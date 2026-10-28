Gobierno de Guatemala presenta a su nuevo viceministro de Ingresos: Movimiento Pro Justicia denuncia conflicto de interés

Wilberto Julián Rojas asumió como viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala en sustitución de Patricia Carolina Joachín Godínez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala oficializó el martes 27 de octubre la designación de Wilberto Julián Rojas como viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal, un puesto encargado del seguimiento técnico de la recaudación tributaria y de la gestión hacendaria del país. El contador público y auditor reemplazó a Patricia Carolina Joachín Godínez, quien dejó la función el 1 de octubre, mientras Movimiento Pro Justicia cuestionó antecedentes que, a su juicio, fueron omitidos en la presentación oficial.

Rojas asume una dependencia vinculada con la formulación de la política fiscal y la evaluación de las finanzas estatales. La cartera indicó que su incorporación busca dar continuidad a las estrategias de sostenibilidad de las finanzas públicas y fortalecer los mecanismos de fiscalización del Estado.

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La salida de Joachín Godínez dejó vacante el cargo durante 26 días antes de la oficialización del nuevo nombramiento. La sucesión ocurrió el mismo día en que el actual contralor general de Cuentas, Élfego Castañón, pidió una ampliación presupuestaria de Q375 millones para la Contraloría General de Cuentas.

Un comunicado oficial del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala detalla la trayectoria académica y laboral de Wilberto Julian Rojas como viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

Formación académica y experiencia en fideicomisos estatales

El nuevo viceministro es contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, posee una maestría en Fiscalización de la Administración Pública de la Universidad Galileo y completó el pénsum del Doctorado en Auditoría Financiera con Énfasis en Control Interno Gubernamental.

Su carrera dentro de la administración estatal incluye la dirección de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas. Esa unidad da seguimiento a los fideicomisos estatales y ofrece apoyo técnico para su constitución, modificación, extinción y liquidación.

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Rojas también fue jefe departamental de Fiscalización en la Contraloría General de Cuentas y analista financiero de fideicomisos en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. En ambos puestos desarrolló tareas vinculadas con el control de recursos públicos y el manejo de instrumentos financieros del Estado.

Su experiencia laboral abarca funciones como técnico especializado en Proyectos de Desarrollo y contador general de la Fundación Educativa Fe y Alegría Guatemala. También trabajó en el Fondo de Desarrollo Local Guatemala.

La trayectoria del funcionario incluye docencia universitaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Galileo y la Universidad Mariano Gálvez. Dictó cátedras sobre legislación pública, contrataciones estatales y fiscalización gubernamental.

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El perfil curricular difundido por el Ministerio de Finanzas Públicas consigna capacitaciones en derechos humanos de las mujeres, ética pública, transparencia y aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Rojas participó además como capacitador de la Contraloría General de Cuentas en asuntos relacionados con contrataciones públicas.

Cuestionamientos por el vínculo con la elección de contralor

La designación provocó reparos de Movimiento Pro Justicia, que publicó un mensaje en Facebook para objetar la información divulgada sobre el recorrido del nuevo funcionario. La organización sostuvo que la cartera no incluyó su participación en la comisión que nominó candidatos a la Contraloría General de Cuentas para el período 2026-2030.

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El grupo civil también señaló que Rojas militó en el grupo de electores vinculado con Castañón, quien ocupa el cargo de contralor general de Cuentas. En su publicación, afirmó: “Al presentarlo, el Minfin omite que el nuevo funcionario integró la comisión que nominó candidatos a CGC 2026-2030 y que militó en el grupo de electores de Élfego Castañón”.

La organización agregó que “tal vez optaron por omitir la información, ya que el nombramiento levanta sospechas de pago de favores”. Los señalamientos se centraron en la relación previa entre Rojas y un proceso de elección de autoridades de la entidad que fiscaliza el uso de los recursos públicos.

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Castañón fue electo contralor general de Cuentas por el Congreso de la República. El martes 27 de octubre solicitó ante la Comisión de Finanzas del Congreso una ampliación de Q375 millones para contratar más personal y reforzar la fiscalización preventiva durante 2027.

El Viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal controla el seguimiento de la recaudación tributaria y de la gestión hacendaria dentro de la cartera del Tesoro. El Ministerio de Finanzas Públicas no había emitido una respuesta pública a los cuestionamientos sobre los antecedentes de Rojas en procesos relacionados con la elección de autoridades de la Contraloría General de Cuentas.

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