Panamá

Confirman detención de exejecutivo bancario investigado en Panamá por fraude fiscal de más de $40 millones

El Tribunal Superior de Apelaciones rechazó el recurso presentado por la defensa del imputado, vinculado al caso Pandora, una investigación que suma 22 personas procesadas por la presunta manipulación de créditos fiscales en el sistema e-Tax.

Manos de un hombre sujetas con esposas a la espalda, frente a una mesa con una computadora, una tableta y un teléfono.
El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá confirmó la detención provisional de un exejecutivo bancario de 54 años, investigado por su presunta participación en el caso Pandora. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Arnold Enrique Salgado Galeano, de 54 años, exvicepresidente de Finanzas de BAC Panamá, continuará detenido provisionalmente por su presunta participación en la Operación Pandora, que investiga un fraude fiscal superior a 40 millones de dólares.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar impuesta contra el exejecutivo bancario.

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Los magistrados rechazaron por unanimidad el recurso presentado por la defensa, al considerar que persisten riesgos procesales y elementos que vinculan al imputado con las irregularidades investigadas.

Salgado había sido detenido el 6 de octubre y enfrenta cargos por presunta corrupción privada y delincuencia organizada, relacionados con operaciones de créditos fiscales.

Dos carpetas marrones apiladas sobre un escritorio de madera. Las carpetas tienen etiquetas que dicen 'Operación Pandora DGI'. Hay papeles dentro de la carpeta superior.
La Operación Pandora investiga un presunto fraude fiscal superior a $40 millones, mediante la manipulación de registros tributarios y operaciones irregulares con créditos fiscales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia, el fiscal Emeldo Márquez presentó declaraciones que señalan al exbanquero como una persona que presuntamente facilitaba la negociación de créditos fiscales.

Uno de los coimputados, Carlos Ferguson, aseguró haberle entregado 50,000 dólares mediante dos cheques, como agradecimiento por agilizar gestiones relacionadas con estas operaciones.

La Fiscalía también presentó información sobre 36 correos electrónicos eliminados por Salgado, que habrían contenido comunicaciones con personas investigadas. Además, señaló movimientos de dinero desde cuentas del imputado hacia familiares y terceros.

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La defensa sostuvo que las transferencias tenían justificación familiar y negó que su cliente participara en actividades delictivas.

Salgado, quien dejó su cargo bancario en septiembre, es el único exejecutivo financiero entre los 22 imputados que registra actualmente la Operación Pandora.

Hombre sentado frente a un monitor de computadora que muestra el sitio web e-TAX 2.0 de la DGI Panamá y la bandera del país. Una lámpara y libros en el escritorio.
El sistema e-Tax 2.0 permite a los contribuyentes realizar declaraciones, consultar sus cuentas y gestionar obligaciones tributarias ante la Dirección General de Ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación comenzó en mayo de 2025 y derivó en allanamientos y aprehensiones durante julio de 2026, cuando las autoridades identificaron una presunta estructura integrada por particulares y funcionarios tributarios.

El mecanismo investigado consistía en manipular registros del sistema e-Tax 2.0, administrado por la Dirección General de Ingresos (DGI), para eliminar cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que habían pagado sus obligaciones.

Mediante estas alteraciones, los involucrados presuntamente generaban o aprovechaban créditos fiscales irregulares, que posteriormente eran negociados para obtener dinero.

Los créditos fiscales representan saldos reconocidos a favor de los contribuyentes, generalmente originados por pagos en exceso, retenciones u otras situaciones previstas en la legislación tributaria.

Estos recursos pueden utilizarse para compensar obligaciones fiscales y, cuando la normativa lo permite, ser objeto de cesión o transferencia mediante procedimientos establecidos.

Cuatro certificados de créditos fiscales DGI sobre un escritorio de madera, con gafas, portalápices, engrapadora y una persona trabajando en un ordenador al fondo.
Los créditos fiscales son saldos reconocidos a favor de los contribuyentes que pueden utilizarse para compensar obligaciones tributarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación panameña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presunta organización habría aprovechado las debilidades de los controles informáticos para modificar información tributaria y negociar derechos de cobro sin respaldo legítimo. Según las investigaciones, parte de los créditos terminó en operaciones vinculadas con BAC Panamá, entidad que ha negado participar en el esquema y asegura colaborar con las autoridades.

La plataforma e-Tax 2.0 constituye una herramienta fundamental para la administración tributaria, porque permite presentar declaraciones, consultar estados de cuenta, efectuar pagos y gestionar obligaciones fiscales. Su utilización por personas naturales y empresas convierte la integridad de sus registros en un elemento esencial para proteger la recaudación del Estado.

Las investigaciones han identificado presuntas irregularidades cometidas entre 2024 y 2025, con participación de funcionarios que habrían tenido acceso a información y procedimientos internos.

Durante los primeros operativos de julio fueron imputadas 16 personas, mientras que las diligencias posteriores elevaron el total a 22, por distintos delitos económicos y contra la administración pública.

El fiscal Márquez había advertido que la cantidad de personas investigadas podría aumentar, debido a la complejidad de las operaciones y al análisis de documentos bancarios. Las autoridades también investigan el destino de los fondos, pues parte del dinero presuntamente se distribuyó mediante pagos en efectivo, dificultando reconstruir su recorrido.

Un expediente de cartón con el texto CASO PANDORA, hojas de papel y unas esposas metálicas sobre un escritorio de madera.
La investigación del caso Pandora alcanza a 22 imputados, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares, por su presunta participación en una estructura que operaba mediante la alteración de cuentas tributarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escándalo llevó al Gobierno a anunciar la sustitución integral del sistema e-Tax por una plataforma tecnológica más moderna. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que el nuevo mecanismo incorporará registros digitales de cada operación, controles automatizados y herramientas de auditoría continua, para reducir las posibilidades de manipulación de información.

La modernización también contempla el seguimiento de los expedientes en tiempo real y la eliminación de procedimientos manuales vulnerables a intervenciones irregulares.

El objetivo es fortalecer la transparencia tributaria y garantizar que los recursos recaudados ingresen efectivamente al Estado, evitando operaciones como las investigadas en Pandora.

Mientras tanto, la Fiscalía solicitará que el proceso sea declarado causa compleja, con el propósito de disponer de mayor tiempo para completar diligencias y analizar documentación. Salgado permanecerá bajo detención provisional mientras avanza la investigación.

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