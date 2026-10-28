“No habrá desabastecimiento”: gremial prevé abasto de maíz y frijol pese a sequía en El Salvador

La Mesa Agropecuaria descarta un desabastecimiento de maíz, frijol y hortalizas en El Salvador tras las cosechas de invierno. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

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Pese a las pérdidas que la sequía provocó en cultivos de distintas zonas del país, no se anticipa desabastecimiento de maíz, frijol ni hortalizas, según afirmó Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, durante una entrevista en Frente a Frente.

Rendón basó esa previsión en la producción de invierno que, según expuso, se logró cosechar en varias regiones, así como en las siembras de postrera que se encontraban en desarrollo. Consultado sobre una posible escasez, respondió: “No va a haber, no hay. Ni desabastecimiento”.

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El dirigente mencionó cifras del programa de aumento de la producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería. De acuerdo con sus declaraciones, ese programa reúne alrededor de 150 mil manzanas de maíz, 40 mil manzanas de frijol, ocho mil manzanas de hortalizas y 25 mil manzanas de maicillo.

“Comida hay”, sostuvo Rendón. El representante diferenció la disponibilidad de granos y hortalizas de la preocupación por el alimento para el ganado ante una posible prolongación de la época seca.

La producción de invierno y las siembras de postrera

El programa oficial de aumento de la producción abarca 150 mil manzanas de maíz y 40 mil manzanas de frijol. (Redes de Óscar Domínguez)

Rendón señaló que la cosecha de frijol y maíz de invierno ayudó a mantener la oferta de granos durante los meses de sequía. Recordó que, en junio, había incertidumbre sobre la conveniencia de sembrar por la falta de lluvias, pero algunos agricultores decidieron cultivar en las zonas donde esperaban mejores condiciones.

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El coordinador estimó que hubo unas 30 mil manzanas de frijol de invierno. A su juicio, esa producción contribuyó a que los precios del grano se mantuvieran y evitó una mayor especulación.

Rendón detalló que en la cooperativa de El Porvenir, Santa Ana se sembraron alrededor de 2,300 manzanas de frijol durante el invierno.

Rendón indicó que hubo siembras de frijol de invierno en Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate Norte, La Libertad, Chalatenango, La Paz y La Paz Centro. Según explicó, esas zonas tuvieron lluvias con mayor regularidad que los territorios del corredor seco y parte de Oriente.

El dirigente sostuvo que las siembras de postrera permitirían compensar una parte de los daños provocados por la sequía. Añadió que los cultivos de maíz y frijol que mostró durante el programa estaban en desarrollo.

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La dependencia de Guatemala y Honduras

El Salvador mantiene la importación de alimentos desde Guatemala y Honduras debido a que no alcanza la autosuficiencia agrícola. (FAO El Salvador)

Rendón reconoció que El Salvador todavía requiere productos de Guatemala y Honduras para cubrir parte de la demanda agrícola. “No somos” autosuficientes, respondió al abordar el abastecimiento desde los países vecinos.

El dirigente afirmó que hay alrededor de siete mil manzanas de hortalizas en producción permanente. Según su evaluación, esa oferta ha reducido el impacto que antes podían generar los cierres fronterizos de Guatemala sobre los precios internos.

Rendón sostuvo que aún pueden presentarse desequilibrios temporales en algunos productos, pero afirmó que el país tiene una mayor capacidad de producción local que en años anteriores.

Rendón estima pérdidas en 15 mil manzanas de maíz

Rendón estimó que la sequía afectó 15 mil manzanas de maíz de invierno. Según explicó, las pérdidas se identificaron tras una reunión de líderes agrícolas de todo el país con personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizada en la última semana de agosto.

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El dirigente afirmó que los daños no se concentraron únicamente en Oriente, sino que también abarcaron puntos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate.

Rendón recordó que había recomendado no sembrar en Oriente por la falta de agua. Explicó que una parte de los productores decidió asumir el riesgo y señaló que él también perdió una milpa, debido a que su reservorio no logró acumular agua.

La falta de lluvias causó la pérdida de 15 mil manzanas de maíz de invierno en diversas zonas del territorio salvadoreño. (Cortesía: @oscardomsv).

El decreto de emergencia y la línea 912

Desde el 7 de octubre de 2026, El Salvador se encuentra bajo un estado de emergencia nacional ante las afectaciones meteorológicas y agrícolas vinculadas con la sequía.

La medida permitió activar recursos para llevar alimentos a zonas donde se secaron milpas y frijolares. De acuerdo con Rendón, el decreto también amplió las herramientas disponibles para atender a los productores afectados y gestionar apoyos.

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Indicó que agricultores, ganaderos y otros integrantes del sector agropecuario pueden comunicarse a la línea 912 de Agroconecta para reportar pérdidas de cultivos en una comunidad para que técnicos verifiquen los daños.

La línea también puede utilizarse ante la presencia de plagas en cultivos de maíz o frijol. Rendón afirmó que el servicio conecta a los productores con especialistas que pueden brindar orientación sobre los productos y las dosis que deben aplicar.

El dirigente añadió que los ganaderos pueden acudir a Agroconecta si sus animales presentan afectaciones. Según dijo, el sistema permite enlazarlos con personal veterinario para recibir indicaciones.

Rendón pide preparación ante El Niño

El estado de emergencia nacional facilitó la habilitación de la línea 912 para reportes de plagas y pérdidas de cultivos. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería).

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) se tiene prevista la presencia y el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

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Se pronostica un fenómeno fuerte o muy fuerte y una posible prolongación de la época seca. Rendón afirmó que las organizaciones agrícolas han comenzado a alertar a productores, en especial a ganaderos.

El coordinador pidió que los ganaderos se preparen con alimento y silo para sus animales ante la posibilidad de que las lluvias sean escasas y los pastos no se recuperen con la regularidad esperada.