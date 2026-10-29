Colombia

Blessd confesó que fue capturado por microtráfico en Bogotá: “Me cogieron con 200 dosis”

El cantante relató aspectos de su vida antes de alcanzar la fama y contó que algunas compañías lo acercaron a la delincuencia. Después de esa etapa, tomó la decisión de regresar a Medellín

Blessd celebra un nuevo logro: comparte en redes la compra de su primer avión - crédito @blessd/ Instagram
Blessd recordó su etapa más difícil antes de la música: “Me empecé a perder”- crédito @blessd/ Instagram
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El cantante paisa Stiven Mesa, conocido en el mundo artístico como Blessd o El Bendito, sorprendió en una reciente entrevista para el canal de YouTube de Kerry Kambell al revelar su pasado oscuro antes de la fama, cuando aún era menor de edad y no sabía que su camino sería en los escenarios.

El cantante, en una conversación en la que habló sobre su familia y el éxito que lo sorprendió, años después contó que, siendo un niño, asumió un prontuario delictivo luego de salir de su casa en Medellín y radicarse por un tiempo en Bogotá, en donde, según contó el cantante, empezó a seguir los pasos de malas amistades que lo trataron de convencer, incluso de robar.

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Según detalló el cantante, estuvo tres años en Bogotá viviendo con su madre, tiempo en el que él considera que “se empezó a perder” por el ambiente en el que vivía. “Yo peleaba mucho, yo me peleaba a puños y hasta el sol de hoy a mí me gusta, pero pues ya no porque uno ya tiene que ser calmado”, dijo Blessd en la entrevista.

Más adelante en la conversación, El Bendito aseguró que llegó a meterse en graves problemas, que incluso estuvieron relacionados con un delito por microtráfico mientras vivía en la capital. “Yo di mucha lidia, me cogieron una vez, yo pagué unas chimbadas por allá (Bogotá) siendo menor de edad, un microtráfico que tengo ahí con una bomba de bazuco que me cogieron como con 200 dosis, son errores de la vida, bobadas de las que casi no hablo”, detalló el cantante.

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El cantante recordó que cuando fue capturado con la droga lo dejaron detenido casi 20 días en el Centro de Atención Especializada, El Redentor. “Yo medio me puse a cargar esa chimbada. y me dejaron 16 días a ver si me daban sentencia, en Bogotá se llama El Redentor (...) Estaba por allá metido con un poco de locos y ahí me di cuenta que no tenía necesidad de vivir eso”, añadió Blessd.

El cantante reveló que, después de sus inconvenientes en Bogotá, tomó la decisión de regresar a Medellín y trabajar cargando camiones en de verguras con su padre.

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