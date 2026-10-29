Nueva planta potabilizadora de Ilopango abastecerá a más de 250 mil salvadoreños

El complejo hídrico construido en las inmediaciones del lago de Ilopango, financiado con cooperación de China y recursos de ANDA, aportará 300 litros por segundo a la red de distribución (Cortesía: ANDA).

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La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) brindó últimos detalles para poner en marcha la nueva planta potabilizadora de Ilopango, una obra de infraestructura que abastecerá de agua potable a siete distritos del área metropolitana y zonas aledañas.

El presidente de la institución autónoma salvadoreña, Dagoberto Arévalo, detalló durante una entrevista concedida al programa televisivo Entrevista AM los aspectos técnicos del proyecto, la estabilidad del pliego tarifario vigente y el respaldo operativo que brindan a sistemas comunitarios del interior del país.

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Arévalo explicó que la planta concluyó de manera satisfactoria las evaluaciones preliminares y que el personal técnico trabaja en las adecuaciones finales del complejo. “Hemos realizado ya todas las pruebas de calidad, las pruebas hidráulicas y en este momento estamos haciendo todo lo que es la impermeabilización de la zona”, afirmó el funcionario en la emisión televisiva, al precisar que el sistema superó las revisiones con su caudal previsto y cumplió los parámetros sanitarios oficiales.

El proyecto requirió una inversión estimada en USD 40 millones por parte de una empresa asiática, monto complementado con fondos propios aportados por la entidad hídrica salvadoreña. Arévalo puntualizó que el complejo hídrico posee una capacidad de producción de 300 litros por segundo, caudal con el cual proyectan suministrar agua a más de 250 mil habitantes distribuidos en los distritos de:

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San Martín

Ilopango

Soyapango

San Marcos

Santo Tomás

Santiago Texacuango.

El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, durante su participación en el programa televisivo Entrevista AM, donde informó sobre los avances en infraestructura hídrica y la estabilidad de las tarifas.

El presidente de la autónoma desmintió versiones que aseguraban que la captación provenía del lago de Ilopango. La estructura opera mediante ocho pozos profundos cuya extracción oscila entre los 40 y 50 litros por segundo cada uno. El líquido pasa por una serie de reactivos para eliminar impurezas, sigue por un sector de filtros y desemboca en una cisterna de almacenamiento con capacidad para 3,500 metros cúbicos de agua.

La instalación dispone de plantas eléctricas de emergencia para garantizar la continuidad del bombeo si ocurre una eventual interrupción del servicio eléctrico regular.

Estabilidad en el pliego tarifario y transición hacia recibos digitales

Frente a cuestionamientos sobre el costo que tendrá el servicio tras la puesta en funcionamiento de la nueva obra, el titular de la institución descartó cualquier reajuste en los cobros a los usuarios. “La tarifa por el agua potable no se ha tocado desde el año 2015. Entonces, estos nuevos proyectos lo que vienen no es a incrementar nada de tarifa, sino que lo que viene es a mejorar la continuidad del servicio de agua para la población”, remarcó Dagoberto Arévalo.

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Respecto a los trámites administrativos, la institución impulsa el empleo de la facturación electrónica mediante correo electrónico y canales de mensajería instantánea.

Recibo impreso del servicio de agua potable emitido por ANDA, cuya tarifa se mantiene congelada desde el año 2015.

Cerca de 200 mil usuarios utilizan esta modalidad voluntaria, que permite revisar el historial de pagos de los últimos 12 meses y liquidar las cuentas en línea o en agencias comerciales con el número de recibo o el código de pago electrónico.

Los usuarios que prefieren el comprobante tradicional continúan recibiendo el documento impreso en sus hogares. De forma complementaria, el titular anunció sobre la construcción con recursos propios y el respaldo de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) un tanque de distribución de 800 metros cúbicos en el distrito de San Jorge, en el departamento de San Miguel.

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La perforación de un nuevo pozo duplicó la extracción hídrica en esa localidad. “Antes dábamos entre ocho y doce horas un sector un día, el otro día otro sector. Pero si había mucho consumo de agua, había personas que no les llegaba y teníamos que llegar con pipas para poderle abastecer. Ahora, con este proyecto, toda la gente cuenta con agua todos los días”, concluyó el presidente de ANDA.