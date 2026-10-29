Panamá

Desarticula en Panamá presunta red criminal que utilizaba drones para introducir objetos en cárceles

Cinco personas fueron aprehendidas durante allanamientos en cuatro sectores del país, como parte de una investigación que abarca hechos registrados desde 2020.

Un dron blanco suspendido sobre una cancha de baloncesto delimitada por muros de concreto con alambre de púas y torres de guardia.
Las autoridades investigan el presunto uso de aeronaves no tripuladas para introducir sustancias ilícitas y otros artículos prohibidos en centros penitenciarios panameños. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades de Panamá aprehendieron a cinco personas presuntamente vinculadas con una organización criminal dedicada a homicidios, robos y tráfico de artículos prohibidos hacia centros penitenciarios.

La denominada Operación Corsario constituye la segunda acción contra estructuras pandilleriles durante esta semana, después de la captura de un supuesto cabecilla en Don Bosco.

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que los allanamientos se realizaron en Las Garzas, San Miguelito, Guna Nega y Bocas del Toro, mediante un operativo coordinado con la Policía Nacional. Las investigaciones, que se remontan a 2020, relacionan a los sospechosos con delitos de homicidio, robo y posesión de armas de fuego.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es el presunto uso de drones para abastecer a privados de libertad con sustancias ilícitas y otros objetos prohibidos. Las autoridades también investigan la introducción de armas de fuego a las cárceles, mediante una estructura que habría mantenido operaciones durante varios años.

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Cinco sospechosos fueron capturados durante la Operación Corsario, como parte de una investigación por pandillerismo que abarca hechos ocurridos desde 2020. Tomada del MP
Cinco sospechosos fueron capturados durante la Operación Corsario, como parte de una investigación por pandillerismo que abarca hechos ocurridos desde 2020. Tomada del MP

Las pesquisas comenzaron después de que se detectaran vuelos de aeronaves no tripuladas sobre el complejo penitenciario La Joya, utilizadas presuntamente para lanzar cargamentos hacia los patios. Durante las diligencias se identificaron viviendas cercanas desde las cuales se habrían preparado los equipos y sus respectivas cargas.

La operación estuvo dirigida por la Fiscalía Segunda Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con participación de unidades de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial.

Los cinco aprehendidos deberán comparecer ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público presentará las solicitudes judiciales correspondientes.

El procedimiento ocurrió un día después de la captura de un presunto cabecilla de una agrupación criminal en Don Bosco, durante un allanamiento en el sector de La Riviera. El sospechoso estaba vinculado con una estructura desarticulada en 2017 mediante la Operación Constelación, desarrollada contra organizaciones dedicadas al pandillerismo.

Según las investigaciones, el hombre habría desempeñado funciones de liderazgo dentro de la organización conocida como Los Galácticos de San Pedro. Su aprehensión permitió ubicar a un sospechoso requerido desde aquella investigación, en medio de nuevas acciones policiales contra integrantes de agrupaciones delictivas urbanas.

Las diligencias judiciales se realizaron en Las Garzas, San Miguelito, Guna Nega y Bocas del Toro, con participación de unidades especializadas de investigación e inteligencia. Tomada del MP
Las diligencias judiciales se realizaron en Las Garzas, San Miguelito, Guna Nega y Bocas del Toro, con participación de unidades especializadas de investigación e inteligencia. Tomada del MP

Los operativos de octubre también incluyen la captura de un presunto integrante de Golfo 81 o Sin Sentimientos, realizada el día 22 en Don Bosco. Esta agrupación había sido intervenida mediante la Operación Porvenir, en abril de 2025, cuando 12 personas fueron aprehendidas por su presunta participación en delitos violentos y relacionados con drogas.

Ese mismo 22 de octubre, la Policía Nacional desarrolló la Operación Lechuza en el corregimiento de Las Garzas, donde fueron aprehendidos seis adultos. Durante las diligencias se decomisaron presuntas sustancias ilícitas, un dron, baterías, controles y teléfonos celulares, mientras tres menores fueron atendidos por condiciones de vulnerabilidad social.

La presencia de equipos tecnológicos en estos procedimientos refleja la preocupación de las autoridades por el abastecimiento clandestino de las prisiones. El 15 de octubre, unidades policiales también decomisaron un dron y accesorios en Las Garzas, que presuntamente serían utilizados para introducir artículos prohibidos al Centro Penitenciario La Joya.

Otro antecedente ocurrió el 30 de septiembre, cuando la Operación Élite permitió aprehender a diez presuntos integrantes de Los Iluminatis, una agrupación que operaba en la 24 de Diciembre. Las autoridades la relacionaron con homicidios, robos, posesión de armas y narcotráfico, además de presuntos vínculos con la estructura conocida como Los HP.

El ingreso clandestino de objetos prohibidos mediante drones figura entre las modalidades investigadas por las autoridades en el sistema penitenciario. Tomada de la PN
El ingreso clandestino de objetos prohibidos mediante drones figura entre las modalidades investigadas por las autoridades en el sistema penitenciario. Tomada de la PN

En ese caso, las investigaciones permitieron identificar actividades relacionadas con el almacenamiento de más de una tonelada de sustancias ilícitas en Panamá Este. Posteriormente, un juez de garantías ordenó la detención provisional de nueve imputados, mientras otro quedó sujeto a medidas cautelares distintas a la prisión.

La continuidad de estas investigaciones evidencia la diversidad de actividades atribuidas a las organizaciones criminales, desde delitos violentos hasta el suministro de mercancías prohibidas dentro de las cárceles. Los operativos buscan identificar a sus integrantes, establecer responsabilidades y reducir su capacidad de actuación dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Los cinco detenidos durante la Operación Corsario permanecen bajo investigación por su presunta participación en delitos de pandillerismo, sin que se haya establecido judicialmente su culpabilidad.

Corresponderá al juez de garantías evaluar las solicitudes del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan las diligencias contra estas estructuras criminales.

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