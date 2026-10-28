El Salvador

“No habrá desabastecimiento”: gremial prevé abasto de maíz y frijol pese a sequía en El Salvador

La gremial agrícola señaló que el país mantiene producción local de hortalizas y granos, aunque reconoció que todavía requiere importaciones de Guatemala y Honduras para cubrir una parte de la demanda

La Mesa Agropecuaria descarta un desabastecimiento de maíz, frijol y hortalizas en El Salvador tras las cosechas de invierno. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
La Mesa Agropecuaria descarta un desabastecimiento de maíz, frijol y hortalizas en El Salvador tras las cosechas de invierno. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
Guardar

Pese a las pérdidas que la sequía provocó en cultivos de distintas zonas del país, no se anticipa desabastecimiento de maíz, frijol ni hortalizas, según afirmó Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, durante una entrevista en Frente a Frente.

Rendón basó esa previsión en la producción de invierno que, según expuso, se logró cosechar en varias regiones, así como en las siembras de postrera que se encontraban en desarrollo. Consultado sobre una posible escasez, respondió: “No va a haber, no hay. Ni desabastecimiento”.

PUBLICIDAD

El dirigente mencionó cifras del programa de aumento de la producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería. De acuerdo con sus declaraciones, ese programa reúne alrededor de 150 mil manzanas de maíz, 40 mil manzanas de frijol, ocho mil manzanas de hortalizas y 25 mil manzanas de maicillo.

“Comida hay”, sostuvo Rendón. El representante diferenció la disponibilidad de granos y hortalizas de la preocupación por el alimento para el ganado ante una posible prolongación de la época seca.

La producción de invierno y las siembras de postrera

El programa oficial de aumento de la producción abarca 150 mil manzanas de maíz y 40 mil manzanas de frijol. (Redes de Óscar Domínguez)
El programa oficial de aumento de la producción abarca 150 mil manzanas de maíz y 40 mil manzanas de frijol. (Redes de Óscar Domínguez)

Rendón señaló que la cosecha de frijol y maíz de invierno ayudó a mantener la oferta de granos durante los meses de sequía. Recordó que, en junio, había incertidumbre sobre la conveniencia de sembrar por la falta de lluvias, pero algunos agricultores decidieron cultivar en las zonas donde esperaban mejores condiciones.

PUBLICIDAD

El coordinador estimó que hubo unas 30 mil manzanas de frijol de invierno. A su juicio, esa producción contribuyó a que los precios del grano se mantuvieran y evitó una mayor especulación.

Rendón detalló que en la cooperativa de El Porvenir, Santa Ana se sembraron alrededor de 2,300 manzanas de frijol durante el invierno.

Rendón indicó que hubo siembras de frijol de invierno en Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate Norte, La Libertad, Chalatenango, La Paz y La Paz Centro. Según explicó, esas zonas tuvieron lluvias con mayor regularidad que los territorios del corredor seco y parte de Oriente.

El dirigente sostuvo que las siembras de postrera permitirían compensar una parte de los daños provocados por la sequía. Añadió que los cultivos de maíz y frijol que mostró durante el programa estaban en desarrollo.

La dependencia de Guatemala y Honduras

El Salvador mantiene la importación de alimentos desde Guatemala y Honduras debido a que no alcanza la autosuficiencia agrícola. (FAO El Salvador)
El Salvador mantiene la importación de alimentos desde Guatemala y Honduras debido a que no alcanza la autosuficiencia agrícola. (FAO El Salvador)

Rendón reconoció que El Salvador todavía requiere productos de Guatemala y Honduras para cubrir parte de la demanda agrícola. “No somos” autosuficientes, respondió al abordar el abastecimiento desde los países vecinos.

El dirigente afirmó que hay alrededor de siete mil manzanas de hortalizas en producción permanente. Según su evaluación, esa oferta ha reducido el impacto que antes podían generar los cierres fronterizos de Guatemala sobre los precios internos.

Rendón sostuvo que aún pueden presentarse desequilibrios temporales en algunos productos, pero afirmó que el país tiene una mayor capacidad de producción local que en años anteriores.

Rendón estima pérdidas en 15 mil manzanas de maíz

Rendón estimó que la sequía afectó 15 mil manzanas de maíz de invierno. Según explicó, las pérdidas se identificaron tras una reunión de líderes agrícolas de todo el país con personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizada en la última semana de agosto.

El dirigente afirmó que los daños no se concentraron únicamente en Oriente, sino que también abarcaron puntos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate.

Rendón recordó que había recomendado no sembrar en Oriente por la falta de agua. Explicó que una parte de los productores decidió asumir el riesgo y señaló que él también perdió una milpa, debido a que su reservorio no logró acumular agua.

La falta de lluvias causó la pérdida de 15 mil manzanas de maíz de invierno en diversas zonas del territorio salvadoreño. (Cortesía: @oscardomsv).
La falta de lluvias causó la pérdida de 15 mil manzanas de maíz de invierno en diversas zonas del territorio salvadoreño. (Cortesía: @oscardomsv).

El decreto de emergencia y la línea 912

Desde el 7 de octubre de 2026, El Salvador se encuentra bajo un estado de emergencia nacional ante las afectaciones meteorológicas y agrícolas vinculadas con la sequía.

La medida permitió activar recursos para llevar alimentos a zonas donde se secaron milpas y frijolares. De acuerdo con Rendón, el decreto también amplió las herramientas disponibles para atender a los productores afectados y gestionar apoyos.

