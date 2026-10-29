Colombia

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 29 de octubre: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este jueves de una de las loterías más populares del país

Conoce los resultados del sorteo matutino de una de las loterías más populares de Colombia (Jesús Avilés/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo matutino de una de las loterías más populares de Colombia (Jesús Avilés/Infobae)
Guardar

La lotería El Dorado Mañana es una de las favoritas en Colombia. Día tras día, cientos de personas participan buscando ganar grandes premios en efectivo. El sorteo de la mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 horas y es una tradición que muchos esperan con ansias.

El sorteo se transmite en vivo por las redes sociales oficiales de la lotería y también por el Canal 1. Una de las características más atractivas de esta lotería es la gran variedad de premios, que dependen de las cifras acertadas y la modalidad de apuesta que elijas al jugar.

PUBLICIDAD

Guarda tu boleto en un lugar seguro, ya que es el único comprobante válido para reclamar tu premio si eres uno de los ganadores. A continuación, te mostramos los números ganadores del sorteo matutino de hoy.

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 29 Octubre 2026.

Resultados: 0496 - 1.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería se juega todos los días y cuenta con una emocionante forma de apuesta que depende de los números y el orden de los mismos. A diferencia de otros juegos donde se eligen los billetes con un número de serie y cifras predefinidas, aquí los participantes tienen la oportunidad de elegir hasta cuatro dígitos.

El premio va a depender directamente de la cantidad apostada y tiene dos modalidades de juego: apuesta directa y combinada. En la primera el jugador selecciona un número de uno a cuatro cifras y el número elegido tiene que coincidir exactamente al número ganador del sorteo. La apuesta combinada el número a elegir es el mismo, sin embargo, no importa el orden del mismo.

PUBLICIDAD

La lotería El Dorado Mañana da seis diferentes premios que van a depender de la cantidad de cifras acertadas:

Premio para 4 cifras (apuesta directa): recibirás 4.500 veces el valor de tu apuesta.Premio para 4 cifras (apuesta combinada) recibirás 208 veces el valor de tu apuesta.Premio para 3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el valor de la apuesta.Premio para 3 últimas cifras (apuesta indirecta): 83 veces tu apuesta.Premio para 2 cifras: 50 veces lo apostado.Premio para la última cifra: cinco veces tu apuesta.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Dorado MañanaEl Dorado MañanaEl Dorado Mañana ColombiaLotería Dorado ColombiaResultado dorado mañanacolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, y Jerome Sanabria podrían ser cabeza de lista al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático: el expresidente Álvaro Uribe la habría propuesto

La definición abrió un debate interno, debido a que algunos sectores promueven a Jerome, activista vinculada a asuntos pensionales, como cabeza de lista

María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, y Jerome Sanabria podrían ser cabeza de lista al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático: el expresidente Álvaro Uribe la habría propuesto

Habló representante de empresa de ingeniería señalada de ocultar dinero relacionado con el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa: “Tengo mis productos financieros embargados”

Carlos Alfonso Betancourth López dijo que no tiene relación con el exdirectivo de Ecopetrol ni con las demás compañías incluidas en el documento

Habló representante de empresa de ingeniería señalada de ocultar dinero relacionado con el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa: “Tengo mis productos financieros embargados”

Alias Dimax, vinculado con ‘Pipe Tuluá’ y el Clan del Golfo, fue capturado en Medellín tras ser expulsado de Panamá: está señalado de extorsión, sicariato y narcotráfico

Es señalado por las autoridades de coordinar extorsiones, sicariato, microtráfico y narcotráfico en el Valle del Cauca, deberá cumplir una pena de 500 meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado

Alias Dimax, vinculado con ‘Pipe Tuluá’ y el Clan del Golfo, fue capturado en Medellín tras ser expulsado de Panamá: está señalado de extorsión, sicariato y narcotráfico

Abogado de Gustavo Petro y María José Pizarro calificó como “montaje” señalamientos de Deicy Jiménez sobre entrega de contratos a cambio de favores sexuales: “Todos tienen justificación”

Alejandro Carranza admitió la existencia de los vínculos de la denunciante con el Estado colombiano

Abogado de Gustavo Petro y María José Pizarro calificó como “montaje” señalamientos de Deicy Jiménez sobre entrega de contratos a cambio de favores sexuales: “Todos tienen justificación”

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” recibe a los “Leones” en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el campeonato colombiano

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Blessd confesó que fue capturado por microtráfico en Bogotá: “Me cogieron con 200 dosis”

Blessd confesó que fue capturado por microtráfico en Bogotá: “Me cogieron con 200 dosis”

Luis Alberto Posada confirmó que dejará de cantar algunas de sus más reconocidas canciones por disputa relacionada con derechos de autor: abogados del artista se pronunciaron

Pitbull confirmó concierto en Colombia 13 años después: esta es la fecha de su presentación en Medellín en el 2026

Sebastián Villalobos contó cómo afronta su separación de Camila Santamaría, la madre de su hija: “Poniéndole orden a mi vida”

Belén Alonso respondió con un video que se volvió viral a quienes la atacan en redes y le piden irse de Colombia: “Ya estoy en México, relájense”

Deportes

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Alfredo Morelos se perderá el partido de Atlético Nacional contra Santa Fe: estos son los convocados de Lucas González para el clásico de la Liga BetPlay

Jhon Jáder Durán podrá jugar con el Benfica: el Consejo de Disciplina suspendió su sanción y el colombiano estará en la Copa de la Liga de Portugal

Benfica le pidió a la Federación Portuguesa de Fútbol investigar al árbitro que expulsó al colombiano Jhon Jáder Durán en la victoria ante Santa Clara por la Liga

Así avanzan las obras de renovación del Atanasio Girardot de Medellín: desmontaron la cubierta de la tribuna occidental