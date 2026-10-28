América Latina

La Policía Federal dijo que no hay registro de la salida de Flávio Bolsonaro por los controles migratorios brasileños

El organismo sostuvo que la anulación de los documentos del senador no implicaba captura ni seguimiento permanente, mientras prepara un informe sobre su partida, sus acompañantes y la financiación de la aeronave

El avión que trasladó al candidato presidencial derrotado en Brasil partió desde Argentina y aterrizó en el aeropuertp de Miami-Opa Locka
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La Policía Federal de Brasil (PF) informó este miércoles que no existe “ningún registro oficial” de la salida del senador Flávio Bolsonaro por los puestos de control migratorios del país, horas después de que el excandidato presidencial cruzara a Argentina rumbo a Estados Unidos.

La institución explicó que la decisión que le canceló los documentos brasileños y le ordenó entregar los de otras nacionalidades “no caracteriza por sí misma la condición de prófugo” y que tampoco autorizaba su detención ni someterlo a vigilancia permanente.

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Según el comunicado, la Policía Federal contactó al Tribunal Supremo Federal (STF) el domingo, día de la segunda vuelta electoral, tras detectar “un riesgo inminente” de que Bolsonaro abandonara el país. La PF aclaró que en ningún momento solicitó la detención del senador.

Entre las medidas pedidas por la Policía ante el magistrado Alexandre de Moraes figuraron la confiscación de pasaportes, la prohibición de salir del país y la restricción de contacto con otras personas investigadas. El pedido surgió de la causa en la que Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz son investigados por presunto lavado de dinero.

El magistrado del STF accedió a las peticiones y la Policía canceló los pasaportes ordinario y diplomático del senador, además de incluir una alerta migratoria en el sistema de control fronterizo SONAR. El lunes por la mañana, Flávio fue citado formalmente para entregar en un plazo de 24 horas cualquier pasaporte de otra nacionalidad en su poder, pero el plazo expiró sin que cumpliera la orden.

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El avión privado que trasladó a la familia Bolsonaro realizó una escala técnica en Guayaquil antes de su arribo al aeropuerto de Opa-Locka. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui/File Photo)
El avión privado que trasladó a la familia Bolsonaro realizó una escala técnica en Guayaquil antes de su arribo al aeropuerto de Opa-Locka. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui/File Photo)

La policía informó además que investiga las circunstancias que rodearon el incumplimiento de las disposiciones judiciales. Según consignó la cadena CNN, la Policía Federal prepara un informe que deberá detallar dónde y cuándo salió el senador de Brasil, quién lo acompañó y quién pudo haber colaborado con su partida, además de indagar sobre el origen y la financiación del avión privado utilizado.

El cruce por Argentina y el vuelo hasta Florida

Bolsonaro pasó prácticamente todo el martes escondido en Brasil, sin responder a los intentos de comunicación de sus aliados, antes de cruzar la frontera horas después de conocerse las primeras informaciones sobre sus planes de fuga. La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que el senador atravesó el Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, la noche del martes “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la concesión de visados para el senador Flávio Bolsonaro y su grupo familiar. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la concesión de visados para el senador Flávio Bolsonaro y su grupo familiar. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Para ingresar al país vecino, Flávio utilizó su pasaporte italiano, nacionalidad que posee desde 2023 según un documento de 2025 del Parlamento de Italia. Tras cruzar la frontera, él, su esposa y sus dos hijas abordaron un avión privado que partió de Puerto Iguazú con una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, donde la aeronave cargó combustible antes de despegar nuevamente. El vuelo aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Opa-Locka, en las afueras de Miami, Florida.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que concederá visado al senador y a su familia. El presidente Donald Trump, aliado de la familia Bolsonaro, se refirió a la situación antes de la llegada del senador al país: “Creo que son buenas personas. La elección fue muy extraña, creo que fue terrible”.

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