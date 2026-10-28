Costa Rica

La presidenta Laura Fernández viajará al Vaticano y a Madrid en su tercera gira internacional desde mayo

La mandataria costarricense mantendrá una audiencia con León XIV el 29 de octubre y participará el 4 y 5 de noviembre en la Cumbre Iberoamericana, antes de volver el día 6

El papa León XIV recibirá en audiencia privada a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante una próxima visita oficial al Vaticano. (Imagen ilustrativa Infobae)
El papa León XIV recibirá en audiencia privada a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante una próxima visita oficial al Vaticano. (Imagen ilustrativa Infobae)
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, suma esta semana su tercer viaje internacional en apenas cinco meses de gestión, después de que sus dos giras anteriores giraran en torno a la seguridad y el combate al crimen organizado junto a Colombia y El Salvador.

Esta vez el eje cambia: la mandataria viajará primero al Vaticano y luego a Madrid, según informó la agencia EFE.

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Audiencia con el papa León XIV antes de la cumbre de Madrid

La primera escala de la gira ocurrirá el jueves 29 de octubre, cuando Fernández se reúna con el papa León XIV. A ese encuentro se suma una cita con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, de acuerdo con lo informado por la Casa Presidencial costarricense a EFE.

La mandataria, católica practicante, adelantó el mensaje que llevará al pontífice cuando anunció la gira el 23 de septiembre. “Llegaré ante el santo padre con enorme emoción y humildad, llevando en mi corazón a Costa Rica y a cada familia que encuentra en Dios la fuerza para levantarse, luchar y seguir adelante”, expresó entonces.

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Fernández agregó que será “un honor” recibir las palabras de León XIV y pedirle que tenga presente en sus oraciones al pueblo costarricense. La Presidencia remarcó que la mandataria llevará un saludo de las familias del país, cuya Constitución Política de 1949 establece la religión católica como oficial.

Costa Rica envía a su jefa de Estado al Vaticano y después a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, prevista para el 4 y 5 de noviembre, en lo que constituye su tercer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en mayo. El Gobierno no detalló otras reuniones de la agenda europea.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, junto al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, durante una ceremonia de bienvenida previa a unas conversaciones bilaterales centradas en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, en Barranquilla, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Charlie Cordero
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, junto al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, durante una ceremonia de bienvenida previa a unas conversaciones bilaterales centradas en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, en Barranquilla, Colombia, el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Charlie Cordero

De Colombia a El Salvador: una diplomacia centrada en el crimen organizado

Los dos viajes previos de Fernández tuvieron un signo distinto al actual. En septiembre visitó Colombia, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella para afianzar alianzas contra el crimen organizado y el narcotráfico, según EFE.

Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Reunión entre Laura Fernández, presidente de Costa Rica, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El 16 de octubre viajó a El Salvador para encontrarse con el mandatario Nayib Bukele con el mismo objetivo: reforzar la cooperación contra el crimen transnacional.

Allí recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel del Gobierno salvadoreño, con capacidad para 40,000 presidiarios y donde permanecen miles de pandilleros.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (c), visita el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) este viernes, en Tecoluca (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (c), visita el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) este viernes, en Tecoluca (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

Tres días antes de esa visita, el Gobierno de Fernández había inaugurado el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), una megacárcel para 5,100 presos inspirada en el modelo salvadoreño. En esta nueva gira acompañará a la presidenta el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, quien confirmó el dato a EFE.

Más de 14 presidentes confirmados para la cumbre de Madrid

La cita en la capital española no es un encuentro menor. El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, anticipó que más de 14 presidentes acudirán a la XXX Cumbre Iberoamericana y que todos los cancilleres de la región ya confirmaron asistencia, según informó Europa Press, agencia española de noticias.

Más de 3.200 agentes velarán por la seguridad durante la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid
Más de 3.200 agentes velarán por la seguridad durante la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

Allamand señaló que el encuentro arrojará “los resultados más concretos en 20 años” y que contará con una asistencia “muy contundente”.

El funcionario reconoció, sin embargo, que persisten dudas sobre la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, mientras expresó “buenas expectativas” respecto de la asistencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los ausentes confirmados figuran el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el propio homólogo colombiano de Fernández, Abelardo de la Espriella, de acuerdo con la misma fuente.

El rey Felipe VI presidirá el encuentro, que reunirá a los 22 países de la Comunidad Iberoamericana y abordará una declaración conjunta sobre inteligencia artificial, respuesta ante desastres naturales y movilidad académica.

El papa recibe a la mandataria tras una cirugía pulmonar

El encuentro entre Fernández y León XIV llega pocos días después de que el pontífice recibiera el alta hospitalaria tras una intervención en la que le extirparon un nódulo pulmonar, según informó Observador.cr, portal costarricense.

El papa continúa su recuperación en Ciudad del Vaticano, el mismo lugar donde está previsto el encuentro con la mandataria.

La gira se extenderá hasta el 6 de noviembre, cuando Fernández tiene previsto regresar a Costa Rica tras completar su paso por el Vaticano y por Madrid.

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