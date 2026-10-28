Darby Allin y Hechicero encabezan la función de Día de Muertos del CMLL: cartelera completa y dónde verla

(Ilustración: Jesús Aviles)

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La Arena México se prepara para una noche especial de lucha libre con motivo del Día de Muertos. Este viernes 30 de octubre, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reunirá a figuras nacionales e internacionales en una función que tendrá como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre Darby Allin y Hechicero, además de la disputa por el título de Rey del Inframundo 2026.

(Foto: Diego Cedrix)

El estadounidense Darby Allin, quien cuenta con experiencia como campeón mundial, regresará a la llamada Catedral de la Lucha Libre Mexicana después de su participación en Grand Slam México 2026. En esta ocasión, tendrá enfrente a Hechicero, actual campeón mundial de peso pesado del CMLL y representante de Monterrey, Nuevo León.

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(Cortesía: CMLL)

El choque promete captar la atención de los aficionados por el contraste entre los estilos de ambos luchadores. Mientras Allin destaca por su estilo arriesgado, el mexicano buscará aprovechar su experiencia y fortaleza para imponerse ante una de las figuras de All Elite Wrestling (AEW).

(Cortesía: CMLL)

Guerrero Maya Jr. defenderá la corona del Rey del Inframundo

(Instagram / CMLL)

Otro de los momentos centrales de la velada será el combate por el reconocimiento de Rey del Inframundo 2026. Guerrero Maya Jr. llegará a la función con la misión de conservar su campeonato frente a tres aspirantes: Xelhua, Ráfaga Jr. y Calavera I.

Los retadores consiguieron su lugar en la definición después de superar las respectivas eliminatorias celebradas en las arenas de Puebla, Guadalajara y México. Ahora, los cuatro luchadores se medirán en un enfrentamiento que forma parte de las tradiciones del CMLL durante las celebraciones de Día de Muertos.

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(Foto: Diego Cedrix)

La contienda combinará el simbolismo de esta festividad con la rivalidad deportiva entre los participantes, quienes buscarán quedarse con una de las distinciones características de esta temporada en la lucha libre mexicana.

(Foto: Diego Cedrix)

Mina Shirakawa se enfrenta a India Sioux

Mina Shirakawa afirmó que la lucha libre femenina japonesa es la mejor del mundo (Instagram / mina_shirakawa)

La presencia internacional también tendrá representación femenil con Mina Shirakawa, integrante de AEW, quien participará en un combate individual contra India Sioux.

La luchadora japonesa se sumará a la celebración mexicana para protagonizar un duelo que pondrá frente a frente a dos exponentes con trayectorias y estilos diferentes. India Sioux, por su parte, tendrá la oportunidad de defender el orgullo de las Amazonas del CMLL ante una rival con experiencia internacional.

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La división femenil también contará con una triple amenaza protagonizada por Lluvia, Persephone y Olympia. Las tres luchadoras tienen un antecedente en común: han conquistado el Campeonato Universal de Amazonas, por lo que el enfrentamiento reunirá a antiguas monarcas en una misma contienda.

Un triangular de parejas y el combate que abrirá la función

La cartelera incluirá además un triangular de parejas. Volador Jr. y Vegas Depredador se enfrentarán a Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario, así como a Zandokan Jr. y Difunto. Las tres duplas buscarán imponerse en un enfrentamiento que añadirá variedad a la función especial.

La actividad comenzará con una lucha de tercias en la que Magia Blanca, Rey Pegasus y Tornado unirán fuerzas para medirse a Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr. Este combate dará inicio a una velada que combina rivalidades nacionales, figuras internacionales y enfrentamientos ligados a la tradición del Día de Muertos.

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¿Dónde ver la función del CMLL?

La empresa informó que las localidades para la función de este viernes en la Arena México están agotadas, por lo que quienes no alcanzaron boletos tendrán que recurrir a la alternativa de transmisión anunciada por el Consejo Mundial de Lucha Libre.

De acuerdo con el CMLL, los aficionados podrán seguir las acciones en vivo mediante la transmisión disponible para el nivel Leyenda. De esta manera, el público tendrá la posibilidad de ver desde casa los combates de Darby Allin, Hechicero, Mina Shirakawa y las demás figuras programadas.

La función de Día de Muertos reunirá así la participación de estrellas de AEW con el talento del CMLL en una noche que tendrá como principales objetivos ofrecer enfrentamientos internacionales y definir quién conservará o conquistará el reconocimiento de Rey del Inframundo de 2026.

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