Indicó que agricultores, ganaderos y otros integrantes del sector agropecuario pueden comunicarse a la línea 912 de Agroconecta para reportar pérdidas de cultivos en una comunidad para que técnicos verifiquen los daños.

La línea también puede utilizarse ante la presencia de plagas en cultivos de maíz o frijol. Rendón afirmó que el servicio conecta a los productores con especialistas que pueden brindar orientación sobre los productos y las dosis que deben aplicar.

El dirigente añadió que los ganaderos pueden acudir a Agroconecta si sus animales presentan afectaciones. Según dijo, el sistema permite enlazarlos con personal veterinario para recibir indicaciones.

Rendón pide preparación ante El Niño

El estado de emergencia nacional facilitó la habilitación de la línea 912 para reportes de plagas y pérdidas de cultivos. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería).
El estado de emergencia nacional facilitó la habilitación de la línea 912 para reportes de plagas y pérdidas de cultivos. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería).

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) se tiene prevista la presencia y el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Se pronostica un fenómeno fuerte o muy fuerte y una posible prolongación de la época seca. Rendón afirmó que las organizaciones agrícolas han comenzado a alertar a productores, en especial a ganaderos.

El coordinador pidió que los ganaderos se preparen con alimento y silo para sus animales ante la posibilidad de que las lluvias sean escasas y los pastos no se recuperen con la regularidad esperada.

Temas Relacionados

SequíaAgriculturaEl NiñoMaízFenómeno de El NiñoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Quiénes eran los esposos colombianos que murieron arrastrados por el mar en El Salvador?

Los equipos de socorro recuperaron los cadáveres de una pareja procedente de El Líbano y de Mariano García López, tras la emergencia registrada el 26 de octubre en La Paz

¿Quiénes eran los esposos colombianos que murieron arrastrados por el mar en El Salvador?

La harina de soya encabezó las exportaciones estadounidenses de productos intermedios a El Salvador

Las ventas de este producto alcanzaron USD 102.27 millones en 2025, un aumento del 13.99% frente al año anterior.

La harina de soya encabezó las exportaciones estadounidenses de productos intermedios a El Salvador

Noche amarga en San Salvador: Alianza le dice adiós a la Concachampions tras empatar con Marathón

Con un amargo empate sin goles en San Salvador, Alianza selló su eliminación del repechaje de la Copa Centroamericana ante un Marathón que hizo valer la renta del juego de ida (2-1 global) para arrebatarle a los albos el pase al máximo torneo de clubes del área

Noche amarga en San Salvador: Alianza le dice adiós a la Concachampions tras empatar con Marathón

La sequía dejó sin agua y cultivos a comunidades de Ahuachapán en El Salvador: así lograron reducir su impacto

Un programa de Unicef, ejecutado entre marzo y septiembre, atendió a comunidades de cuatro distritos con acciones destinadas a reducir los efectos de la falta de agua

La sequía dejó sin agua y cultivos a comunidades de Ahuachapán en El Salvador: así lograron reducir su impacto

¿Qué es la pobreza de tiempo? Casi el 30% de los salvadoreños vive dicha condición

Un informe regional reveló que casi un tercio de los ciudadanos dispone de menos de dos horas y cuarto al día para su esparcimiento, debido al peso de las jornadas laborales y domésticas

¿Qué es la pobreza de tiempo? Casi el 30% de los salvadoreños vive dicha condición

TECNO

Qué es Media Fabric y por qué lo usarán emisoras de radio y apps streaming como Netflix

Qué es Media Fabric y por qué lo usarán emisoras de radio y apps streaming como Netflix

Apple tiene nueva versión del MacBook Pro y ahora es táctil: hasta 24 horas de batería

10 dispositivos y accesorios que puedes conectar en el puerto USB del celular, más allá del cargador

La versión falsa de WhatsApp de la que hay que cuidarse: ya afectó a 500 mil personas

Cuál es la fecha en la que Meta iniciará a usar el contenido web de empresas para entrenar su IA

ENTRETENIMIENTO

La crítica más dura que recibió Jennifer Lawrence en ‘Los juegos del hambre’ vino de su propia madre: “Quería que fracasara”

La crítica más dura que recibió Jennifer Lawrence en ‘Los juegos del hambre’ vino de su propia madre: “Quería que fracasara”

Kim Kardashian fue apuntada con un arma en África por culpa de Kanye West: “Se volvió paranoico y agitado”

Netflix lanza el tráiler oficial de “Orgullo y prejuicio”: así luce la nueva adaptación de la novela

Russell Brand habla de su matrimonio con Katy Perry y las consecuencias de su juicio por abuso sexual: “Toda mi vida ha sido consumida”

La Academia de Hollywood busca internacionalizar los Premios Óscar y anticipa cambios para ampliar su alcance global

MUNDO

La tregua en una ciudad ucraniana ocupada por Rusia se mantiene en sus primeras 30 horas

La tregua en una ciudad ucraniana ocupada por Rusia se mantiene en sus primeras 30 horas

Una británica denunció que su marido la drogaba y ataba para tener sexo con otros hombres

El régimen de Irán condenó en ausencia al cineasta Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión

Rusia probó el lanzamiento de un misil Bulavá desde un submarino nuclear en el mar de Ojotsk

El Reino Unido anunció 10.000 millones de libras para Ucrania en ayuda económica y militar