República Dominicana elevó 3.7% la inversión extranjera directa y 14% las exportaciones

La inversión extranjera directa y las exportaciones de bienes dominicanas sumaron USD 17,771.5 millones entre enero y septiembre de 2026. (EFE/ Orlando Barría)

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El aumento aproximado de 11.2% frente al mismo período de 2025 llevó el total conjunto de inversión extranjera directa y exportaciones de bienes de República Dominicana a USD 17,771.5 millones entre enero y septiembre de 2026, USD 1,784 millones más que los USD 15,987.5 millones registrados un año antes.

Los datos preliminares del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) muestran avances en ambos indicadores. La inversión extranjera directa alcanzó USD 4,525.1 millones y las exportaciones de bienes llegaron a USD 13,246.4 millones durante los primeros nueve meses del año.

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República Dominicana registró un aumento de 3.7% en la inversión extranjera directa y de aproximadamente 14% en las exportaciones de bienes entre enero y septiembre de 2026. El resultado reunió mayores ingresos de capital internacional y un incremento de las ventas externas de productos nacionales y de zonas francas.

Las exportaciones de bienes crecieron cerca de 14% hasta septiembre

Las exportaciones de bienes alcanzaron USD 13,246.4 millones en los primeros nueve meses del año con un crecimiento cercano al 14%. (Foto: Rafael Calventi)

Las exportaciones de bienes totalizaron USD 13,246.4 millones en el período analizado. En igual tramo de 2025, el valor había sido de USD 11,624.3 millones.

El crecimiento estuvo impulsado por las exportaciones de bienes nacionales, que aumentaron 27.4% hasta USD 6,571.2 millones. Las exportaciones de zonas francas, a su vez, subieron 3.2% y alcanzaron USD 6,675.2 millones.

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Ambos componentes explicaron el resultado de las ventas externas de bienes. Las cifras reflejan un aumento de la oferta exportable dominicana en los mercados internacionales.

El desempeño de las exportaciones se produjo junto con acciones públicas y privadas dirigidas a la promoción comercial, la identificación de oportunidades y el acompañamiento a empresas con presencia o interés en mercados externos.

La inversión extranjera directa sumó USD 4,525.1 millones

La inversión extranjera directa ascendió a USD 4,525.1 millones entre enero y septiembre de 2026. El monto fue USD 161.9 millones mayor que los USD 4,363.2 millones captados en el mismo período del año anterior.

El incremento interanual fue de 3.7%, según las cifras preliminares del BCRD. El comportamiento se incorporó a una trayectoria de aumento de los flujos de inversión extranjera recibidos por el país.

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Entre 2010 y 2019, República Dominicana recibió un promedio anual de USD 2,538.0 millones en inversión extranjera directa. Durante el período 2021-2025, el promedio anual se ubicó en USD 4,248.4 millones.

La diferencia entre ambos promedios representó un aumento de 67.4%. El dato muestra una mayor captación de capital extranjero respecto de la década anterior.

Las ventas de bienes nacionales al exterior aumentaron un 27.4% y las exportaciones de zonas francas totalizaron USD 6,675.2 millones. (EFE/ Orlando Barría)

ProDominicana vinculó los resultados con las políticas de competitividad

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel, sostuvo que la inversión extranjera directa y las exportaciones son componentes vinculados al desarrollo productivo y a la inserción internacional del país.

“Estos resultados reflejan la confianza que continúa generando la República Dominicana entre los inversionistas internacionales y el fortalecimiento de nuestra capacidad exportadora”, expresó Pimentel.

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El funcionario señaló que los resultados están asociados a un trabajo entre instituciones públicas y el sector privado. También mencionó políticas dirigidas a mejorar la competitividad, facilitar las inversiones y ampliar las oportunidades de las empresas en el exterior.

ProDominicana desarrolla acciones de promoción internacional, inteligencia de mercados y acompañamiento a empresas e inversionistas. La institución enmarca esas tareas en una estrategia que reúne objetivos de desarrollo productivo, comercio exterior y promoción de inversiones.

La entidad también promueve la diversificación de las exportaciones y la identificación de nuevas oportunidades comerciales. Estas medidas se suman a los esfuerzos para atraer y expandir proyectos de inversión.

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La Ventanilla Única de Inversión integró 50 trámites de 26 instituciones

La República Dominicana captó USD 4,525.1 millones por concepto de inversión extranjera directa entre enero y septiembre. (Foto: Banco Central de la República Dominicana)

La Ventanilla Única de Inversión (VUI), coordinada por ProDominicana, integra 50 trámites de 26 instituciones. Entre los organismos incluidos figuran diversos ayuntamientos.

Hasta septiembre de 2026, la plataforma realizó 601 actividades de promoción y uso. Además, brindó 922 asistencias a inversionistas y registró 715 usuarios inscritos y activos.

La VUI tiene como objetivo simplificar los procesos vinculados a la inversión en el país. Su funcionamiento forma parte de las acciones de facilitación promovidas por ProDominicana.

La institución desarrolla medidas orientadas a vincular a proveedores locales con las cadenas de valor. También impulsa actividades de mayor valor agregado, incluidos los servicios modernos y los sectores relacionados con la economía digital.

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Pimentel indicó que la estrategia contempla la articulación entre la inversión extranjera y las exportaciones. Según explicó, el enfoque busca ampliar las oportunidades comerciales, los encadenamientos productivos y la participación de empresas dominicanas en los mercados internacionales.