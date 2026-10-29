¿Se puede emprender en Cuba? El testimonio de una repostera que cocina con un horno de carbón

La emprendedora de 26 años preparó una torta de dos pisos para una fiesta de 15 años, ante la interrupción eléctrica que alteró la producción de sus encargos domésticos habituales. Video cortesía ciudadana.

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A los 26 años, una joven cubana llamada Meilin intenta sostener un pequeño negocio de repostería en medio de los cortes de electricidad, la escasez de insumos y la caída de la demanda. En un video publicado en sus redes sociales, resumió su situación con una frase: “Vivo en Cuba e intento ser repostera”.

La emprendedora relató, a través de sus rede sociales, que los apagones alteraron el funcionamiento de su actividad hasta el punto de que debió buscar una alternativa para hornear sus productos. “La necesidad nos obligó a hacernos nuestro propio horno de carbón”, contó mientras preparaba una torta de dos pisos para una fiesta de 15 años.

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Su caso expone los obstáculos que enfrenta un negocio doméstico que depende de ingredientes básicos, suministro eléctrico e internet para captar y responder pedidos. La joven señaló que el aumento de precios y la dificultad para conseguir productos amenazan la continuidad de su trabajo.

El huevo y el aceite, entre los insumos que condicionan cada pedido

La repostera afirmó que la falta de materias primas se convirtió en un problema más difícil de resolver que los apagones. “El precio que ha cogido el huevo y el aceite es increíble. Y eso si lo encuentra”, dijo.

En su zona, la joven solo accede a la red durante tres horas con electricidad, una restricción que dificulta coordinar pagos y confirmar diseños para familiares residentes en la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encarecimiento y el desabastecimiento de esos ingredientes afectan de forma directa la elaboración de masas, rellenos y coberturas.

También mencionó la falta de dinero entre potenciales clientes. Esa menor capacidad de consumo limita los pedidos para celebraciones, uno de los segmentos habituales de la repostería por encargo.

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La emprendedora explicó que, en su zona, la conexión a internet depende de las horas de electricidad. Según relató, solo logra conectarse durante las tres horas en que cuenta con corriente.

Esa restricción afecta especialmente su comunicación con clientes que viven fuera de Cuba y que buscan contratar sus servicios para familiares en la isla. “No se imaginan la cantidad de clientes del exterior que tengo que me dicen: ‘Ya resolví, te mató la conexión’”, señaló.

La imposibilidad de responder mensajes, coordinar pagos o confirmar diseños en tiempo real puede derivar en pedidos perdidos. Para un negocio que se promociona en redes sociales, la conexión se transforma en otra condición para poder vender.

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Sin electricidad, sin huevos y con clientes del exterior que se desconectan: así intenta sobrevivir una repostera en Cuba (Captura de video)

Una torta de 15 años hecha con los productos que aún quedaban

Pese a las dificultades, la joven continuó con un encargo para una quinceañera. Preparó una torta de dos niveles con panetela humedecida en almíbar de vainilla y mantequilla, rellena con leche condensada y decorada en negro y dorado.

La elección del relleno respondió, según explicó, a una cuestión de conservación. “Es el único que yo garantizo que no se le va a picar ni el relleno ni la masa”, afirmó. La repostera aseguró a sus clientes que el producto puede conservarse hasta tres días o más.

El detalle revela cómo la falta de refrigeración estable, asociada a los cortes eléctricos, también influye en las decisiones de elaboración. La durabilidad de una torta deja de ser un atributo secundario y pasa a ser un elemento que condiciona los ingredientes y la oferta.

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El video no presenta una respuesta definitiva sobre la posibilidad de emprender en Cuba, pero sí muestra las limitaciones que afronta una trabajadora por cuenta propia: electricidad intermitente, conectividad reducida, dificultades para acceder a insumos y clientes con menos margen para gastar.