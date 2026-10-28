Costa Rica

Costa Rica archivó el Tratado Transpacífico y prepara apoyo directo para productores agropecuarios

Fernández destituyó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y ordenó no firmar el acuerdo por la falta de información para los sectores involucrados. El Gobierno reforzará las compras públicas, la comercialización y los controles contra el contrabando

leche - vaca
La presidenta Laura Fernández ordenó archivar la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó archivar la adhesión del país al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), apartando del cargo a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y anunció que el Gobierno sustituirá esa vía de apertura comercial por un paquete de respaldo para el sector agropecuario que no exporta.

La decisión, comunicada este miércoles durante la conferencia semanal de Presidencia, frena un proceso que había avanzado durante casi dos años y que apuntaba a vincular a Costa Rica con un mercado de alrededor de 600 millones de consumidores en América, Asia y Oceanía.

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Fernández sostuvo que la falta de información completa para los sectores potencialmente afectados impidió que el Ejecutivo siguiera adelante con la firma. “El transpacífico no va”, afirmó la mandataria, tras cuestionar que los productores no recibieran el texto íntegro del acuerdo pese a las instrucciones que, según dijo, había dado al Ministerio de Comercio Exterior.

El Gobierno destituyó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, tras el reclamo por la falta de divulgación del texto comercial. (Foto archivo, cortesía MAG)
El Gobierno destituyó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, tras el reclamo por la falta de divulgación del texto comercial. (Foto archivo, cortesía MAG)

El Gobierno cuestionó la falta de acceso al texto del acuerdo

La presidenta señaló que el contenido del tratado permaneció bajo reserva durante la negociación y que esa situación limitó la posibilidad de analizar sus efectos sobre las distintas actividades económicas.

“Casi nadie sabe en qué consiste, a quiénes beneficia y a quiénes afectará”, expresó Fernández. La mandataria sostuvo que había pedido a la entonces ministra Indiana Trejos compartir el documento con los sectores involucrados, pero aseguró que esa instrucción no se cumplió.

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“Pese a que instruí a la ministra de Comex, Indiana Trejos, de compartir el acuerdo transpacífico con todos los sectores involucrados, a la fecha ninguno lo ha recibido íntegro”, dijo.

A partir de esa evaluación, la jefa de Estado anunció la salida de Trejos y el cierre del expediente. “Decidí destituir a la ministra Trejos e instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata”, señaló durante la conferencia.

La decisión coloca en pausa la incorporación de Costa Rica al CPTPP, un pacto comercial que reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. El acuerdo busca reducir barreras arancelarias y establecer normas comunes para el comercio, los servicios, la inversión, el comercio digital y otros ámbitos de intercambio económico.

Las lluvias recientes elevaron la humedad del suelo por encima del 75% en 193 municipios del centro y sur de Guatemala.
El acuerdo transpacífico establece regulaciones comunes para el intercambio de bienes, servicios, comercio digital e inversiones. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

El Tratado Transpacífico abría acceso a nuevos mercados, según el Gobierno

Fernández reconoció que el acuerdo ofrecía una oportunidad para ampliar la presencia comercial de Costa Rica en mercados de Asia y Oceanía. El país ya exporta cerca de cinco mil productos a 160 destinos, una actividad que, según indicó, genera ingresos superiores a $26.000 millones al año y cerca de 300 mil empleos.

La presidenta se definió como defensora del libre comercio y afirmó que mantendrá las políticas destinadas a atraer inversión extranjera y aumentar las exportaciones. No obstante, diferenció ese objetivo de la situación de los productores orientados al mercado interno.

“Jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses que se dedican a la ganadería, a las lecherías, a la producción de frutas y verduras en pequeña y mediana escala”, manifestó.

El principal argumento del Gobierno es que esos sectores no contaban con información suficiente para prepararse ante una mayor competencia. Fernández planteó que la ausencia de certezas sobre las condiciones del pacto podía afectar la capacidad de respuesta de productores ganaderos, lecheros y agrícolas.

“Quienes ignoran cuáles son las reglas del juego de este nuevo tratado o tienen dudas fundamentadas, ¿Cómo podrían entonces prepararse para competir con un gigantesco mercado de 600 millones de personas?”, preguntó.

La mandataria justificó el freno al pacto comercial para proteger a los productores locales de leche, carne, frutas y verduras. (Foto archivo)
La mandataria justificó el freno al pacto comercial para proteger a los productores locales de leche, carne, frutas y verduras. (Foto archivo)

El Ejecutivo anunció nuevas medidas contra el contrabando

En lugar de la adhesión al tratado, el Gobierno desarrollará una agenda de acompañamiento dirigida al sector agropecuario nacional no exportador. La propuesta prevé fortalecer el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), con el fin de elevar las compras de entidades estatales a ganaderos y agricultores locales.

La presidenta también anticipó medidas para facilitar la comercialización de productos nacionales y combatir el contrabando y el comercio ilícito, aunque no detalló montos presupuestarios, plazos ni mecanismos de ejecución.

Comex, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio deberán mantener el diálogo con los sectores productivos así como profundizar el análisis de sus condiciones de competencia. “Soy una persona transparente y me gusta trabajar con las cartas sobre la mesa, abierta y sinceramente”, afirmó Fernández.

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