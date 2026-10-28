Cuba

En plena crisis por apagones, la dictadura cubana crea el Premio Nacional de Eficiencia Energética

El régimen institucionalizó el galardón en plena crisis, con apagones que superan las 20 horas diarias en varias provincias. El reconocimiento consiste en un trofeo, placa o diploma, sin ninguna remuneración económica

Silueta oscura de Cuba con postes y cables caídos sobre fondo gris y una mano que sostiene una cerilla encendida en la parte inferior.
El anuncio del galardón llega cuando la Unión Eléctrica ya ha reportado que más del 64% de la demanda energética en el país ha quedado sin cobertura por falta de generación./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mientras millones de cubanos enfrentan cortes eléctricos diarios y fallas generalizadas del sistema, la dictadura cubana creó el Premio Nacional de la Eficiencia Energética y el Uso de las Fuentes Renovables de Energía, un reconocimiento que no contempla incentivos económicos para sus ganadores.

La medida quedó formalizada mediante el Acuerdo 10452 del Consejo de Ministros, aprobado el 16 de septiembre y publicado el 27 de octubre en la Gaceta Oficial, según publico CiberCuba.

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El galardón será entregado por el Ministerio de Energía y Minas de Cuba a personas o entidades que acrediten aportes al uso racional de la electricidad, las fuentes renovables y el desarrollo económico y social del país.

El anuncio coincide con uno de los momentos más graves de la crisis energética que atraviesa Cuba, donde los apagones superan las 20 horas diarias en varias provincias. La Unión Eléctrica informó este lunes que la disponibilidad prevista para la hora de mayor consumo era de 1,030 megavatios, frente a una demanda de 2,900 megavatios. La diferencia implicaba que más del 64% de la demanda eléctrica quedaría sin cobertura.

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El premio tendrá un único ganador cada año y podrá recaer en una persona o una entidad. La entrega se realizará en la jornada por el Día Mundial de la Eficiencia Energética. El reconocimiento consistirá en un trofeo, placa, diploma u otro documento acreditativo, sin remuneración económica.

Las interrupciones en el suministro de electricidad superaron las 60 horas continuas en diversas provincias del interior cubano. /(AP Foto/Ramón Espinosa)
Las interrupciones en el suministro de electricidad superaron las 60 horas continuas en diversas provincias del interior cubano. /(AP Foto/Ramón Espinosa)

La normativa establece que los gastos de la ceremonia no podrán superar el equivalente a diez veces el salario medio vigente durante el año fiscal anterior. La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) tendrá a su cargo la convocatoria y las nominaciones, mientras que el ministro de Energía y Minas designará al jurado encargado de elegir al premiado.

El sistema eléctrico cubano acumula fallas y déficits de generación

La creación del premio ocurre después de una sucesión de apagones que dejó a buena parte de la isla sin servicio durante horas o días. El 18 de septiembre, la red eléctrica nacional sufrió un nuevo colapso que dejó sin electricidad a millones de habitantes. La agencia Associated Press informó entonces que el corte general fue, al menos, el sexto registrado durante 2026.

Las autoridades cubanas atribuyeron ese apagón a una falla en líneas de transmisión del occidente del país y a condiciones meteorológicas inestables. La recuperación avanzó de forma gradual y, hacia la noche de ese día, apenas el 5% de los usuarios de La Habana había recuperado el suministro, según datos oficiales recogidos por AP.

En julio, Reuters reportó otro apagón nacional, el tercero del año hasta ese momento. La interrupción afectó a cerca de 10 millones de personas y dejó a hospitales, centros de producción de alimentos y otros servicios esenciales bajo esquemas de respaldo. La agencia señaló que la capital apenas podía cubrir el 1% de su demanda eléctrica durante las primeras horas de la restauración.

A comienzos de agosto ocurrió otro colapso total de la red. Para entonces, los cortes programados ya se extendían durante más de 30 horas consecutivas en sectores de La Habana y llegaban a superar las 60 horas en provincias del interior, de acuerdo con reportes de agencias internacionales.

Pintura al óleo de cinco personas sentadas a una mesa con fichas de dominó y una vela encendida colocada dentro de una botella.
La falta de energía afecta el bombeo de agua potable y dificulta la conservación de alimentos y medicamentos en los hogares./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes afectan el agua, los alimentos y las comunicaciones

La crisis supera el acceso a la iluminación doméstica. La falta de energía limita el bombeo de agua, dificulta la conservación de alimentos y medicamentos, afecta el transporte público y provoca interrupciones en la telefonía e internet. El 26 de octubre, la Unión Eléctrica anticipó un déficit de 1,870 megavatios y una afectación de 1,900 megavatios durante el horario pico.

El deterioro de las centrales termoeléctricas, las averías recurrentes y la escasez de combustible explican parte de la situación. La central Antonio Guiteras, una de las principales del país, volvió a salir de servicio este mes, mientras varias unidades de las plantas de Mariel, Santa Cruz, Felton, Nuevitas y Renté permanecían paralizadas por fallas o mantenimiento.

En ese contexto, el nuevo premio pretende promover el ahorro y la generación renovable en un país donde numerosas familias dependen de ventiladores, baterías, pequeños paneles solares y cocinas alternativas para atravesar las jornadas sin electricidad. El Acuerdo 10452 entró en vigor el 27 de octubre y el Ministerio de Energía y Minas deberá aprobar la reglamentación para las candidaturas y la selección del ganador.

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