Bolivia: Policía que participó en la captura de Marset se declara en la clandestinidad y pide garantías

Policías bolivianos fuera de la vivienda en la que Sebastián Marset fue capturado la madrugada del 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. REUTERS/Ipa Ibanez

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El jefe de la policía boliviana Erick Correa se declaró este lunes en la clandestinidad, luego de haber sido incluido en una investigación por el presunto manejo irregular de bienes incautados en el operativo de captura del narcotraficante Sebastián Marset.

Correa, en entrevista con la periodista Raykha Flores en radio del Correo del Sur, se consideró un perseguido político y aseguró que se presentará ante la justicia si cuenta con las garantías para ejercer su defensa.

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“Mi persona sí se va a presentar ante las autoridades, siempre y cuando se garantice un debido proceso, se garantice mi derecho a poder defenderme con toda la evidencia para poder demostrar mi inocencia, y también que pare toda esa persecución que estoy sufriendo”, manifestó.

Contra Correa pesa una orden de aprehensión por su supuesta participación en la sustracción de maletas con dinero de la casa de Marset la madrugada del 13 de marzo cuando fue detenido.

En marzo de 2026 fue capturado en Bolivia el narco uruguayo Sebastián Marset - @senad_paraguay/X

El jefe policial afirmó que puede identificar a los implicados y pidió al jefe de Inteligencia, Fernando Moreno, a que diga la verdad sobre este caso.

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“Tengo la lista de los agentes que han entrado al inmueble 1, donde estaba Sebastián Marset. La lista de quiénes han sacado a Marset, la lista de quiénes han permanecido en el inmueble por más de una hora y media, y del personal que trabajo los dispositivos digitales al (aeropuerto de) Viru Viru y que fueron entregados a mi persona”, indicó.

Correa aseguró que cuenta con fotografías, audios y videos en su dispositivo, además de otros elementos que pueden ser sometidos a pericias, pero que los presentará cuando tenga garantías para hacerlo.

“Pienso que es una consigna tenernos silenciados, encarcelándonos, o incluso tal vez ir más allá. Porque nosotros somos hombres de inteligencia que manejamos mucha información, yo he trabajado casi 20 años de mi carrera en el sistema de inteligencia”, sostuvo y defendió su trayectoria al señalar que nunca enfrentó procesos disciplinarios ni penales.

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Detención Policial: Sebastián Marset

El teniente informó que teme por su seguridad y la de su familia luego de que se revelara la identidad de los agentes que participaron en el operativo contra Marset.

Durante la entrevista por videoconferencia, Correa utilizó un barbijo y una gorra. “Si bien ya mi identidad ha sido delatada, mi rostro, ante la sociedad, ante las organizaciones criminales, por lo menos quiero cuidarme, protegerme de algo”, explicó y pidió a los policías que estuvieron en el operativo en la casa de Marset que se presenten como testigos ante la Fiscalía para relatar lo sucedido.

<b>“Ya perdí”, dijo Marset al ser capturado</b>

Según su testimonio, el narcotraficante uruguayo fue aprehendido cerca de las tres de la mañana cuando se encontraba descansando en su habitación. “La chapa (de su dormitorio) era de mucha seguridad, lo encontramos tendido en el piso con el torso descubierto y las manos en la nuca. Lo único que manifestó es: ya perdí”.

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Sebastián Marset permanece con las manos hacia atrás y el torso descubierto durante su traslado al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia.

Correa señaló que uno de los agentes policiales, al descubrir que se trataba de Sebastián Marset le recriminó por haberlo llevado ahí. “¿Por qué nos trajo acá? Nos van a matar”, le habría dicho el policía.

Correa indicó que inmediatamente lo sacó de la vivienda y lo llevó al Aeropuerto de Viru Viru con escoltas mientras que otros agentes se quedaron en el inmueble.

El operativo inició a las 2:50, cuando los agentes llegaron al domicilio de Marset y para las 3:29, éste ya estaba en el aeropuerto, según el registro de comunicaciones que mostró el teniente que encabezó la acción.

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Marset era uno de los criminales más buscados de la región. Tras ser detenido fue expulsado a Estados Unidos, donde actualmente enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.