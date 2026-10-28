América Latina

Kast activa plan nacional contra incendios con inversión de USD 169 millones y más de 7 mil kilómetros de cortafuegos

“Vamos a enfrentar un verano que va a ser duro”, señaló el presidente Kast

Kast activa plan nacional contra incendios forestales con inversión de USD 169 millones y más de 7 mil kilómetros de cortafuegos
El plan contempla tres ejes: prevenir la aparición de focos, detectar a tiempo las emergencias y mejorar la capacidad de respuesta ante un incendio.
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Con un presupuesto de $166.600 millones de pesos (poco más de USD 169 millones) y un fuerte despliegue de recursos humanos, tecnológicos y aéreos, el presidente José Antonio Kast puso este martes en marcha desde el Aeródromo de Tobalaba la estrategia nacional para enfrentar los incendios forestales durante la temporada 2026-2027.

La iniciativa busca reforzar tres frentes fundamentales: prevenir la aparición de focos de incendio, detectar oportunamente las emergencias y mejorar la capacidad de respuesta ante el avance de las llamas. Para ello, el plan contempla un importante contingente de brigadistas, aeronaves especializadas y sistemas de vigilancia distribuidos a lo largo del territorio nacional.

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Durante la presentación, el mandatario puso el acento en la responsabilidad compartida frente a una amenaza que no depende únicamente de las condiciones meteorológicas, sino también de las acciones humanas y de la capacidad de anticipación de las autoridades.

“Nosotros no podemos evitar los efectos, los dramas que se generan por factores climáticos, pero sí podemos prevenir. Y ese es el llamado que queremos hacer hoy: a la prevención y a la coordinación”, señaló Kast.

“Hoy día tenemos que generar conciencia no solamente por el tema de los aludes, el crecimiento de las quebradas, sino de cómo vamos a enfrentar un verano que va a ser duro”, agregó.

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De acuerdo al jefe de Estado, “ya vemos lo que ha pasado en el hemisferio norte. Vemos como el tema del fenómeno de El Niño está afectando a a los países vecinos (...) Lo más probable es que en el verano vamos a tener que pedir colaboración también de otros países, porque, por mucho material que tengamos, aeronaves, camiones, voluntarios, brigadistas, puede que todo se haga poco, porque puede ser un verano complejo”.

Kast activa plan nacional contra incendios forestales con inversión de USD 169 millones y más de 7 mil kilómetros de cortafuegos
El mandatario lanzó la iniciativa desde el Aeródromo de Tobalaba en Santiago.

Respuesta público-privada

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, recordó por su parte que el combate de los incendios no constituye una tarea exclusiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), pues la estrategia involucra a distintas reparticiones públicas y contempla mecanismos de colaboración con organismos privados para mejorar la preparación y la reacción ante situaciones críticas.

“Esto no es solamente un tema de CONAF. Desde que comenzó el gobierno del presidente Kast, todo el Estado de Chile ha estado muy preocupado en cómo vamos a abordar la temporada de incendios. Y para esos efectos, todas las agencias del Estado, todos los servicios públicos, todos los ministerios que tienen que ver sobre el particular, nos hemos articulado y estamos actuando coordinadamente”, aseguró.

El plan contempla más de 40 protocolos y convenios de colaboración entre instituciones públicas y privadas, y entre las acciones previstas figuran operaciones aéreas conjuntas, simulacros regionales y labores de reducción de vegetación combustible en zonas vulnerables.

Kast activa plan nacional contra incendios forestales con inversión de USD 169 millones y más de 7 mil kilómetros de cortafuegos
Los brigadistas cavarán 7.200 kilómetros de cortafuegos.

El “Botón Rojo” y 7.200 kms de cortafuegos

La modernización de las herramientas de vigilancia constituye otro de los componentes destacados de la estrategia. Según explicó la directora ejecutiva de CONAF, Aída Baldini, durante los últimos meses se han introducido mejoras tecnológicas destinadas a entregar información más precisa sobre las condiciones de riesgo.

Uno de los sistemas que será reforzado es el denominado “Botón Rojo”, herramienta que permite identificar períodos y territorios con condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios.

“Desde marzo a la fecha hemos dado un salto cuantitativo en lo que significa tecnología. Hemos modernizado los sistemas que ya veníamos usando como ”Botón Rojo", por ejemplo, pero ahora vamos a tener “Botón Rojo” con una precisión del combustible, de los horarios, absolutamente todo que va a permitir que el país responda de mejor forma a los días de mayor riesgo".

En paralelo, la prevención territorial considera intervenciones para reducir la cantidad de vegetación que puede alimentar un incendio. El programa incluye capacitaciones, campañas informativas, preparación de comunidades y establecimientos educacionales, además de trabajos de mitigación durante todo el año.

Entre las principales medidas se encuentran la construcción de cortafuegos, puesto que “sin prevención no tenemos ninguna posibilidad de pasar la temporada sin catástrofe. El Presidente nos encargó directamente a través del ministro de Agricultura que hiciéramos una cantidad de cortafuegos que no se han hecho nunca en el país. Vamos por 7.200 kilómetros de cortafuegos y de mitigación”, cerró Baldini.

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