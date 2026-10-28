Así han sido los ataques contra inmuebles ligados a Rocha Moya en Sinaloa: dos propiedades fueron baleadas

Rubén Rocha Moya solicitó licencia por tiempo indefinido de la gubernatura de Sinaloa en agosto pasado. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

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Dos inmuebles vinculados con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, han sido blanco de ataques a balazos en Culiacán durante los últimos meses. El más reciente ocurrió la noche del 26 de octubre, cuando un inmueble que funcionó como casa de campaña del mandatario fue atacado en la colonia Chapultepec.

La agresión provocó temor entre habitantes de la zona, quienes reportaron haber escuchado detonaciones durante varios minutos.

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De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, los disparos provocaron daños en la fachada del inmueble ubicado sobre la calle Francisco Márquez, así como en vehículos que se encontraban en el interior.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar después de la balacera para verificar lo ocurrido. Hasta el momento de la información disponible, no se habían reportado oficialmente personas lesionadas ni detenidos por estos hechos.

Tampoco se había dado a conocer un posible móvil ni la identidad de los responsables. Las autoridades de seguridad municipales, estatales o federales no habían establecido públicamente si la agresión estaba relacionada con Rocha Moya o con alguna otra circunstancia.

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Un inmueble que funcionó como casa de campaña de Rubén Rocha Moya fue atacado a balazos en la colonia Chapultepec de Culiacán. Crédito: Redes Sociales

En mayo también balearon una propiedad de Rocha Moya

El ataque del 26 de octubre tiene como antecedente otro episodio ocurrido el 9 de mayo, cuando una propiedad perteneciente a Rocha Moya fue atacada a balazos en la colonia Las Quintas, también en Culiacán.

La vivienda se encuentra sobre la calle Lago de Cuitzeo y, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, llevaba más de diez años deshabitada.

El secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez López, informó que la agresión ocurrió poco después de las 10:00 horas y que los disparos ocasionaron daños en puertas, ventanas y la fachada del inmueble.

En aquella ocasión tampoco hubo personas heridas.

La propiedad había sido adquirida por Rocha Moya en 1984. Su declaración patrimonial de 2025, presentada ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, registró el inmueble con un terreno de 72 metros cuadrados y 155 metros cuadrados de construcción.

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La propiedad de Rocha Moya en la colonia Las Quintas fue baleada el 9 de mayo; el inmueble llevaba más de una década deshabitado. (X @idn__03)

El documento señaló al gobernador con licencia como único propietario y no reportó ingresos derivados de una eventual venta, por lo que el inmueble continuaba formando parte de su patrimonio declarado.

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente que los ataques de mayo y octubre estén relacionados. Tampoco se ha informado si existe una investigación que contemple ambos hechos como parte de una misma línea.

Ataque de mayo ocurrió después de acusación de EU

La primera agresión contra una propiedad de Rocha Moya ocurrió pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara una acusación formal en su contra.

El 29 de abril de 2026, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el entonces jefe de la DEA, Terry Cole, anunciaron cargos contra Rocha Moya y otras nueve personas por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

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Según la acusación presentada ante una corte federal estadounidense, Rocha Moya y otros funcionarios habrían colaborado con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar sus operaciones a cambio de apoyo político y sobornos.

El documento sostuvo que Los Chapitos ayudaron a Rocha Moya a obtener la gubernatura mediante intimidación y secuestro de rivales políticos y que, posteriormente, el entonces gobernador habría prometido proteger sus actividades en Sinaloa.

La acusación también incluyó a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos Dámaso Castro Zaavedra, exsubprocurador de la Fiscalía estatal; Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán; el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros.

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En el caso de Valenzuela Millán, los fiscales estadounidenses lo señalaron de presuntamente recibir pagos de Los Chapitos y de proporcionar información sobre operativos policiales. La acusación también lo vinculó con el secuestro de un informante de la DEA y un familiar de este en 2023, quienes posteriormente fueron asesinados, según el expediente estadounidense.

Rocha Moya rechazó acusaciones y dejó la gubernatura

Rocha Moya rechazó categóricamente las acusaciones de Estados Unidos y las calificó como un intento de vulnerar la soberanía nacional.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación propia, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición no contenía elementos suficientes para establecer la responsabilidad de los señalados.

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Estados Unidos acusó a Rocha Moya de tener vínculos con Los Chapitos. (Infobae México/Jovani Pérez)

Meses después, en agosto, Rocha Moya solicitó una nueva licencia por tiempo indefinido para separarse de la gubernatura de Sinaloa.

El gobernador con licencia había anunciado el 21 de agosto que regresaría a sus funciones, pero un día después presentó nuevamente la solicitud ante el Congreso local, luego de que Claudia Sheinbaum y otros integrantes de Morena cuestionaran su reincorporación al cargo.

El 24 de agosto, Sheinbaum afirmó que Rocha Moya ya no regresaría a la gubernatura y planteó que el mandatario interino permaneciera al frente del estado hasta el cambio de gobierno posterior a las elecciones de 2027.

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En este contexto, el ataque más reciente contra un inmueble vinculado al gobernador con licencia vuelve a colocar bajo atención las propiedades relacionadas con Rocha Moya, aunque hasta ahora las autoridades no han informado oficialmente cuál fue el motivo de las agresiones ni si existe una conexión entre ellas.