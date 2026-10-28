México

Desarticulan centro para la falsificación y venta de placas apócrifas en CDMX: seis implicados fueron detenidos

En el sitio se localizaron 19 placas de distintas entidades del país, de las que 8 contaban con reporte de robo

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y fuerzas armadas realizan un operativo nocturno en un inmueble. Las imágenes muestran a múltiples personas esposadas bajo custodia de agentes tácticos uniformados y armados, mientras se observan sellos oficiales colocados en las puertas de los accesos intervenidos. Video: SSC-CDMX

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Un inmueble utilizado presuntamente para la falsificación, venta y distribución de placas de circulación apócrifas fue desmantelado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El operativo se llevó a cabo luego de trabajos de investigación e inteligencia conjunta que permitió a las autoridades identificar el domicilio en la colonia Lindavista, que posiblemente estaba relacionado con la comercialización ilegal de placas.

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Al sitio, ubicado en la calle Riobamba, se desplegaron los agentes para cumplimentar un orden de cateo en el que aseguraron diversas placas de circulación, drogas y detuvieron a seis personas.

Placas apócrifas en CDMX
Foto: SSC-CDMX

El resultado final fue el decomiso de 19 placas de circulación posiblemente apócrifas, de las cuales ocho contaban con reporte de robo, así como un arma de fuego corta, un arma larga, cartuchos útiles, 95 bolsas de cocaína y un paquete de hierba verde a granel con características de la marihuana.

En el sitio fueron detenidos seis hombres de entre los 64 y 25 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto a los objetos decomisados. Por su parte, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

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Detenidos placas apócrifas CDMX
Foto: SSC-CDMX

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, aseguró que continuarán combatiendo la delincuencia de manera coordinada con distintas autoridades de seguridad para fortalecer la seguridad en la capital.

“La SSC refrenda su compromiso de combatir frontalmente a la delincuencia mediante el trabajo coordinado con distintas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, para construir una capital más segura y en paz”, escribió en sus redes sociales.

Aseguran 6 toneladas de cigarros falsos que almacenaban en bodegas de la colonia Morelos

Estos hechos ocurren un día después de que se realizó un operativo en la colonia Morelos en el que autoridades capitalinas y federales aseguraron 6 toneladas de cigarros apócrifos, luego de una investigación que derivó en cuatro cateos en inmuebles donde almacenaban la mercancía para su comercialización.

Decomiso cigarros apócrifos en CDMX
Foto: Gabinete de Seguridad

La movilización se originó tras una investigación en la que dieron seguimiento a la venta de cigarros apócrifos en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde las autoridades aseguraron máquinas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de cigarros.

Ese rastreo permitió identificar cuatro inmuebles en la alcaldía Cuauhtémoc utilizados para almacenar la mercancía destinada a su distribución final, por lo que un juez de control otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSC de la Ciudad de México, quienes se movilizaron a la colonia Morelos tras obtener los mandamientos judiciales.

Decomiso de cigarros apócrifos CDMX
Foto: Gabinete de Seguridad

Durante la diligencia, los agentes localizaron 236 y 311 cajas de cigarros, que en conjunto sumaron las seis toneladas aseguradas. Todo lo decomisado quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones, mientras que los cuatro inmuebles intervenidos permanecieron sellados y bajo resguardo policial.

El combate al contrabando de tabaco registró otro operativo de magnitud en septiembre, cuando autoridades federales aseguraron más de 5 millones de cigarros procedentes de Singapur en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con un peso superior a nueve toneladas. La mercancía había sido declarada falsamente como bocinas y básculas eléctricas, de acuerdo con el mismo medio.

Los cigarros habían sido declarados como bocinas de formna errónea, investigan el motivo y la calidfad de la mercancía Foto: Gabinete de seguridad
Los cigarros habían sido declarados como bocinas de formna errónea, investigan el motivo y la calidfad de la mercancía Foto: Gabinete de seguridad

En esa ocasión, la Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la SSPC y la FGR detectaron inconsistencias entre lo asentado en la guía aérea y el contenido real de dos embarques internacionales, mediante inteligencia aduanera, revisión documental, inspección con rayos X y verificación física con apoyo de un binomio canino.

El primer cargamento sumó 3 millones 830 mil cigarros de la marca Pall Mall con un peso de 6 mil 440 kilos, mientras que el segundo embarque se localizaron 1 millón 608 mil cigarros adicionales, con 2 mil 720 kilos más.

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