se quedan a través de sus aportes e indicaciones a Hemingson, acreditado como guionista de la película. Los que se quedan, protagonizada por Paul Giamatti, fue estrenada por Focus Features y estuvo entre las películas destacadas de la temporada de premios, con nominaciones al Oscar incluidas. La demanda no detalla el monto de la indemnización reclamada ni fija una fecha para una eventual audiencia judicial.